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29.04.2020 - 15:21 |

Türkiye'nin ilk Dijital Kadın Hakları Zirvesi 9 Mayıs'ta Instagram ve Twitch'te!

Lise öğrencileri tarafından Türkiye'nin İlk Dijital Kadın Hakları Zirvesi 9 Mayıs'ta instagram ve Twitch kanalları üzerinden yapılacak.

Türkiye'nin ilk Dijital Kadın Hakları Zirvesi 9 Mayıs'ta Instagram ve Twitch'te!

Ada Uçar (15), Ayça Gürses (18) ve Tuana Güler (16) tarafından geliştirilen Blossom Together projesinin ilk ayağı olan Türkiye'nin ilk dijital kadın hakları zirvesi 9 Mayıs 2020 tarihinde Instagram ve Twitch üzerinden canlı yayın olarak gerçekleşecek. Özellikle karantina süresince kadına şiddet vakalarında görülen %38.2'lik artışa dikkat çeken Blossom Together ekibi, Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde farkındalık yaratmak adına bir dijital kadın hakları zirvesi düzenlediklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk dijital kadın hakları zirvesi 9 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Zirve, Instagram @_blossomtogether_ sayfasından ve Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Twitch linki 9 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da, yayının başlamasından 1 saat önce, Blossom Together Instagram hesabından paylaşılacak; böylelikle kullanıcıların platforma erişimi sağlanacak. Bununla beraber zirve Türkiye'nin her yerinden erişilebilir olacak ve kullanılan platform doğrultusunda katılımcı sayısında bir sınırlama olmayacak.

İş dünyasının önemli isimlerine yer vermenin yanı sıra gençlerin de konuşmacı olacağı bu zirvede Blossom Together ekibi, gençlerin gençlere rehberlik etmesini amaçladıklarını belirtti. Bunun yanı sıra, “Blossom Together” adının da beraber büyümeyi, gelişmeyi imgelediğinin altını çizdi.

Blossom Together ekibinden Tuana, Instagram üzerinden yaptıkları çağrıda “Gün geçtikçe artan kadına ve çocuğa karşı şiddet, istismar ve tecavüz vakalarını televizyonda ya da sosyal mecralarda gördüğümüzde bunlara seyirci kalmak istemedik. Bu olaylara karşı sesimizi çıkarmak, bir kişi bile olsa insanların hayatlarında bir fark yaratmak ve onlara seslerini çıkarabileceklerini, yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. ” dedi.

Ayça ise konu hakkında “Birbirimizin her daim yanındayız ve birbirimizden güç alıyoruz. Değişim istiyoruz, hayatını kaybeden binlerce kadının, çocuğun, gencin sesi olmak istiyoruz. Her gün televizyonlarda gördüğümüz tecavüz, istismar ve şiddet vakaları gerçeğimiz olmasın, normalleşmesin istiyoruz. Bu yüzden de değişimin ta kendisi olmamız gerektiğinin farkındayız ve elimizden geleni yapacağız.” dedi.

“Blossom Together ekibi olarak şimdiye dek çocuklara ve kadınlara daha parlak bir gelecek sunmayı amaçlayan birçok projede yer aldık. Amacımız sadece kadına şiddet vakalarını azaltmaktan ziyade uzun vadede bir değişim yaratmak. Bu noktada çocukların eğitiminin kritik olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Hindistan'daki ortaokul öğrencileriyle çalışarak başladık projemize. Hindistan'da Chennai şehrinde yaşayan ortaokul öğrencilerine İngilizce, boyama, insan hakları gibi birçok konuda atölyeler yaptık. Hemen ardından aynı projeyi Esenler'de bir ilkokulda hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle yaptığımız bu projede ilkokul öğrencilerine insan hakları ve okul dersleri üzerine atölyeler yapmanın yanı sıra onlara farklı meslek gruplarını tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Ayrıca birçok okulda konferanslara katıldık ve konuşmalar yaptık.” diyen 3 liseli genç değişimin gençlerden başlayacağına ve gençlerin gençleri eğittiği bir dünyada yaşamak istediklerine vurgu yaptı.

“Şu anda ise doğuda bir ilimizde ortaokul öğrencilerine farklı meslek gruplarını tanıtmak, onlara kendi hakları olduğunu hatırlatmak ve hayallerine sahip çıkmayı öğretmek adına bir proje üzerinde çalışıyoruz. Amacımız uzun vadede bir fark yaratmak. Gençler olarak bizden sonraki nesli eğiterek bir değişim yaratmak, değişimin kendisi olmak, çocuk istismarlarına, kadına şiddete ve insan haklarına saygısızlık olarak nitelendirilebilecek olan her eyleme hayır diyoruz. Değişimin bir parçası olmak isteyen herkesi zirvemize bekliyoruz.” diyen Ada, tüm Türkiye'yi 9 Mart'ta dijital kadın hakları zirvesine davet ettiklerini duyurdu.

Son olarak zirveye destek vermek isteyenler ise gün boyu #Haklarımınfarkındayım, #Dijitalkadınhaklarızirvesi ve #Blossomtogether etiketleri üzerinden paylaşım yapabilecek. Bunun yanı sıra her konuşmanın sonunda 10 dakikalık bir soru cevap süresi olacak. Böylelikle seyirciler Twitch ve Instagram üzerinden konuşmacılara sordukları sorulara yanıt bulabilecek. Ayrıca saat 20.00 itibariyle zirvede müzik dinletilerine de yer verilecek. Müzik dinletilerinin ardından kapanış konuşması gerçekleşecek ve zirve son bulacak.

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