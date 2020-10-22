Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar: Köfter tatlısı

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yaşayan Muharrem Yazgan ile oğlu Mehmet Yazgan, endüstriyel tatlılar yüzünden unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler arasında yer alan köfter tatlısını yeniden yaygınlaştırmak için geçen yıl üretim yapmaya başladı. Yaklaşık 40 dönüm bağda yetiştirdikleri üzümü ezdikten sonra elde edilen şırayı kaynatıp, bir gün bekleterek hem pekmez hem de görüntüsü pestile benzeyen köfter tatlısı yapan baba- oğul, geçen yıl 1 ton ürün üretirken yoğun talep nedeniyle bu yıl 4- 5 ton köfter üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Sade, cevizli ve fındıklı köfterler üreten Muharrem Yazgan, İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin gibi büyükşehirlerden sipariş aldıklarını kaydetti. Ürünleri doğal hazırladıklarını dile getiren Muharrem Yazgan, içerisindeki malzemeye göre kilosunu 25- 55 TL arasında sattıklarını aktardı.

'Yurt dışından da talep var'

Köftere İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra yurt dışından da talep olduğunu belirten Yazgan, şunları söyledi:

"40 dönümlük kendi arazimizde sultaniye yediveren çekirdeksiz üzüm yetiştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar doğal olmasına dikkat ediyoruz. 40 dönümlük arazimizde yetiştirdiğimiz üzümlerin birazını pazarlar da satıyor, marketlere veriyoruz. Birazını da burada köfter ve pekmez yapımında kullanıyoruz. Köfterimiz cevizli, fındıklı ve sade üretimi yapıyoruz. Geçen yıl 1 ton üretimimiz vardı. Bu sene de talep çok olduğu için 4- 5 ton yapmayı düşünüyoruz. Ne kadar zahmetli bir iş olsa da o taleplere inşallah yetişiriz.

Niğde'de bulunan aktarlara, İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir'e taleplerimiz var. Yurt dışından da talepler oluyor ama elimizde ürün az olduğu için her bölgeye veremiyoruz. Burada yörenin kadınları bu işi yapıyor. Biz de bu işi severek yapıyoruz. Biz ilk etapta maddi durumuna bakmıyoruz. Öncelikle bu işi sevdiğimiz için yapmaya çalışıyoruz. Fiyatlarda toptan verdiğimiz yerlere 25 TL, perakendeye de 30- 35 TL'ye veriyoruz.

Cevizli ve fındıklıda fiyat biraz değişiyor. Koymuş olduğumuz cevizin maliyetini üzerine koyuyoruz ve o şekilde bir maliyet çıkıyor. Cevizli de 45- 55 civarında gidiyor. Daha lezzetli olsun diye Niğde'nin kendi cevizini koyuyoruz. Cevizli köftere de insanların ilgisi de daha fazla oluyor"

'Hedefimiz kendi markamızı oluşturmak'

Babasıyla birlikte köfter üretimi yapan Mehmet Yazgan ise şöyle konuştu:

"Unutulmuş bir lezzet, unutulmuş tat olan köfteri üretiyoruz. Geçen yıl bir ton üretimimiz oldu. Alan kişiler çok beğendi. Bu sene üretimi 4- 5 tona çıkarmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde lezzetini tadan insanlara, aktarlar aracılığı ile toptan ve perakende olarak veriyoruz. Yurt dışına satışlarımız da var. Yurt dışından alanlar çok güzel dönüşler yapıyor. Bizde unutulmuş bir lezzet, çocuklarımıza yedirebileceğimiz lokum tadındadır. Lokum şekerden yapılıyor ama köfter yüzde yüz üzüm suyundan yapılıyor.

Geçen yıl sade olarak yaptığımız köfterleri bu sene cevizli, Antep fıstıklı, fındıklı, susamlı olarak yapıyoruz. Türkiye'ye ve dünyanın her yerine göndereceğiz. Bundan sonraki hedefimiz tesisimizi geliştirerek kendi markamızı oluşturmayı hedefliyoruz. Yöreden de üzümleri alarak yöreyi canlandırmaktır. Bu güzel lezzeti tüm Türkiye'ye ve dünyaya tattırmak."