Türkiye’nin ilk patentli hamilelik danışma merkezi

Hamileliğinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Türkiye’de kompleks bir hamilelik danışma merkezi eksikliğini fark eden anne Devrim Karamahmut, Türkiye’nin ilk patentli hamilelik danışma merkezini kurdu.

Maya Danışmanlık Merkezi’nin yöneticisi Devrim Karamahmut, böyle bir merkez kurmasındaki nedenin kendisinin ve ortağının hamilelik tecrübesi olduğunu belirtti.

Hamilelik dönemlerinde kendilerinin bilinçli bir şekilde yönlendirecek ve hamilelik dönemlerini kolaylaştıracak bir merkezin eksikliğini fark ettiklerini dile getiren Karamahmut, yurt dışındaki gördüğü merkezlerin çok daha profesyonel ve spor, yoga gibi hizmetlerinin yanında doktor, yaşam koçluğu benzeri faaliyetlerini barındıran kompleks bir yapı oluşturduklarını ifade etti.

Bu amaçla iki yıl önce ortağıyla birlikte hamilelik merkezi kurma fikrinin temelini attıklarını kaydeden Karamahmut, özellikle metropollerde ister çalışan olsun, ister ev hanımı olsun, annelerin hayatlarının en güzel dönemlerini farkında olmadan yaşadığını söyledi.

Karamahmut, yaklaşık iki yıl süren altyapı çalışmalarının ardından 4 aydır aktif olarak anne adaylarına hizmet verdiklerini belirterek, eğitimlerin uzman kişilerce verildiğini, kadrolarında kadın doğum ve çocuk doktoru, ebe-hemşire, psikolog-psikodramatist, hamile yogası uzmanı, yasam koçlarının bulunduğunu kaydetti.

Karamahmut, merkezde doğuma hazırlık, aylık danışmanlık, haftalık takip, bebeğe ve emzirmeye hazırlık, nefes terapisi, eşlerle birlikte terapi seansları ve psikodrama, yoga, plates, meditasyon ve hamile masajı, yaşam koçluğu, loğusalık döneminde püf noktalar ve danışmanlık hizmetlerinin bulunduğunu dile getirdi.

-Bebeğe isim analizi-

Bu eğitimlerle birlikte hamilelik döneminde ve sonrasında ihtiyaç olunabilecek hizmetlerin ise baby shower, doğum organizasyonları, oda süsleme ve hastane süsleme, doğum fotoğrafları, bebeğe isim analizi, bebek odasının fengshui ile tasarımı, bu dönemde ihtiyaç olabilecek koku terapileri olduğunu ifade eden Karamahmut, amaçlarının bebeklerinin her anını mutlu, huzurlu, keyifli ve bilinçli geçirmelerini anne ve babalara yaşatmak olduğunu anlattı.

Türkiye’nin ilk patentli hamilelik danışmanlık merkezi olduklarını söyleyen Karamahmut, grupların hamilelik dönemlerine göre 0-3, 3-6 ve 6-9 aya göre 7 ile 12 kişi arasında değiştiğini dile getirdi.