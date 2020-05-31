Fonksiyonel Somatik Sendromlar- İrritabl Bağırsak Sendromu

Literatür Taraması ve Olgu Sunumu

İrritabl bağırsak sendromu "Fonksiyonel Somatik Sendromlar" (FSS) jenerik terimine aittir. Fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, interstisyel sistit ve diğerleri de burada sınıflandırılır.

Fonksiyonel somatik sendromlar (FSS), kalıcı fiziksel şikayetlerin belirli modelleri ile karakterizedir; Yapısal veya başka bir şekilde tanımlanmış bir patoloji ve yeterli bir muayene ile belirlenemez. FSS ile üç ana fiziksel şikayet türü vardır: farklı yerlerin ağrısı (sırt, baş, kaslar veya eklemler, karın, göğüs vb.), Farklı organ sistemlerinin fonksiyonel bozuklukları (örn. Çarpıntı, baş dönmesi, kabızlık veya ishal, hareket hissi) ve Yorgunluk ve bitkinlik durumu. Semptomlar genellikle dağınık, spesifik olmayan ve belirsizdir. Başlıca semptom tipik olarak bireysel FSS'nin adını tanımlar, ancak tanımlar genellikle diğer fiziksel semptomları da içerir. Bazı FSS'ler ana semptomdan sonra değil, ima edilen nedenle ilişkili olarak adlandırılır.

Bazı hastalarda semptomlar bilinen bir hastalık varlığına atanabilir, bazılarında ise fizyolojik veya immünolojik aşırı reaksiyonların yanı sıra algılama alanındaki aşırı duyarlılığı içeren tespit edilmemiş bir bozukluktan kaynaklanır. Yine de psikiyatrik hastalıklara veya stresli yaşam koşullarına dayalı semptomları vardır. Hakim semptomlara ek olarak hastaya atanan tanı etiketi, tanılayıcının bağlamından ve tıbbi uzmanlığından güçlü bir şekilde etkilenir. Aynı polisemptomatik hasta ile karşı karşıya kalan romatolog, ekstremitelerde semptomlara odaklanır ve fibromiyaljiyi teşhis eder, dahiliyeci fiziksel durumun genel semptomlarına dayanarak kronik yorgunluk sendromundan şüphelenebilir ve alerji uzmanı çoklu kimyasal hassasiyetten şüphelenebilir. Gastroenterolog, aynı semptomlarla irritabl bağırsak sendromunu teşhis edebilir. FSS'nin benzerlikleri, patofizyolojik temellerinin aynı veya benzer olduğu fikrine yol açar.

FSS hastaları, özellikle anksiyete bozuklukları, depresyon ve somatoform bozukluklar olmak üzere psikiyatrik bozuklukların daha yüksek prevalansını göstermektedir. Böylece, örneğin; irritabl bağırsak sendromu olan hastalarda, aynı zamanda mevcut olan psikiyatrik bozukluklar, enflamatuar bağırsak hastalıkları olan hastalardan daha yaygındır. Roma I ve Roma II kriterleri (1994 ve 1999) fonksiyonel gastrointestinal bozuklukların (FGS) değerlendirilmesinde kilometre taşları oluşturmuştur. 2006 yılında 18 ülkeden 87 uzman tarafından geliştirilen Roma III kriterleri sunuldu. FGS'yi karakterize etmek semptom tabanlı bir sınıflandırma sistemidir. Bu sınıflandırma sistemine göre, irritabl bağırsak sendromu, “en az altı ay önce, aşağıdaki belirtilerden en az ikisiyle başlayarak, son üç ay boyunca ayda en az üç gün karın ağrısı veya rahatsızlığı olarak tanımlanır: dışkı sıklığı, dışkı tutarlılığı ve görünümü değişikliğini içerir.

Fonksiyonel somatik sendromlar dünya çapında sık görülen bir grup hastalığa aittir, pratik olarak tüm tıbbi alanlarda temsil edilirler. İrritabl bağırsak sendromunun genel popülasyonda % 22 civarında prevalansı vardır. Birinci basamakta ve gastroenterolojide, irritabl bağırsak sendromu, bağırsak problemleri ile ilgili konsültasyonların neredeyse % 30'uyla en yaygın hastalıklardan biridir. İrritabl bağırsak sendromlu hasta popülasyonlarında, kadınlar özellikle kabızlık baskınlığı olan vakalarda (3: 1) daha üstündür.

İrritabl bağırsak sendromu için kullanılan tedaviler genellikle gastrointestinal motor, duyusal veya merkezi sinir süreçlerini hedef alır. Bu tür geleneksel tedavilerin etkinliği, çalışmadan çalışmaya değişir ve plasebo etkisi olasılığı, çalışmaların kısa çalışma süreleri ile yorumlanmasını zorlaştırır.

İrritabl bağırsak sendromunun tedavisinde ilaç tedavilerinin etkinliği sadece zayıf kanıtlara sahiptir. Karın ağrısı ve global semptomlar için spazmolitik ile ilgili bir fayda kanıtlanmış olmasına rağmen, spazmolitik alt grupların bireysel olarak etkili olup olmadığı belirsizdir. Antidepresanların belirgin bir etki kanıtı yoktur. Daha fazla araştırma çalışması, metodoloji ve geçerli ölçüm araçlarının kullanımı üzerine odaklanmalıdır. Gastrointestinal sistemin düz kaslarını uyaran bir ilaç olan tegaserod (5-HT4 antagonisti), ana semptom kabızlığı olan durumlarda, irritabl bağırsak tedavisinde plaseboya kıyasla çok az fayda sağlar. Tegaserod alan hastalar, irritabl bağırsak semptomlarında genel bir iyileşme, günlük bağırsak hareketi sayısında artış ve bağırsak hareketi olmayan gün sayısında azalma olduğunu bildirmektedir. Bu ılımlı iyileşmelerin klinik önemi belirsizdir. Novartis üreticisi, 2007 yılından beri piyasada bulunan Tegaserod'u satmayı bıraktı. Bunun nedeni, plaseboya kıyasla kardiyovasküler komplikasyon riskinde artış gösteren çalışma sonuçlarının mevcut değerlendirmesidir.

İrritabl bağırsak sendromu için etkili tedavilerin eksikliğine, tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin artan kullanımı eşlik eder. Batı tıbbında, akupunktur bazı gastrointestinal hastalıkların tedavisinde kabul görmektedir. İrritabl bağırsak sendromunun tedavisinde akupunktur kullanımını destekleyen kanıtlar mevcut değildir ve daha fazla araştırma gerektirir. Bitkisel maddelerle yapılan geleneksel tedaviler, irritabl bağırsak sendromunun tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu bitkisel ilaçların bazıları semptomları iyileştiriyor gibi görünmektedir. Ancak, yetersiz metodoloji, az sayıda vaka ve doğrulayıcı veri eksikliği ile ilgili daha az talepkar çalışmalardan elde edilen olumlu sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır.

Yetişkinlerde irritabl bağırsak sendromunun tedavisinde psikolojik tedaviler giderek daha fazla önerilmektedir. Bilişsel davranış terapisi, kişilerarası psikoterapi ve gevşeme terapisi veya stres yönetimi gibi çeşitli önlemler sunulmaktadır. Bireysel çalışmalar ve kalite sorunları arasındaki farklılıklar nedeniyle bu tedavilere ilişkin sonuçları açıklamak zordur. Sonuçlar, tedavi dizisinin bitiminden hemen sonra bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası psikoterapinin etkinliğini göstermektedir. Ancak bu sonuçlar çalışmanın yetersiz kalitesinden dolayı dikkatle yorumlanmalıdır.

İrritabl bağırsak sendromu için bir tedavi seçeneği olarak hipnoz üzerine az sayıda çalışma mevcuttur. Bununla birlikte, bu çalışmaların yürütülmesi yüksek bir standarda karşılık gelmez, böylece yetersiz kalite, irritabl bağırsak sendromunun tedavisinde hipnozun etkinliği hakkında herhangi bir sonuca varılmasına izin vermez. Yüksek kaliteli çalışmalarla daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Hundscheid, irritabl bağırsak sendromu için osteopatik tedavinin etkisini inceledi. Fonksiyonel bağırsak bozuklukları için bir şiddet indeksi skoru ile ölçülen genel semptomlar düzeldi ve yaşam kalitesi arttı. Stiedl, Müller ve Salomon tarafından yapılan bir başka osteopatik çalışmada ağrı şiddetinde bir iyileşme görülmüştür.

28 yaşındaki hasta osteopatik uygulamaya gastrointestinal şikayetler ile başvurdu. Neredeyse bir yıl boyunca tüm karın bölgesinde sürekli rahatsızlık ve şiddetli şişkinlikten şikayet ediyordu. Bunlar daha sonra kramp benzeri ağrıya dönüştü. Gastroenterolog yaklaşık 6 ay önce irritabl bağırsak sendromunu teşhis etti.

Reçeteli ilaç ve kabızlığa karşı hacim arttırıcı maddelerin alınması tavsiye edildi. İlaç nedeniyle şikayetler önemli ölçüde düzelmediği ve muayenenin sonunda belirleyici bir etki göstermediği için bir uzmana yönlendirildi. Orada kolonoskopi yapıldı, ancak organik bulgu bulunmadı, böylece gastroenterolog nihayet “irritabl bağırsak sendromu” teşhisi koydu ve önceki antispazmodik ilaçların alımına ek olarak bir antidepresan önerdi. Ancak, broşürü okuduktan sonra bunu almadı ve onun görüşüne göre depresyonda değildi. O zamandan beri, huzursuz bağırsak problemiyle ilgili olarak doktora gitmedi, bazı homeopatik ve bitkisel ilaçları denedi, ancak ikisi de işe yaramadı.

Başka şikayetler sorulduğunda, lomber omurga / pelvis bölgesinde sırt ağrısından daha sık muzdarip olduğunu belirtti. Bunlar ergenlikten beri vardı, ama her zaman düzenli egzersizle “kontrol altındaydı”. Artık spor yapamadığı için sırt şikayetleri, özellikle uzun süre oturduktan veya ayakta durduktan sonra ve ayrıca karın krampları çok şiddetliyse veya aşırı kabızlığı varsa daha yaygın oluyordu.

Global osteopatik değerlendirme, visseral bölgedeki bulguların baskın olduğunu ortaya koydu. İnce bağırsağın pitozu-İleoekal bölgenin sfinkter kaslarının gerilimi, kolon hareketinin kısıtlanması ve çekumun hareketliliğinin kısıtlanması mevcuttu. Tüm ince ve kalın bağırsak bölgesinin embriyolojik motilitesi uyumlu olmayan bir hareket paterni gösterdi.

Çoğu osteopatik disfonksiyon visseral sistemde tanımlanmış olmasına rağmen, koksiksin disfonksiyonu uzun süredir devam eden bir problem olarak düşünülebilir. Hastanı 15 yıl önce kuyruk sokumu üzerine düşme hikayesi mevcuttu. Kuyruk sokumunun fleksiyonda sabitlenmesi, bu alanın önündeki organları etkileyebilir. Her şeyden önce, rektum bölgesi ve rahim düşünülmelidir. Koksiks disfonksiyonunun vejetatif etkileri, sempatik gövdenin en düşük ganglionuyla konumsal ilişkileri nedeniyle sürekli tartışılmaktadır. Menstrüasyon ile bağlantılı olarak uzun süredir mevcut olan semptomlar ve ayrıca her zaman mevcut olan kabızlığa eğilim bu sorunun belirtileri olarak kabul edilebilir. Koksiks blokajının filum terminale ekinin koksikeal kemiğin posterior yüzeyi üzerine ve ayrıca kraniyosakral sisteme bağlanmasıyla dura mater üzerindeki etkisi, uzaktan olası bir etki olarak düşünülebilir

L4 / L5'in bloke olması hastanın semptom kompleksi açısından olası bir etki faktörü olarak görülebilir. L4 / L5 segmentinin konumsal ilişkisi açısından ince bağırsağın merkezi bir bölümü olarak etkilenebilir. Burada tarif edilen vejetatif, lokasyona bağlı ve muhtemelen merkezi sinir bağlantıları, osteopatik fonksiyon bozukluklarının hastanın semptomlarının gelişiminde rol oynamasına katkıda bulunabilir. Belki de vücudun alışılmadık beslenme alışkanlıkları ve egzersiz eksikliği ile son derece stresli bir durumda homeostatik dengeyi koruma yeteneğini sınırladılar. Nn. Sempatik gövde lomber kısmının splanchinici lumballeri, kalın bağırsağın alt kısmını, alt mezenterik pleksus (enine kolonun rektuma sol kısmı) ve küçük pelvisin organlarını, alt hipogastrik pleksusa bağlantı yoluyla sağlar.

İlk terapi seansında paryetal disfonksiyon tedavi edildi. Hastaya, disfonksiyonlar ve bağlantıları ve ayrıca koksiks bölgesi için mevcut olan olası dış ve iç teknikler hakkında ayrıntılı bilgilendirmeden sonra, çevre dokular dahil olmak üzere bu alan tedavi edildi. Ek olarak, bloke olan L4 / L5 serbest bırakıldı. İkinci osteopatik tedavide, koksiks bölgesinde daha fazla mobilizasyon, sfinkter kaslarının gevşemesi, esnekliklerin açılması ve embriyolojik hareketliliğin hareket modellerine uyumlaştırılması ile kalın ve ince bağırsağa uygulanan teknikler olmuştur.

3. Seansta kraniosakral sistemde edaviye dahil edildi. 4. Seansta Bağırsak bölgesindeki tüm semptomlar neredeyse ortadan kalkmıştı. Sadece hafif kramplar vardı. Kuyruk sokumunun hareketliliği büyük ölçüde iyileşmişti. Böylece geri kalan seanslarda tedavi merkezi tamamen diğer viseral (çekum ve ileoçekal bağlantı) ve kraniyosakral disfonksiyonlara (birincil solunum mekanizmasının ritmi ve genliği) odaklanıldı.