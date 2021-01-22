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22.01.2021 - 15:31 |

Türk İş Kadınları, Dünya Kadınlar Günü Öncesi Çırağan Sarayı'nda buluşuyor

Türk İş Kadınları 7 Mart akşamı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek plaket töreniyle bir araya geliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi düzenlenmesiyle anlam kazanan organizasyon , ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk iş kadınları arasında ticari ilişkiler sağlamak ve iş dünyasında var olan kadın varlığını ve dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk İş Kadınları, Dünya Kadınlar Günü Öncesi Çırağan Sarayı'nda buluşuyor
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Türk İş Kadınları Rehberi, organizasyon sonrası basılı olarak yayınlanacak. Ayrıca  Turkiskadinlari.com adresinden online  yayınlanmasıyla iletişimin kalıcı olması sağlanacak. Tüm katılımcı iş kadınlarının biyografilerinin yayınlanacağı rehber, yurt içi ve yurt dışında bulunan iş kadını dernekleri ,basın kuruluşları, ataşelikler ve ihracatçı birliklerine ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Türk İş Kadınları Rehberi yayın kuruluşu Gelin Damat Dergisi'nin imtiyaz sahibi ve organizatör

Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada, "Türk İş Kadınları Rehberi ve Organizasyonu ile iş dünyasındaki yer alan iş kadınlarımızın başarılarının ve gücünün tespiti açısından yeni bir kapı açmış olacağız. Umarız yayınlarımız ve organizasyonumuz  ile  profesyonel Türk İş Kadınlarının güçlerini birleştirmesinde, ulusal ve uluslararası iş bağlantılarının oluşmasında, bilgi ve tecrübe alışverişinin gelişmesinde ve var olan dostlukların pekişmesinde katkı sağlamış oluruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara ve iş kadını derneklerine teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

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