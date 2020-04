Alışkanlıklar Nasıl Oluşuyor?

ALIŞKANLIKLAR NASIL OLUŞUYOR?

Başarılı bir adaptasyon sürecinden geçtiğimiz bu dönemde, eski alışkanlıklarımız kırılıyor, yerine yeni alışkanlıklar geliyor.

PEKİ, BİR ALIŞKANLIĞI KAZANMAMIZ İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN ORTALAMA SÜRENİN “21 GÜN KURALI” NIN AKSİNE, 66 GÜN OLDUĞUNU DUYMUŞ MUYDUNUZ?

2009 yılında Philippa Lally ve arkadaşları tarafından gerçekleştirelen bir çalışmada, alışkanlığı kazanmak için gereken ortalama gün sayısı 66 iken, bir alışkanlık kazanma aralığının “18 ile 254 gün arasında değiştiği” gösteriliyor. Bu süre, kazanılmak istenen alışkanlığın zorluk derecesine, kişiye ve ortamdaki koşullara göre değişiyor.

Philippa Lally ve arkadaşları(2010), 96 kişinin aktivite ve yeme- içme alışkanlığı kazanma süreçlerini 12 haftalık periyotlar ile gözlemliyorlar. Süreç içerisinde, katılımcılar belirlenen davranışları yapıp yapmadıklarını, ne kadarının “otomatik” hissedildiğini rapor ediyorlar. Sonuçlar, yukarıda bahsettiğim gibi, kişiye, içinde bulunduğu koşullara ve alışkanlığın hissedilen zorluk derecesine göre değiştiğine dikkat çekiyor.



Örneğin, Siz düzenli ders çalışma alışkanlığını 30 günde edinebiliyorken, bir arkadaşınız 60 günde edinebilir. Düzenli spor yapabilme alışkanlığını, 45 günde edinebiliyorken, saat 23.00 da yatma alışkanlığını, 15 günde de kazanıyor olabilirsiniz. Ya da bir sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak için ihtiyacınız olan süre 65 gün ya 42 gün olabilir. Bu nedenle, alışkanlık kazanma yolculuğunda, kendinizi başkaları ile kıyaslamayın. İhtiyaçlarınıza odaklanın ve pes etmeyin. Bir süre sonra otomatik olarak zihninize alışkanlıklarınızın kendiliğinden geldiğini fark edeceksiniz.



Sevgilerimle ;

Uzm.Klinik Psk. Özlem ŞEN BAYSAL

KAYNAK: Lally, P., Jaarsveld, C. H., Potts, H. W., & Wardle, J. (2009). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology,40(6), 998-1009. doi:10.1002/ejsp.674