Üniversitelere pandemi desteği - Uzaktan eğitimin önemi artıyor

Uzmanlara göre; Yaklaşık 8-10 yıl gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimin, eğitim içindeki payı giderek artacak. Şuan uygulanan model ise ‘Acil Durumda Uzaktan Erişimli Eğitim’...

Kilit rol oynuyor

Türkiye'de etkisini giderek artıran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını üniversite eğitimini de olumsuz etkiledi. Salgınının zirve yaptığı bu zorlu dönemde üniversiteler, öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını uzaktan eğitim modelleriyle karşılamaya çalışırken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok sorunla karşı karşıya gelindi.

Sivil Toplum Kuruluşu SPARK, Avrupa Birliği MADAD Fonu sayesinde öğrencilerin uzaktan eğitime sağlıklı erişimini sağlamak için Gaziantep Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile imzalanan protokoller çerçevesinde üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için kilit rol oynayan, teknik ve ekipman desteğini sağladı. SPARK, üniversitelerin bünyesindeki uzmanlıkları harekete geçirerek öğretim elemanlarına çevrimiçi içerik sağlama, sanal sınıfları yönetme ve teknolojiyi kullanma üzerine hızlandırılmış eğitim programları düzenledi.

Öğrencilere bedava tablet ve burs

2015 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Hollanda merkezli Sivil Toplum Kuruluşu SPARK, Türkiye’deki Suriyelilerin savaş sonrası travma bozukluğunu yenmelerine yardımcı olmak ve psiko-sosyal durumlarını iyileştirmek adına birey ve grup halinde psiko-sosyal destek faaliyetleri düzenleyerek binlerce öğrenciye umut oldu. SPARK tarafından dezavantajlı öğrencilere burs ve mesleki eğitim desteği sağlanırken, pandemi döneminde binlerce öğrenciye tablet ve internet yardımı yapıldı. İki binden fazla öğrenciye girişimcilik eğitimi sunan SPARK, 74 işletmenin faaliyete geçip istihdam yaratmasına katkıda bulundu.

Uzaktan eğitimin payı artacak

Uzmanlara göre; Yaklaşık 8-10 yıl gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimin, eğitim içindeki payı giderek artacak. Şuan uygulanan model ise ‘Acil Durumda Uzaktan Erişimli Eğitim’... Pandemi dönemi başladıktan sonra, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada özellikle uzaktan eğitime karşı ilginin ve uygulama fırsatlarının arttığını söyleyen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, 8-10 yıl gibi kısa bir süre içinde, uzaktan eğitimin eğitim içindeki payı giderek artacağını söyledi. Her uygulamanın uzaktan eğitim olarak adlandırılamayacağını belirten Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, “Biz bunlara daha çok ‘Acil Durumda Uzaktan Erişimli Eğitim’ diyebiliriz. Şu an evet, uzaktan bir paylaşım yapıyoruz ama tasarlanmış bir uzaktan eğitimden konuşmak için henüz erken” diye konuştu.

3 dönem sonra göreceğiz

Pandemi sürecinin uzaktan eğitim uygulamalarının hızlanmasında katalizör etkisi sağladığını dikkat çeken Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, “Bu sayede herkes; bütün üniversiteler ve bireysel olarak düşündüğümüzde bütün öğretmenler kendilerini bir şekilde uzaktan eğitimin içinde buldu. Zamanla çok daha iyi olacak. Kendimizi uzaktan eğitim derslerini verirken çok da güvenli hissetmiyoruz. Ancak bu zamanla geçecek. Bizim literatürümüzde şöyle bir şey var, ‘En iyi uzaktan eğitim dersini 3.dönemden sonra verirsin.’ Yani hepimizin en iyi performansını aslında 3 dönem sonra göreceğiz. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum ve uzaktan eğitim uygulamalarının da daha oturacağını ve etkisinin de belki çok daha çabuk bir zamanda hissedileceğini düşünüyorum” dedi.