Tüp bebek uygulamasında yeni yöntem

Tüp bebek uygulamasında embriyo başarısı, son geliştirilen "Ofis Histeroskopi" yöntemi ile 2 kat artırılıyor. Yöntem, hastanede yatmayı gerektirmediği için hasta aynı gün taburcu olabiliyor.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Rana Karayalçın, bebek sahibi olmakta sorun yaşayan kadınların yüzde 30'unda rahim içinde anormallik bulunduğunu belirtti. Bu sorunun giderilebilmesi için geliştirilen "ofis histeroskopi" yöntemi ile uygulama başarısında önemli yol alındığını ifade eden Karayalçın, "Tüp bebek öncesi yapılan 'ofis histeroskopi' yöntemi; rahim ağzında darlık, rahim içinde hamileliğe engel olabilecek miyom, polip ve yapışıklık gibi problemlerin tanı ile tedavisini sağlamanın yanı sıra embriyonun tutunma şansını da 2 kat artırıyor" dedi.



Karayalçın, tüp bebek tedavisinde başarılı bir hamilelik elde edilmesinin birçok faktöre bağlı olduğunu anlatarak, bu faktörler arasında yer alan embriyo kalitesi ile rahim içi dokunun düzgünlüğünün hamileliğin oluşabilmesi ve devam edebilmesinde önemli bir etken olduğunu söyledi.



İlk kez tüp bebek tedavisi alacak hastalarda bile rahim içi dokunun bütünlüğünün yeterince değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Karayalçın, bu noktada rahim içinin optik aletlerle direkt olarak görüntülenmesi işlemi olan 'ofis histeroskopi' yönteminin devreye girdiğini dile getirdi. Karayalçın, "Ofis histeroskopi yöntemi, rahim içi dokuda yer alan sorunlara kesin tanı koymasının yanı sıra hamileliğe engel olabilecek miyom ve polip, ciddi olmayan yapışıklık ile derin olmayan rahim içi perde gibi sorunların tedavisini de yapabiliyor. Bu yöntemin başka önemli bir avantajı da embriyonun tutunma şansını artırmasıdır" diye konuştu.



"Tanı atlanmasını önlüyor"



Karayalçın, tüp bebek tedavisi yapılan 2 bin 500 kadında uygulanan ve tüp bebek öncesi yapılan tanısal histeroskopide yüzde 21 oranında polip, miyom, rahim içi yapışıklık ve doğuştan var olan rahim içi anormallik saptandığını ifade etti.



"Rahim içi dokudan örnek alınması hamilelik oranını 2 katına çıkarıyor"



Histeroskopinin, aynı zamanda tedavide de oldukça başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Karayalçın, "Yöntemin önemli bir avantajı da embriyonun tutunma şansını artırmasıdır. Türkiye'de bin 258 tüp bebek hastasında yapılan çalışmada; ofis histeroskopi uygulandıktan sonraki ayda tüp bebek yapılan hastalarda hamilelik ve eve bebek götürme oranının 2 kat arttığı gözlemlendi" diye konuştu.



Hastanede yatmayı gerektirmiyor



Karayalçın, tanısal histeroskopide rahim kanalı, rahim iç yapısı ve rahim içi dokusunun detaylı olarak değerlendirildiğinin altını çizerek, yöntem hakkında şu bilgiyi verdi:



"Yeni ve ileri teknoloji ile histeroskopi çok ince aletler yardımıyla (3mm), hiç anestezi kullanılmadan, muayene yapılabilen koşullarda uygulanabiliyor.



Ofis histeroskopi işlemi kısa süren bir işlem ve hastanede yatmayı gerektirmiyor. En iyi görüntüyü sağlayabilmek için en uygun dönem rahim içi dokunun ince olduğu adet sonrası ilk haftayı oluşturuyor. Herhangi bir kesi uygulanmadığı için hasta aynı gün evine dönebiliyor."