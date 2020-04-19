Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları
19.04.2020 - 22:01 |

Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları

Oldukça lezzetli bir balık olan uskumrunun besin değeri son derece yüksektir. Ekonomik bir fiyattan satışa sunulmasından dolayı Türkiye'de çok fazla tüketilmektedir. Yağlı bir balık olmasından dolayı pişirirken çok fazla yağ kullanılmamalıdır. Sıradan balık yemeklerini tüketmekten sıkılanlar, uskumru ile birbirinden farklı tarifler uygulayabilmektedir. Ağızda dağılan lezzeti ile uskumru çok fazla sevilmektedir. İşte uskumru nasıl pişirilir ve pişirme tekniklerine göre tüm detaylar.

Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları

Uskumruyu marine etmek için pul biber, kekik, karabiber ve tuz kullanılmaktadır. Uskumruyu marine etmeden önce ayıklamalı ve ortadan ikiye kesilmelidir. Her balık tezgahında uskumruya rast gelmek mümkündür. Dolması ve ızgarası çok lezzetli olmakla birlikte pratik bir şekilde pişirmek isteyenler, tavayı tercih etmektedir. Uskumruyu temizlerken kafası kesilip atılmalı ve karnı yarılmalıdır.

Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir?

Keskin bir bıçak ile kılçıkları ve karın zarı temizlendikten sonra una bulayarak tavada kızartılabilmektedir. Tavada kızartırken un kullanılmalı ve her iki yüzü de iyice pişirilmelidir. Pişen balıklar tabağa alındıktan sonra yeşillik ve sos ile servis edilebilmektedir. Uskumruyu ızgarada tercih edenler, tavada nasıl pişiriyorlarsa aynı yöntem ile ızgarada da pişirebilmektedir.

Uskumru ne kadar tazeyse temizlemesi o kadar kolay olmakta ve piştiğinde de daha fazla lezzet vermektedir. Uskumru yağlı bir balık olduğundan, mangala son derece yakışmaktadır. Mangalda pişirildiğinde daha lezzetli olan uskumru, fileto şeklinde pişirilebileceği gibi bütün olarak da pişirilebilmektedir. Son derece lezzetli ve besleyici olan uskumru, ağızlara layık bir lezzet sunmaktadır.

Tavada ve Izgarada Uskumru Balığı Pişirme

Uskumru tavada yapılacaksa fileto şeklinde parçalara bölünmeli ve her tarafı una bulanmalıdır. Tavada balığın renk değiştirmesi beklenmeli ve renk değiştirdikten sonra servis edilmelidir. Servis tabağına zevke göre yerleştirilebilmekte olup yeşillik ile süslenebilmektedir. Uskumrudan mükemmel bir lezzet elde etmek isteyenler, pişirmek için ızgara kullanmalıdır.

Her çeşit pişirme yöntemi için uygulan olan uskumru, tavada pişirilirken kısık ateş olması gerekmektedir. Uskumrunun kısık ateşte pişmesi, daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Uskumru gereğinden fazla pişirilirse, iç kısımları kuruduğundan tadı bozulmaktadır. Uskumru eğer ızgara ile pişirilecekse, una bulamamak gerekmektedir. Tat vermesi isteniyorsa, defneyaprağı tercih edilebilmektedir. Her yaştaki insan, uskumruyu mutlaka tüketmelidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay sizi dışsal etkilere çok daha açık kılmakta. Kendinizi dağınık hissedebilir, etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, bir grup ya da arkadaşlıklar içinde sizi daha fedakar ve kabullenici kılabilir. Hedeflerinizde pek net değilsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sorumluluklarınız olsa bile kendinizi çok kolay toparlamadığınızı, dağınık kalabildiğinizi gösteriyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sezgilerinizi yükseltirken sizi daha idealist ve yeni şeyler öğrenmeye açık kılıyor. Ruhsal konulara daha çok ilgi gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, ortaklaşa konulara bazı karmaşalar getirebilir. Parasal alanda daha özenli olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, eşinizle ya da ortaklı bir konu içinde daha hayalci olabileceğinizi göstermekte. Kolayca etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, dikkat ve özen gerektiren konularda ihmalkar davranmamanız gerektiğini anlatmakta. Başkalarına hizmet vurgusu da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sevdiklerinizle daha yakın olabileceğinizi ve kendinize daha romantic bir ortam yaratabileceğinizi açıklamakta.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, evde daha dikkatli ve gerçekçi olma gereğini gösteriyor. Duygusal alanda karmaşık bir durumda olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, yakın çevrenizde sizi daha hayalci kılmakta. İlginç düşüncelerinizi daha somut hale getirmeye çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, hayal gücünüzü kullanabileceğinizi ancak maddi konularda biraz daha gerçekçi olma gereğini göstermekte.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda Neptün’le birleşen Ay sizi daha yaratıcı ve hayalci kılmakta. Güzel şeylere çok daha açıksınız. Ancak tutarsız da olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diyetisyen Deniz Zünbülcan
Diyetisyen Deniz ZünbülcanNisan mahsülleriyle güçlenin
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ ve ERGOTERAPİ
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİçine Dön
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEşin Tasarrufunun Sınırlanması
Selin Kalabaş
Selin KalabaşKoronavirüs ve Çocuklar
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalKronik Yorgunluk
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBoğa’da Yeniay neler söylüyor?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSırtlanı perişan eden 'cool' kadının hikayesi
Sibel Yücesan
Sibel YücesanKendine sosyal mesafe
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalGama aminobütirik asit (GABA)
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biftek Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Biftek Pişirme

Biftek Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Biftek Pişirme

Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Neler? Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Neler? Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde Otizm Belirtileri Neler? Otizm Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde Otizm Belirtileri Neler? Otizm Nasıl Anlaşılır?

Kuşkonmazı pişirmeden önce tazeliğini bu yöntemle koruyun!

Kuşkonmazı pişirmeden önce tazeliğini bu yöntemle koruyun!

Sıradaki Haber