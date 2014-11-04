Tüp bebekte yeni keşif

Türkiye’deki Eurofertil Kliniklerinde dokuz ay süren ve 686 embriyonun incelendiği araştırmada, gebeliğe yol açmayan, kromozom sayıları eşit dağılmamış embriyoların tespit edilmesinde önemli bir mesafe kat edildi. Araştırmada Avrupa Birliği Tüp Bebek Derneği’nin sağlıksız gelişen embriyoları bulmayı amaçlayan yöntemini rafa kaldıracak yeni bir yöntem geliştirildi. Doktor Özörnek, çalışmalarında Avrupa’daki derneğin yöntemiyle yapılan embriyo takibinde sağlıksız embriyoların sadece yüzde 40’ının tespit edildiğini, yüzde 60’ının ise görülmediğini kanıtladıklarını söyledi.

“DERNEĞİN YÖNTEMİNİN AKSİNİ KANITLADILAR”

Kromozom sayıları eşit dağılmamış 'multinükliasyon' embriyoların oluşma sürecinin Avrupa Birliği Tüp Bebek Derneği’nin belirttiği saatlerin dışında da gerçekleştiğini kanıtladıklarını anlatan Dr. Özörnek, “Avrupa Birliği Tüp Bebek Derneği Uygulama Planı’nda, multiknükliasyona ‘şu saatlerde bakmanız yeterlidir’ diyordu. Biz bunun aksini kanıtladık. Derneğin duyurduğu saatlerde bakıldığında bölünmenin sadece yüzde 40’ının görülebildiğini, yüzde 60’lık kısmın ise görülmediğini kanıtladık. Eski yöntemle günde bir kere embriyoyu kontrol ederek bu noktaları yakalama şansının olmadığını gösterdik” diye konuştu.

ÇALIŞMADA EMBRİYOSKOP KULLANILDI

Embriyoların bölündükçe her bölümünün eşit sayıda kromozom içermesi gerektiğini belirten Özörnek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşit bölünmeyen embriyodan gebe kalınmıyor. Ancak bu bölünme iki saat içerisinde kayboluyor. Bu bölünmenin ne zaman olduğunu da bilemiyoruz. Çünkü her embriyonun gelişim hızı aynı değildir. Bunu ancak embriyoların otomatik olarak fotoğrafının çeken embriyoskop isimli cihaz sayesinde görebiliyoruz. Embriyoskop kullanarak yaptığımız çalışmada, eşit bölünmeyen embriyoların düşünülen saatlerin dışında da görülebileceğini kanıtladık. Bizim bunu kanıtlamamız gebelik oranının artması anlamına geliyor. Biz bu yöntemi kliniklerde uygulamaya başladık.”

BİLİMSEL DERGİDE YAYINLANACAK

Dokuz aydır sürdürdükleri kromozom sayıları eşit dağılmamış embriyolar hakkında yürüttükleri bilimsel çalışmayı tamamladıklarını belirten Dr. Özörnek, çalışmanın çok önemli bir bilimsel dergide yayınlanacağını sözlerine ekledi.