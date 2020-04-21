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21.04.2020 - 18:33 |

Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları

Oldukça lezzetli bir balık olan uskumrunun besin değeri son derece yüksektir. Ekonomik bir fiyattan satışa sunulmasından dolayı Türkiye'de çok fazla tüketilmektedir. Yağlı bir balık olmasından dolayı pişirirken çok fazla yağ kullanılmamalıdır. Sıradan balık yemeklerini tüketmekten sıkılanlar, uskumru ile birbirinden farklı tarifler uygulayabilmektedir. Ağızda dağılan lezzeti ile uskumru çok fazla sevilmektedir. İşte uskumru nasıl pişirilir ve pişirme tekniklerine göre tüm detaylar.

Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları

Uskumruyu marine etmek için pul biber, kekik, karabiber ve tuz kullanılmaktadır. Uskumruyu marine etmeden önce ayıklamalı ve ortadan ikiye kesilmelidir. Her balık tezgahında uskumruya rast gelmek mümkündür. Dolması ve ızgarası çok lezzetli olmakla birlikte pratik bir şekilde pişirmek isteyenler, tavayı tercih etmektedir. Uskumruyu temizlerken kafası kesilip atılmalı ve karnı yarılmalıdır.

Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir?

Keskin bir bıçak ile kılçıkları ve karın zarı temizlendikten sonra una bulayarak tavada kızartılabilmektedir.  Tavada kızartırken un kullanılmalı ve her iki yüzü de iyice pişirilmelidir. Pişen balıklar tabağa alındıktan sonra yeşillik ve sos ile servis edilebilmektedir. Uskumruyu ızgarada tercih edenler, tavada nasıl pişiriyorlarsa aynı yöntem ile ızgarada da pişirebilmektedir.

Uskumru ne kadar tazeyse temizlemesi o kadar kolay olmakta ve piştiğinde de daha fazla lezzet vermektedir. Uskumru yağlı bir balık olduğundan, mangala son derece yakışmaktadır. Mangalda pişirildiğinde daha lezzetli olan uskumru, fileto şeklinde pişirilebileceği gibi bütün olarak da pişirilebilmektedir. Son derece lezzetli ve besleyici olan uskumru, ağızlara layık bir lezzet sunmaktadır.

Tavada ve Izgarada Uskumru Balığı Pişirme

Uskumru tavada yapılacaksa fileto şeklinde parçalara bölünmeli ve her tarafı una bulanmalıdır. Tavada balığın renk değiştirmesi beklenmeli ve renk değiştirdikten sonra servis edilmelidir. Servis tabağına zevke göre yerleştirilebilmekte olup yeşillik ile süslenebilmektedir. Uskumrudan mükemmel bir lezzet elde etmek isteyenler, pişirmek için ızgara kullanmalıdır.

Her çeşit pişirme yöntemi için uygulan olan uskumru, tavada pişirilirken kısık ateş olması gerekmektedir. Uskumrunun kısık ateşte pişmesi, daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Uskumru gereğinden fazla pişirilirse, iç kısımları kuruduğundan tadı bozulmaktadır. Uskumru eğer ızgara ile pişirilecekse, una bulamamak gerekmektedir. Tat vermesi isteniyorsa, defneyaprağı tercih edilebilmektedir. Her yaştaki insan, uskumruyu mutlaka tüketmelidir.

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