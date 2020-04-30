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30.04.2020 - 10:08 |

Tüm zamanların en sevilen çizgi karakteri, Bugs Bunny, 80'inci yılında!

30 Nisan tarihi “Bugs Bunny Günü” olarak kendisine atfedilen dünyaca ünlü karakter, 80. yıl dönümü teması ve çok daha fazlası ile, tüm dünyada ve Türkiye’de yine gündemde.

Tüm zamanların en sevilen çizgi karakteri, Bugs Bunny, 80'inci yılında!

Yayınlanmaya başladığı 1940 yılında; mizah anlayışı, hazırcevaplığı ve eğlenceli maceraları ile tüm dünyanın sempatisini kazanmaya başlayan, yıllar içinde animasyon dünyasında zirveye oturan Bugs Bunny, tüm zamanların en sevilen çizgi karakteri olarak zirveyi kolay kolay bırakmayacağının sinyallerini veriyor.

WarnerMedia’nın yıldızı, Looney Tunes’un haşarı baş karakteri Bugs Bunny; 80 yıllık yolculuğunu, Temmuz ayında, kendisine yakışan bir şekilde kutlayacak.

Türkiye’de tek kanallı televizyon döneminde hayatımıza giren, 90’lı yıllarda popüler kültür ikonu haline gelen Bugs, şüphesiz ki, ülkemizde hemen hemen her yetişkin için bambaşka bir yere sahip. Cartoon Network ve Boomerang TV’de yayınlanan Yeni Sevimli Kahramanlar çizgi bölümleri ile Bugs Bunny, 7’den 70’e tüm ailenin sevimli kahramanı.

1. yıl teması kapsamında birçok marka Bugs Bunny’nin her yaş grubundan fan kitlesini şimdiden çekmeye başlamışken, WarnerMedia tüketici ürünleri Türkiye temsilcisi Lisans A.Ş. aracılığı ile; tekstilden aksesuara, gıdadan oyuncağa, yıl dönümüne özel ürünler, dijital aktivasyonlar ve sürprizler Bugs’ın her yaştan hayranlarını bekliyor.

Temmuz ayında başlayıp 2020 sonuna kadar sürecek olan 80. yıl dönümü kutlaması haricinde; bir yandan da, NBA’in süper yıldızı LeBron James ve Looney Tunes’un süper yıldızları Tweety, Sylvester, Duffy ve Taz eşliğinde, 2021’de Space Jam 2 ile beyaz perdeye misafir olmaya hazırlanan Bugs Bunny, medyanın gündeminden düşmeyeceğe benziyor!

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