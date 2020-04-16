COVID-19 salgını nedeniyle kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun önemi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Evde geçirilen süre arttıkça, dijital dünyada da daha fazla zaman harcıyoruz. Elektronik aletler elimizden düşmüyor ve maalesef göz sağlığımız tehdit altında.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal ve Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu ile karantina günlerinde göz sağlığına dikkat etmenin yollarını konuştuk.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu ekran başında geçirilen sürede gözleri korumak için yapılacakları anlattı: “Özellikle cep telefonu ve bilgisayar mesafesi gözümüze çok yakındır, odaklandığımız zaman göz kırpma sayımız düşer. Kapalı ortamlarda nem dengesi bozulup, kuru ve havasız hale gelirse göz kuruluğu artar. Gözler enfeksiyonlara açık hale gelir. Kişide batma, yanma, kızarıklık, sulanma ve görmede bulanıklığa sebep olan birçok şikayet ortaya çıkar.

Her 20 dakika 20 saniye mola

Ekran başındayken, her 20 dakikada 20 saniye ara verip, uzağa bakma kuralını uygulamak gerekir. Göz kırpmak için çaba sarf edilmeli. Yaşam alanları havalandırılmalı ve bol su içilmeli. Eğer önceden göz kuruluğu sorununuz varsa, suni gözyaşı ve omega-3 desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Mavi ışığa dikkat

Diğer bir tehlike ise maruz kalınan yoğun mavi ışıktır. Gözdeki yaşlanmayı hızlandıran, katarakt ve sarı nokta gibi hastalıklara neden olan bu durumdan korunabilmek için mavi ışık filtreleri, gözlük kullanılabilir.

Özellikle mavi ışığın olumsuz etkilerinden korunmak için lutein, zeaksantin ve C vitamini içerikleri tercih edilebilir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, turuncu, sarı meyveler ve yumurta bu desteklerin zengin kaynakları arasındadır.

Zaman kavramını kaybedip gece geç saatte uymak, hem göz hem vücut sağlığınızı bozabilir. Vücudun salgıladığı melatoninden faydalanmak için en geç 23.00’te uyumak gerekir.”

Koronavirüs gözlerden bulaşabilir mi?

Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal ise “Hastaneye öksürük ve ateş bulgularıyla başvuran hastalarda kırmız göz şikayeti de varsa, akla koronavirüs gelmeli” uyarısında bulundu:

“COVID-19, damlacık ve dokunma yoluyla bulaşıyor. Yüzeylerde uzun süre kalabiliyor, yani elimizle dokunduğumuz yerlerden virüsü alıp kendimize ve başkalarına bulaştırabiliriz. Bu nedenle ellerimizin temizliği ilk sırada geliyor. Yarım saatte bir, 20 saniye el yıkama çok önemli. Eğer yıkayamıyorsak alkol içeren dezenfektanlar kullanabiliriz.

Özellikle ağız, burun ve gözden bulaştığı için elimizle yüzümüze dokunmamalıyız. Kalabalık ortamlarda sosyal mesafemizi korumalıyız (1.5 metre). Ayrıca maske takmak ağız ve burnumuzu koruyabilir ama gözlerin açıkta kalması yine bir risk faktörüdür.

Günlük yaşamda kontak lens yerine gözlük kullanmak daha doğru bir karar olacaktır. Kontak lens yabancı cisim hissini artırır ve ovuşturma ihtiyacı nedeniyle elin göze dokunmasını kolaylaştırabilir. Yine göz makyajı yapmak aynı nedenlerden dolayı önerilmemektedir. Gözlük takmak göz önünde bir bariyer oluşmasını sağlar, özellikle sağlık çalışanlarının koruyucu gözlükler takması şarttır.

Konjonktivit (kırmızı göz) ilk semptom olarak ortaya çıkabilir, bu vakaları bildirilen çalışmalar vardır. Ayrıca Çin’de bin 99 hastanın incelendiği bir çalışmada 9 hastada konjonktivit tespit edilmiştir. Bu nedenle eğer gözünüzde kızarıklık, sulanma ve şişlik varsa dikkatli olmalısınız, bu koronavirüs için ilk belirti olabilir. Kırmızı göz ile başvuran hastalarda öksürük ve ateş bulguları da varsa koronavirüs akla gelmelidir.”