Tüm riskleri değerlendirin

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, perinatolog Doç. Dr. İbrahim Bildirici sağlıklı bir hamilelik süreci için önerilerde bulundu:

1-Beslenme, diyet ve egzersiz alışkanlıklarının sorgulanması: Vejetaryen diyetleri genelde B12 ve D vitamini, kalsiyum, riboflavin, demir açısından yetersiz. Anne adaylarına günde 0.4 mg. (400 mikrogram) folik asit almaları öneriliyor. Vücutta birikme potansiyelleri olan A ve D vitaminlerini fazla almaktan da kaçınmalı. Günde en fazla bin 500 mg. kalsiyum desteği yeterli. Günde 30 mg. demir alınması, demir eksikliği anemisi gelişme riskini azaltır. Yapay tatlandırıcılar ve kafein alımı kısıtlanmalı. Birinci trimesterde vücut sıcaklığında artış, doğumsal anomali riskini artırabilir. Bu nedenle yoğun egzersiz programlarını sınırlamalı, vücut sıcaklıklığını 38 C’nin üzerine çıkaracak hamam ve saunadan uzak durulmalı.

2-İlaç kullanımı: Kullanılan ilaçların gebelik için güvenli olup olmadığı ve yan etkileri tek tek değerlendirilmeli.

3-Tıbbi öykü alınması: Ailedeki bağışıklık sistemi hastalıkları ve kronik rahatsızlıklar araştırılmalı.

4-Tarama testleri: Ailede olası kalıtsal hastalıkların sorgulanması gerektiğinde tarama testlerinden faydalanılmalı.

5-Hamilelik geçmişi: Önceki hamileliklerdeki sorunların öğrenilerek planlanan hamilelikte benzer rahatsızlıklar gelişme riski bir uzmanla değerlendirilmeli. Varsa riski azaltıcı tedbirler alınmalı.

6-Jinekolojik muaynene: Adet düzeninin değerlendirilmesi, geçirilmiş jinekolojik girişimlerin öğrenilmesi, korunma yöntemleri, infertilite açısından sorgulama önemli.

7-Madde kullanımı: Sigara, alkol ve yabancı madde kullanımının risklerinin belirlenmesi.

8-Psikolojik durum: Aile içi şiddet, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarın sorgulanması, gerektiğinde profesyonel destek konusunda yönlendirme yapılması, pek çok sorunu önlemede yardımcı olabilir.

9-Fizik muayene: Boy ve kilo ölçümüyle vücut kitle endeksi hesaplanmalı. Tansiyon takip edilmeli. Meme muayenesi ve rahim ağzı kanseri taraması yapılmalı. Dişlerde çürük olup olmadığı kontrol edilmeli.

10-Enfeksiyon hastalıkları için tarama ve aşılar: Klamidya, gonore gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar taranıp tespitleri halinde tedavi edilmeli. Kızamıkçık, suçiçeği, Hepatit A ve B aşılarının daha önceden yapıldığından emin olunmalı. Yapılmamışsa hamile kalmadan önce mutlaka tamamlanmalı.

Periyodunuzu takip edin

Her anne adayının adetinin ilk günlerini işaretlemesi, hamilelik takibini kolaylaştırabilir. Böylelikle günü geçtiğinde test yaparak doktora başvurabilirsiniz. Yüzde 1-2 oranında görülen dış gebelik durumu da erken tanıyla ortadan kaldırılabilir. Hamilelik kesesi görüldükten yaklaşık iki hafta sonra bebeğin kalp atımının izlenmesi beklenir. Hamilelerin yüzde 15-20’sinde maalesef kalp atımı izlenemez veya kanama olup fetüs ilk 12 haftada düşebilir.

KAN GRUBUNUZU BiLiN

Her anne adayı kan grubunu bilmeli. Eğer kendisinin kan grubu Rh (-) partnerininki Rh (+) ise kanaması olduğunda doktorunu uyararak kan uyuşmazlıkları olduğunu belirtmeli. Çünkü 72 saat içerisinde Anti-D (kan uyuşmazlık iğnesi) tedavisi almalı.