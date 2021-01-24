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24.01.2021 - 15:30 | | DHA

Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor!

Türkiye'de üretilen doğal ve sağlıklı çay, dünyada 114 ülkeye ihraç ediliyor. Belçika, Almanya ve Hollandada tüketilen Türk çayı geçen yıl ilk kez 13 ülke tarafından da tercih edilmeye başlandı.

Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor!
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, geçen yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton Türk çayı satıldı, 15 milyon 247 bin dolar kazanç elde edildi. Bir önceki yıla göre çay ihracatında yaklaşık yüzde 19 artış sağlandı. Türk çayı dünyada en çok Belçika'da tüketiliyor. Belçika'ya geçen yıl 1341 ton çay ihraç edilirken, bu ülkeyi Almanya ve Hollanda izledi. Geçen yıl ilk kez Uruguay, Yemen, Endonezya, Panama, Etiyopya, Sırbistan, Gabon, Cape Verde, Estonya, Zambiya, Vietnam, Mauritius ve Dominik Cumhuriyeti'ne de Türk çayı satıldı.

'Türk çayı en doğal çay'

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, Türk çayının dünyada beğenildiğini ve istenildiğini söyledi. Dünyada Türklerin olduğu her yerde Türk çayının satıldığına dikkat çeken Alim, "Türkler bulunduğu ülkelerde çayımızı arıyor. Avrupa'da, Türk çayının en fazla satılıyor olmasının sebebi de buralarda Türklerin yoğunlukta olması. Tabii ki bizim çayımız üzerine kar yağan bir çay olduğu için diğer ülkelerde olduğu gibi hiçbir ilaçlama yok, pestisit kalıntısı yok, doğal bir çay. Bahçeden geliyor, işleniyor ve bardağı kadar gidiyor. Sağlık açısından zararı olmadığı gibi faydaları var" dedi.

Türk çayı en çok Avrupada tüketiliyor

'Türk çayını anlatan mektuplar yazıyoruz'

İnsanlar gördükçe, tattıkça yabancı çaylarla Türk çayını karşılaştıkları zaman aradaki farkı, doğallığı gördüklerini ifade eden Alim, "Bizim çayımızın menşei, yapılışı, üretimi belli, kimyasal hiçbir bağı yok, doğal, sağlık açısından da faydalı. Bunu da Türkler çok iyi bildikleri için nerede olurlarsa olsunlar Türk çayını arıyor, buluyor, tüketiyorlar. Bu anlamda da Avrupa ülkelerindeki satışımız fazla. Ancak satış rakamlarını artırmamız gerekiyor. Ticari ateşelerimizin olduğu ülkelere çayımızın kalitesini, üretimini, sağlık için faydalarını anlatan mektuplar yazıyoruz. Ticari ateşelerin bulundukları ülkelerde çay ticareti yapan kişilere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 

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