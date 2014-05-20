GEBELİK VE DOĞUMDA DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

1) GEBELİKTE AĞLAMAK VE ÜZÜLMEK KÖTÜDÜR, BEBEĞİN ETKİLENİR:

Gebe hem en duygusal döneminde olduğu hem de fiziksel olarak bir hormonal kokteyl içinde olduğundan her zamankinden daha fazla duygusal olması beklenebilir. Bu yüzden her zamankinden daha fazla gözyaşı dökmesi mümkündür. Bunu durdurmak, güçlü görünmeye çalışmak ve gözyaşlarını içine atmak daha kötüdür ve bebeği etkileyen asıl neden kendini durdurmaktır. Bebek annenin düşüncelerini değil hislerini sezer. Asıl bağlantı sezgiler ve duygular arasındadır. O yüzden gebelikte ağlamak güzeldir hem de gebeyi rahatlatır. Ağlama yüzünden suçluluk duymaması gerektiğini bilmelidir.

2) GEBEYKEN HİÇ HAREKET ETME YOKSA BEBEK ZARAR GÖRÜR:

Aksine eğer riskli bir gebelik değilse doğuma hazırlanmak için gebenin daha fazla hareket etmesi ve daha esnek olması önemlidir. Vücudun ve kasların doğuma hazırlanması gereklidir. Gebenin doğum için gerekli hareketleri öğrenmesi ve yapması önemlidir.

3) GEBELİK BİR ÇEŞİT HASTALIKTIR ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİR:

Bu düşünce şekli kadını aciz ve çaresiz bir duruma sokar. Gebelikte böyle hisseden kadın doğumunda da pasif ve edilgen olacaktır. Hasta gibi hissedip davrandığı sürece hastalıklı süreci devam edecektir. Gebelik hastalık değildir, gebeliği isteyen bir kadının tüm vücudu, zihni ve psikolojisiyle beraber yaşaması gereken bir mucizedir.

4) ERKEĞİN DOĞUMDA HİÇ ROLÜ YOKTUR, DIŞARDA BEKLEMELİ HATTA DOĞUM OLDUKTAN SONRA GELMELİDİR:

Bu oldukça eski bir cümledir, eski ilişkilerde kadın ve erkeğin rolünün farklı olduğu, doğumlarda kadının bir sürü yerden özellikle kadınlardan destek aldığı zamanlardan kalan ataerkil bir inanıştır. Bu zamanda ise özellikle şehir insanı için biraz daha uzak bir cümledir. Beraber oluşturulan bir sürecin devamının da beraberce yaşanması hem anne hem baba hem de bebek açısından çok yararlı olabilir. Bunun için önemli olan annenin ve babanın bu durumla ilgili rahat hissetmesidir. Babadan rahatsız olacak annenin doğumu bu rahatsızlık nedeniyle zorlaşabilir, doğumdan rahatsız olacak olan baba ise işleri hem kendi için hem de eşi için zorlaştırabilir. O yüzden beraber alınan bir karar daha önemlidir. Ayrıca babanın doğumla başlayan baba-bebek bağının daha farklı bir kalitede olduğu da gözlenmiştir. Burada önemli olan doğuma girmeyen baba iyi baba değildir yanılgısından kurtulmak lazımdır. Doğum esnasında babanın da en büyük yardımcısı ebedir, ebe sadece anne ile değil baba ile de ilgilenir ve ona verdiği görevlerle babanın doğumda verimli bir şekilde rol almasını sağlar. Bunun için en önemli olan babanın doğuma hazırlık aşamasında eğitim ve kurslara mümkün olduğunca katılmasıdır.

5) KADIN DOĞUMDA MUTLAKA ANNESİNDEN DESTEK ALMALIDIR:

Bu inanışta mutlaka kelimesi yanlıştır. Anneler gebelikte de doğum esnasında da çok önemlidir. Bir annenin olumlu anlamda destek olabilmesinin tek kuralı sınırlarını bilip, kızının kararlarına saygı gösterebilmesidir. Kızın kafasını karıştıracak, negatif etki yapacak, doğumla ilgili kararını etkileyebilecek en önemli kişilerden biri annedir. Anneden alınacak destek ancak ve ancak olumlu olduğu oranda sağlıklıdır.

6) ZATEN TÜM HAYATI BERABER GEÇECEK OLAN ANNE BEBEĞİN DOĞUMDAN SONRA HEMEN KARŞILAŞMASI LAZIM DEĞİLDİR:

Bu ilk karşılaşma ve hatta beraber geçirilecek ilk 1 saat bebeğin tüm hayatını etkilemektedir. Bu karşılaşma doğum şekli ile de bağlantılıdır. Tüm doğum ekibinin, doğum şekli ne olursa olsun anne bebeği olabildiğince çabuk kavuşturması ve olabildiğince çok bir arada tutması çok önemlidir. Bu ilk karşılaşmanın anne bebek bağlanmasını ve dolayısıyla bebeğin tüm hayatının güven ve kalitesini etkilediği belirlenmiştir.

Uzm. Psk. Neşe Karabekir

Hamile ve Doğum Psikoloğu

nesekarabekir@dogumakademisi.com