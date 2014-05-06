Merhaba;

Hamile ve Doğum Psikoterapisti olarak Milliyet.com.tr'de yazmaya başlıyorum. Lamaze, Aktif Doğum ve Keşkesiz Doğum eğitmeniyim. 1996'da İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve 2010'da da İstanbul Doğum Akademisi kurucularındanım.

İstanbul Doğum Akademisinde ( www.dogumakademisi.com) anne baba adaylarına Keşkesiz Doğuma Hazırlık eğitimi eğitmeniyim. Doktor, ebe, hemşire, psikolog ve isteyen herkese verdiğimiz, Eğitimcinin Eğitimi ve Doula (Doğum Destekçisi) Eğitimi programının kurucu eğitmeniyim.

Doula mentorlüğü ile girdikleri doğumlarla ilgili doulalara danışmanlık veriyorum.

Keşkesiz Doğum takımının doktor ve ebe ile beraber doğum psikoterapisi olarak bir üyesiyim. Doğum şekli ne olursa olsun doğum esnasında anne baba adayı, tüm aile ve doğum takımına psikolojik destek sağlıyorum.

Burada, hamilelik psikolojisi ile ilgili her türlü konuya değineceğim.

Özellikle hamilelik öncesi, hamilelik esnası ve hamilelik sonrasında psikolojik ihtiyaçlar ve psikolojik destek üzerinde duracağım.

Bir psikolog olarak, hangi olay ve duyguların doğumu ve hatta doğum şeklini bile etkileyeceğinden bahsedeceğim. Böylece gebelik ve doğum ile ilgili doğru bilinen yanlışları düzeltme şansımız olabilir.

Ayrıca, yeni bir alan olan Doğum Psikoterapistliğini sizlerle tanıştıracağım.

Bu köşede; bedeninizi, zihninizi, psikolojinizi doğum için hazırlayabildiğiniz ve kendi gücünüzü keşfettiğiniz keşkesiz doğum yolculuğunuzda bir aradayız.

Uzm. Psk. Neşe KARABEKİR