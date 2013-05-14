Uyku spermleri etkiliyor

Telepgraph'ın haberine göre uyku sorunları erkeklerde sperm kalitesini düşürüyor.



Araştırmalarda uyku sorunu yaşayan genç erkeklerin sperm sayılarının normal uyku düzenini sürdürenlerden 1/3 oranında daha az olduğu gözlemlendi. Gece 6 saatten az uyuyan erkeklerin spermlerinin hareket kabiliyeti kısıtlı ve testisleri daha küçük.



Güney Danimarka Üniversitesi'nden Tina Kold Jensen, "Uyku sorunu olan erkeklerin sperm sayılarının %29 daha az olduğu gözlemlendi. Bu araştırma sperm kalitesi ve uykusuzluğu ilişkilendiren ilk araştırma özelliğini taşıyor," dedi.



18 yaş civarındaki 935 erkekte yapılan incelemelerde 7-8 saat uykunun ideal olduğu ve sperm kalitesini arttırdığı kaydedildi.