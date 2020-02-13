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13.02.2020 - 16:50 |

Uçuk nasıl geçer? İltihaplı uçuk nasıl kurutulur? 1 günde uçuk geçiren yöntem!

Uçuk, genellikle dudaklarda, burunda ve çenede görülür. Kişiye oldukça rahatsızlık veren ve sancılı bir şekilde kendini gösteren uçuk, tedavi edilmediğinde yemek yemeyi hatta konuşmayı bile zorlaştırır. Halk arasında genellikle korkudan oluştuğuna dair bir yargı bulunan uçuk yarasından şikayetçiyseniz uçuğu tedavi eden doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Peki, uçuk nasıl geçer? Dudakta uçuk neden olur? İşte uçuğu 1 günde bile geçiren doğal yöntemler...

Uçuk nasıl geçer? İltihaplı uçuk nasıl kurutulur? 1 günde uçuk geçiren yöntem!

"Uçuk nasıl geçer?" sorusu belki de günlük yaşamda birçok kişinin sormuş olduğu sorular arasında yer alır. Uçuk genellikle dudaklarda, burunda ve çenede görülen ağrılı yaralardır. Kişiye günlük hayatta oldukça rahatsızlık veren, yeme içme konuşmaya bile engel olan "Uçuktan nasıl kurtulurum?" sorusunun cevaplarını arıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz.

"Ev yapımı doğal yöntemlerle uçuk nasıl geçer?" sorusunun cevabını vermeden önce "Uçuk neden olur?" sorusunun cevabını açıklamakta fayda var.

Uçuk neden olur? 

Uçuk çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi herpes virüsüdür. Uçuk yarası kuru ve kabuklu haldeyse bulaşıcı değildir ancak ilerlediğinde uçuk yarasından sıvı bir şekilde iltihap akmaya başladıysa bu durumda uçuk bulaşıcı hale gelmiş demektir.

Uçuğa neden olan virüs ciltte temas yoluyla yayılmaktadır. Aynı zamanda cinsel ilişkide gerçekleşen oral seks de uçuğun ağız içerisinde yayılmasına neden olabilecek faktörler arasındadır. Ağız içerisine yayılan herpes virüsü de ciddi sıkıntılara neden olabilir ve zor iyileşen uçukların çıkmasına neden olabilir.

Hormonal değişiklikler (menstruasyon sırasında), ateş, yorgunluk, duygusal stres, cilt travması ve fazla güneşe maruz kalma gibi faktörler uçuğa neden olan virüsü yeniden etkinleştirip uçuğa neden olabilir.

Uçuk oluşumu nasıl engellenir?

Uçuğa sebep olan herpes simpleks adlı virüs, vücuda bulaştıktan sonra tam olarak çözümü mümkün değildir. Uçuk oluşumunu önlemek için bu hastalığa sebep olabilecek şeylerden uzak durmak gerekir. Bu yüzden özellikle ortak eşya kullanımından uzak durmak, cinsel ilişkilerde korunmak, yabancılar ile temastan sakınmak gerekir. Uçuk belirtileri olarak sayabileceğimiz durumlarda antiviral uçuk kremi kullanmak ile oluşum önlenebilir. Bir de uçuk ile savaşmaya yardımcı olan ve lisin içeren besinleri tüketmek ile uçuk oluşumu önüne geçilebilinir.

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Uçuğu olanlar dikkat!

Uçuk kaç günde geçer?

Uçuk yarası genellikle 1 hafta süre kadar kendiliğinden iyileşebilir, patlayabilir ve kabuğu bir süre sonra düşebilir. Ancak o süreçte kişinin hayat standartlarına ciddi bir şekilde etki eder. Bu nedenden dolayı uçuğun kendiliğinden geçmesini beklemek yerine tedavi etmeyi düşünebilirsiniz.

"Uçuk nasıl geçer?" sorusunun cevabını sizlere uçuğu 1 günde iyileştiren tedavi yöntemleriyle cevap vereceğiz. 

İşte uçuk nasıl geçer sorusunun cevapları....

Uçuk nasıl geçer?

Aseton yöntemi

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

Aseton tırnak cilasını çıkartmanın yanı sıra uçuğu da tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir.

Malzemeler

Aseton ve pamuk

Aseton uçuğa nasıl kullanılır?

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

1- Pamuğu asetonun içerisine batırın.
2- Asetonu sadece yaranın üzerine cildinize temas etmeden uygulayabilirsiniz.
3- Bu çareyi iyileştirene kadar günde 2 kez tekrarlayın.

El temizleyici jeller

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

El temizleyicileri, soğuk yara yol açan virüse karşı savaşmaya ve öldürmeye yardımcı olan mükemmel dezenfektandır. Aynı zamanda kurur ve yaraları hızla iyileştirmeye yardımcı olur.

Malzemeler:

-El temizleyici jel
-Pamuk

El temizleyici jeller uçuğa nasıl uygulanır?

Pamuğu top haline getirin. El temizleme jelini pamuğa bir miktar dökün. Virüsün yayılmasını önlemek ve hızlı iyileşmeyi teşvik etmek için doğrudan etkilenen bölgede uygulayın. Bunu en azından günde iki kez, ağrınız tamamen iyileşene kadar yapın.

Çay ağacı yağı yöntemi

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

Çay ağacı yağı olağan dışı antiseptik, antifungal ve antibiyotik özelliklere sahiptir ve bu durumda da uçuğun kısa süre içerisinde iyileşmesine yardımcı olur.

Malzemeler

Çay ağacı yağı
Çubuk pamuk

Çay ağacı yağı uçuğa nasıl kullanılır?

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

1- Pamuk çubuk üzerine az miktarda çay ağacı yağı dökün.
2- Hızlı iyileşme için doğrudan etkilenen bölgede uygulayın.
3- Yağın doğal olarak buharlaşmasına izin verin.

Bunu, yara durumunuz tamamen iyileşene kadar günde iki kez yapın.

Nane yağı yöntemi

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

Nane yağı hem HSV-1 hem de HSV-2 (ağrıya neden olan virüsler) ile savaşan inanılmaz antiviral bileşenleri içerir ve böylece uçuğun kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.

Malzemeler

Nane yağı
Kulak çubuğu

Nane yağı uçuğa nasıl uygulanır?

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

1- İlk olarak uçuğun ve çevresini ılık suyla durulayın.
2- Pamuklu çubuk üzerine biraz nane yağını dökün.
3- Doğrudan etkilenen uçuk olan bölgeye uygulayın.

Elma sirkesi yöntemi

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

Elma sirkesi (ACV), uçuk için en eski ve en etkili ilaçlardan biridir. Antibakteriyel, antiseptik ve iyileştirici özellikleri, yaralara neden olan virüsün öldürülmesine yardımcı olur ve uçuğu kurutmada aynı zamanda da cildinizin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Malzemeler

Pamuk
Sirke

Pamuğunuzu sirke ile ıslatın. Elma sirkesi virüsün yok edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Anında rahatlamak için etkilenen bölgede doğrudan uygulayın ve 15 dakika tutun. Sirkenin doğrudan uygulanması deride kızarıklığa neden olabilir ancak endişelenmeyin. Bu kısa sürede geçecektir.

Daha iyi sonuçlar almak için, sirkeye 'de az miktarda limon suyu karıştırabilir ve karışımı uçuğun üzerine uygulayabilirsiniz.

Buz sıkıştırma yöntemi

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

Bir buz kompresinin uygulanması, uçuğu hafifletmek ve rahatlatmak için mükemmel bir tekniktir. Uçuktan kaynaklanan virüsün yayılmasından dolayı ciltteki iltihaplanmayı, kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olur.

Uçuğa buz nasıl uygulanır?

1- Bir miktar buz küpü havlu veya pamuklu bir bezin içine koyun.
2- Hızlı sonuç almak için etkilenen bölgenin üzerine kompres uygulayın.
3- Buz paketini 5 dakikadan fazla aynı yerde tutmayın.

Sarımsak yöntemi

Uçuk nasıl geçer İltihaplı uçuk nasıl kurutulur 1 günde uçuk geçiren yöntem

Sarımsak, uçukta oluşan şişkinliği azaltmaya yardımcı olan aynı zamanda yara iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olan antiviral özelliklere sahip bir bileşik olan kiyol içermektedir.

Sarımsak uçuğa nasıl uygulanır?

1- 1 diş sarımsağı ezin.
2- Doğrudan uçuk olan bölgeye ezmiş olduğunuz sarımsağı uygulayın.
3- Sarımsak uçuktaki şişkinliği azaltmanın yanı sıra iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.
4- 5 veya 10 dakika bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.
 

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