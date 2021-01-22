Türk İş Kadınları, Dünya Kadınlar Günü Öncesi Çırağan Sarayı'nda buluşuyor

Türk İş Kadınları Rehberi, organizasyon sonrası basılı olarak yayınlanacak. Ayrıca Turkiskadinlari.com adresinden online yayınlanmasıyla iletişimin kalıcı olması sağlanacak. Tüm katılımcı iş kadınlarının biyografilerinin yayınlanacağı rehber, yurt içi ve yurt dışında bulunan iş kadını dernekleri ,basın kuruluşları, ataşelikler ve ihracatçı birliklerine ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Türk İş Kadınları Rehberi yayın kuruluşu Gelin Damat Dergisi'nin imtiyaz sahibi ve organizatör

Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada, "Türk İş Kadınları Rehberi ve Organizasyonu ile iş dünyasındaki yer alan iş kadınlarımızın başarılarının ve gücünün tespiti açısından yeni bir kapı açmış olacağız. Umarız yayınlarımız ve organizasyonumuz ile profesyonel Türk İş Kadınlarının güçlerini birleştirmesinde, ulusal ve uluslararası iş bağlantılarının oluşmasında, bilgi ve tecrübe alışverişinin gelişmesinde ve var olan dostlukların pekişmesinde katkı sağlamış oluruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara ve iş kadını derneklerine teşekkürlerimizi sunarız." dedi.