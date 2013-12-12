Tüp Bebekte Metabolomik (İnvazif Olmayan Embriyo Değerlendirmesinin) Uygulanması

Morfoloji ve yarılma oranı embriyo değerlendirmesinin dayanak noktası olarak kalıyor. Ama bu uygulama için bir dizi ilave teknoloji inceleme altında. Bunlar arasında embriyo kültür ortamındaki glukoz, laktat, pruvat veya aminoasit düzeylerinin ölçümü, embriyonun oksijen değerlendirmesi, genomik ve proteomik profil ve en son olarak, embriyonik metabolomun analitik incelemesi bulunuyor. Yardımlı üreme döngüleri dünya çapında artarken çabuk biçimde ve invazif olmayan şekilde en iyi embriyoların transferini belirleme becerisindeki gelişmeler üreme ilaçlarının önemli bir amacı olarak kalıyor. Son çalışmalar gösteriyor ki embriyo kültür ortamının optik olan ve optik olmayanspektroskopiler kullanılarak metabolomik profili şu anki embriyo değerlendirme stratejilerine yararlı bir ilave ve artan üreme potansiyeli olan embriyo fenotine daha iyi bir anlayış sağlıyor.



Yöntemin amacı:

Gebelik oranlarını artırmak ve aşılanan embriyo sayısını azaltmak

Ürünlerin tedavisini güçlendirmek ve çoklu doğum oranını azaltmak

Başarılı bir gebelik sağlamanın zaman ve maliyetini azaltmak

Kök Hücre Çocuksuz Çiftlere Umut Olacak