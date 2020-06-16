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16.06.2020 - 11:11 |

Türkiye’den doğan ‘İyi Yaşam Günü’ne, tüm dünya 24 saatlik canlı yayında evet dedi

Global Wellness Day dünyada bir ilke imza attı. İş insanı ve iyi yaşam aktivisti Belgin Aksoy’un 2012 yılında Türkiye’den başlatıp tüm dünyaya yaydığı Global Wellness Day’in 9’uncusu, 63 ünlü konuşmacı ve tüm dünyayla eş zamanlı gerçekleşen 24 saat süren canlı yayınlarla kutlandı.

Türkiye’den doğan ‘İyi Yaşam Günü’ne, tüm dünya 24 saatlik canlı yayında evet dedi
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İyi yaşam herkesin hakkı” mesajıyla Türkiye’den doğan ve her yıl Haziran ayının ikinci Cumartesi günü 150’den fazla ülkede, 8500 noktada milyonlarca insan tarafından kutlanan Global Wellness Day, Youtube üzerinden yayınlanan 24 saatlik canlı yayın ile 13 Haziran Cumartesi gerçekleşti. Yeni Zelanda’dan başlayan ve Los Angeles’da son bulan canlı yayınlar, ‘iyi yaşam’ kavramını dünyanın gündemine taşıdı. Küresel salgının derinden etkilediği dünyaya, iyi yaşam mesajlarının gönderildiği etkinlikte; fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığın önemi vurgulandı.

Bu yıl Robbie Williams’dan büyük destek

Geçmiş yıllarda Düşes Meghan Markle, Prens Harry, Mehmet Öz ve Oprah Winfrey’in destek verdiği Global Wellness Day için, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams da sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile tam destek verdi.

“Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir.”

9 yıl önce, yendiği hastalık sonrası kulağında fısıldayan “dünya için ne yapacaksın?” sesine kulak vererek harekete geçen Global Wellness Day’in yaratıcısı Belgin Aksoy, etkinlikle ilgili: “2012’de bir misyon ve vizyonla bu topraklardan yola çıkan Global Wellness Day, gösterdiğimiz azimli ve yoğun çalışmalarımızın sonucunda, bugün, 150’den fazla ülkede 8500 noktada kutlanan bir gün haline geldi.

Bu yıl, yaşadığımız Pandemi nedeniyle, online bir kutlama kararı aldık.

Bu haliyle bile etkinliğimiz, 24 saat boyunca,150 ülkede coşkuyla kutlandı.” dedi.

24 saat süren canlı yayınlarla, dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Aksoy sözlerine şöyle devam etti: “Günlerdir benimle birlikte gece-gündüz emek veren takım arkadaşlarıma, canlı yayına konuk olarak iyi yaşam tutkusunu paylaşan uzmanlarımıza, Global Wellness Day'i farklı etkinliklerle kutlayan tüm kurumsal ortaklarımıza, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına kalpten teşekkür ederim. Bu yıl 300 milyondan fazla kişi Global Wellness Day aracılığıyla daha iyi bir yaşama evet dedi. Mümkün olsa herbirine tek tek ulaşır, gözlerinin içine bakarak şükranlarımı sunarım. Şehirlerimiz, ülkelerimiz hatta kıtalarımız ayrı; ancak kalbimiz bir. Sizi çok seviyorum. Bugünün sahibi sizsiniz.”

Dünyanın dört bir yanından ünlü konuklar

Dünya rekortmeni Wingsuit BASE Jumper Cengiz Koçak’ın canlı yayındaki nefes kesen atlamasının damga vurduğu etkinlikte; ünlü spiritüel ve meditasyon eğitmeni Sah Simone, dünyaca ünlü Astrolog Susan Miller,  Eski NBA oyuncusu Omri Casspi, “Leading Well from Within” kitabı yazarı Dr. Daniel Friedland, NSYNC grubunun basçısı ve NY Times’ın en çok satan yazarı Lance Bass, talk show sunucusu ve eski model Cristina Ferrare, dünyaca ünlü vegan şef Matthew Kenney, ünlü yogi ve Yoga Revealed’ın kurucusu Andrew Sealy, Nordic Walking Madeira'nın kurucusu Linda Bettencourt, cilt bilimi ve yaşam uzmanı Monica Poli, yazar ve motivasyon konuşmacısı Metin Hara, dünya şampiyonu ve profesyonel Muay Thai atleti Janice Lyn gibi önemli isimler izleyicilerin ilgisini çekti.

Global Wellness Day’den unutulmaz Türkiye programı

Sahibinden.com’un destekleri ile gerçekleşen Global Wellness Day’in Türkiye programı ise 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşti. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, Yazar Aret Vartanyan, Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Astrolog Sare Palaska, egzersiz uzmanı Ebru Karaduman, DJ David Şaboy ve alanında uzman birçok ismin konuşmacı olduğu etkinlik unutulmaz bir deneyim yaşattı.

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