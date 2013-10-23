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23.10.2013 - 23:13 |

Tüp bebek tedavisi bile yapÄ±ldÄ± ! Ama yine gebe kalamadÄ±m.. Ne YapmalÄ±yÄ±m ?

TÃ¼p bebek tedavisi bile yapÄ±ldÄ± ! Ama yine gebe kalamadÄ±m.. Ne YapmalÄ±yÄ±m ?

Tüp bebek tedavisi bile yapÄ±ldÄ± ! Ama yine gebe kalamadÄ±m.. Ne YapmalÄ±yÄ±m ?
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Ailenizi bÃ¼yÃ¼tmek, mutluluÄŸunuzu pekiÅŸtirmek iÃ§in Ã§ocukyapmaya eÅŸinizle birlikte karar verdiniz ve bu konuda denemelere baÅŸladÄ±nÄ±z. 6ay, bir, iki yÄ±l derken bir tÃ¼rlÃ¼ sonuÃ§ yok. Konusunda uzman olduÄŸunu duyduÄŸunuzbir hekime gÃ¶rÃ¼ndÃ¼nÃ¼z. Muayene, tahliller, filmler, takipler... Elde somut birbulgu yok ama halen sonuÃ§ da yok. "Åžimdi ne olacak " diye sorduÄŸunuzdoktorunuz ilk aÅŸamada "aÅŸÄ±lama" Ã¶nerdi, "Bir iki kez deneriz,"dedi. "Peki" dediniz, ilaÃ§lar, iÄŸneler aÅŸÄ±lama, umutla bekleyiÅŸâ€¦ SonuÃ§;yine olumsuz.

Olsun, biz de tÃ¼p bebek yaparÄ±z dediniz ve adÄ± da duyulmuÅŸbir merkezin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±nÄ±z.

Yine iÄŸneler, haplar, yumurta toplanmasÄ±, transfer derkenumutlu bekleyiÅŸ yine baÅŸladÄ±. "Bu kez olacak inÅŸallah" dediniz.

SonuÃ§:

Yine olumsuz, yine hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±, Ã¶fke ve gerginlikâ€¦

Beyninizi kemiren sorular var pek Ã§okâ€¦ Bir yerde bir hata mÄ±yapÄ±ldÄ± acaba? Bir ÅŸeyler mi gÃ¶zden kaÃ§Ä±yor? BaÅŸka bir merkeze mi gitsek? Amabizi de artÄ±k tanÄ±yorlar, aynÄ± merkezde tekrar mÄ± denesek? BoÅŸa giden paramÄ±zda Ã§abasÄ±. Tekrar aynÄ± parayÄ± mÄ± talep edecekler acaba vs, vsâ€¦

DoÄŸaldÄ±r ki kendiliÄŸinden gebelik oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nda Ã§iftlerileri teknolojinin bu konuda yardÄ±m edebileceÄŸi Ã¼midiyle tÃ¼p bebek vemikroenjeksiyon tedavilerine deÄŸin uzanan yola Ã§Ä±kÄ±yorlar. Ama bÃ¶ylesi birtedaviden sonuÃ§ alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nda hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n boyutlarÄ± da bÃ¼yÃ¼k oluyor.Elbette her Ã§iftin ÅŸansÄ± o Ã§ifte Ã¶zeldir. Kimileri, tÃ¼p bebek tedavisindedondurulan fazla embriyolarÄ± da varsa er ya da geÃ§ iyi sonuÃ§ alacaklardÄ±r.Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliniyor ki ileri yaÅŸta olmayan Ã§iftler iÃ§in ilk 3 deneme sonrasÄ±ndatoplam gebelik oranlarÄ± % 85'lere varmaktadÄ±r. Ama Ã¶zellikle bayan yaÅŸÄ± 40'Ä±nÃ¼zerindeyse, yÃ¼ksek dozda ilaÃ§lara raÄŸmen embriyo gÃ¼Ã§lÃ¼kle elde edilebiliyorsaiÅŸler zor anlamÄ±na geliyor.

Ã–ncelikle sÃ¶ylenmesi gereken ÅŸey, gebelik ÅŸansÄ± yÃ¼ksek olanÃ§iftlerin tedavilerine mutlaka devam etmeleri gerektiÄŸi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ araÅŸtÄ±rmalaragÃ¶re ilk tedavide baÅŸarÄ±sÄ±z olunduÄŸunda, maddi sorunlardan dolayÄ± veyayaÅŸadÄ±klarÄ± psikolojik stresten dolayÄ± Ã§iftlerden yaklaÅŸÄ±k % 30-35'i tÃ¼p bebektedavisine devam etmemektedir. BÃ¶ylece aslÄ±nda tedaviden sonuÃ§ alabilecekbirÃ§ok Ã§ift, eÄŸer kendiliÄŸinden bir sÃ¼rpriz olmazsa, ne yazÄ±k ki Ã§ocuksuzluÄŸamahkÃ»m olmaktadÄ±r.Â Â Â Â Â

YapÄ±lacak iÅŸ Ã¶ncelikle tedaviye ait tÃ¼m detaylarÄ±hekiminizle birlikte tekrar gÃ¶zden geÃ§irerek olasÄ± bir sorunun eÄŸer varsaortaya konmasÄ±, dÃ¼zeltilmesi ve ardÄ±ndan tekrar deneme iÃ§in koÅŸullarÄ±nhazÄ±rlanmasÄ±dÄ±r.

TÃ¼p bebek tedavisinde ilk uygulama bize kadÄ±n ve erkekproblemleri ve ileriki tedavi hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler verir. KullanÄ±lanilaÃ§larÄ±n Ã§eÅŸitleri, dozlarÄ±, yumurtalÄ±klarÄ±n bunlara cevaplarÄ±, sperminyumurtayÄ± dÃ¶lleme oranlarÄ±, embriyo kalitesi ve sayÄ±sÄ±, transfer kolaylÄ±ÄŸÄ± veyazorluÄŸu ve Ã§iftin tedaviye konsantrasyonu konusunda elde edilen bilgilersonraki tedavilerde kullanÄ±lacaktÄ±r. Bu veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan stratejideÄŸiÅŸikleri sonraki tedavilerin baÅŸarÄ± ÅŸansÄ±nÄ± mutlaka arttÄ±racaktÄ±r.

Hekiminiz tarafÄ±ndan gerekli gÃ¶rÃ¼lÃ¼rse Ã¶nerilecek olangenetik araÅŸtÄ±rmalar, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi deÄŸerlendirmeleri, rahim filmi, kameraile rahim iÃ§inin deÄŸerlendirilmesi, rahim iÃ§ zarÄ±ndan biyopsi, rahim iÃ§ dokusuko-kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, spermlerin mikroenjeksiyon iÃ§in Ã¶zel bir mikroskopla 6000 kezbÃ¼yÃ¼tÃ¼lerek seÃ§ilmesi, gebelik aÅŸÄ±sÄ± gibi ek yÃ¶ntem ve tekniklerin uygulanmasÄ±konularÄ±nÄ± da hekiminizle birlikte detaylÄ± deÄŸerlendirmelisiniz.

Ã–zetle, yÄ±lmadan yola devam etmelisiniz.

Bilmelisiniz ki, umudunu yitirmeden, yÄ±lmadan denemeleredevam eden Ã§iftler bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla arzularÄ±na kavuÅŸacaklar, bebeklerinikucaklarÄ±na alacaklardÄ±r.


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