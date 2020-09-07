Tüp bebek mi yoksa aşılama mı daha güvenli?

Rahimiçi aşılama nedir?

“Suni tohumlama olarak da bilinen IUI (intrauterin inseminasyon – rahimiçi aşılama) muayenehane ortamında gerçekleştirilen basit bir işlemdir.

Doktor, daha önce laboratuvarda toplanan ve işlenen spermi rahim boşluğuna yerleştirir. Yerleştirmeden önce laboratuar spermi seminal sıvıyı alarak ve spermi konsantre ederek ‘yıkar’.

Aşılama, yumurtlama işlevini artırmak için doğurganlık tedavilerinin yardımıyla veya kadının doğal yumurtlama sırasında gerçekleştirilebilir.

Sperm rahim boşluğuna, daha yükseğe olacak şekilde yerleştirilir, böylece rahim ağzını bypass eder ve fallop tüplerinden geçişi kısaltır. Bu, yumurtayla karşılaşma şansı olan sperm sayısını artırır.

Tüp bebek tedavisi nedir?

In vitro fertilizasyon (IVF – Tüp bebek tedavisi), bir erkeğin spermiyle kadının yumurtalarının laboratuvar ortamında kadının vücudunun dışında birleştirildiği bir doğurganlık tedavisi veya yardımcı üreme teknolojisi prosedürüdür.

Kadın, döllenme gerçekleşmeden önce, başarılı bir yumurta alımına yardımcı olmak için yumurtalıkları uyarmak için doğurganlık ilaçları alır. Yumurta toplama işlemi sedasyon altında yapılır ve birkaç saat sonra mikroenjeksiyon yapılır.

Döllenmeden sonra embriyo, rahime ne zaman transfer yapılması gerektiğini belirlemek için dikkatle izlenir.

Tüp bebek ve aşılama arasındaki fark nedir?

Temel fark, aşılamada döllenmenin dahili olarak gerçekleşmesidir. Yani sperm doğrudan kadının rahmine enjekte edilir. Yani döllenme başarılı olursa embriyo oraya da yerleştirilmiş olur.

Tüp bebek ile döllenme bir laboratuarda dışarıdan veya rahim dışında gerçekleşir. Sperm ve yumurta döllenme için birleştirilir ve bu işlemden sonra bu başarılı döllenmiş yumurtalardan biri veya birkaçı kadının rahmine yerleştirilir. İdeal olarak, döllenmiş yumurta daha sonra uterusun iç yüzeyine yerleşir ve bu da hamilelik ve tam zamanlı bir bebek veya bebeğin doğumuyla sonuçlanır.

Tüp bebek, aşılamadan daha yüksek başarı oranlarına sahiptir. Aşılama ise, tüp bebekten çok daha ucuzdur. Çiftlerin tüp bebeğe geçmeden önce genellikle üç tur aşılama denemeleri önerilir.

Aşılamanın başarı şansı ne kadar?

Kanadalı araştırmacılar, bin 100'den fazla aşılama prosedürünün sonuçlarını gözden geçirdiler ve 40 ile 42 yaşları arasındaki kadınların doğum oranının her yaştan kadın için yüzde 12.9 iken işlem başına yüzde 9.8 olduğunu buldular. Daha yaşlı kadınlarda önemli ölçüde daha fazla düşük durumu vardı, 30 ve 35 yaş arasındaki kadınların yüzde 35'ine kıyasla 40'larındaki kadınların yüzde 52'sinin hamileliği başarısız oldu.”