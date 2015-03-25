KALICI KİLO VERMENİN SIRRI ; YAĞ YAKMAK

Yaz geliyor genelde her yaza yaklaşırken bazı kararlar alırız.Daha iyi olmak, sağlıklı beslenmek, iyi bir kariyere sahip olmak gibi hedeflerimize uygun kararlar alır ve bu yönde ilerlemeye başlarız.

Egzersizi arttırırız, yediklerimize daha bir dikkat etmeye başlarız. Buna rağmen bazı insanlar diyet yaptığını ve egzersiz yaptığını buna rağmen kilo vermediğini söyler. Diğer arkadaşlarının çok yedikleri halde hiç kilo sorunu olmadığını yakınır.

Peki nedir bu farkı oluşturan? Bu farkı ‘’metabolizma hızımız’’ oluşturur. Sağlıklı kilo vermek ve kilonuzu korumak istiyorsanız öncelikle ‘’ metabolizma hızı ‘’ nızı öğrenmeniz ve bu kalorinin altına düşmemeniz gerekir.Metabolizma hızınıza uygun beslendiğinizde, kas kaybı yaşamaz, yağ ağırlıklı kilo verirsiniz. Metabolizma hızınızın altında kalori aldığınızda, aç kaldığınızda, şok diyetler yaptığınızda vücudunuz savunmaya geçer ve metabolizma hızını yavaşlatır.

Bazal metabolizma hızımız (BMH)

Vücudumuzun ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan minimum enerjidir. Bu vücudunuzun bütün gün uyuduğunda harcadığı enerjidir.

Metabolizma hızımızı birçok faktör etkiler.

a.Yaş: Gençliğimizde BMH yüksekken yaşlandıkça azalır.

b.Boy: Uzun ve zayıf insanların metabolizması daha hızlıdır.

c.Büyümek: Çocukların ve hamilelerin metabolizması hızlıdır.

d.Vücut kompozisyonu: Yağsız doku ne kadar çoksa BMH o kadar çoktur.

e.Ateş: Vücut ısısıyla beraber metabolizma hızlanır.

f.Stres: Stres hormonları BMH ı hızlandırır.

g.Sıcaklık: Hem sıcak hem soğuk havada BMH artar.

h.Açlık: Açlıkta BMH düşer.

I.Yetersiz Beslenme: Yetersiz beslenme BMHı düşürür.

Metabolizmamız saatte 80 litre kanı böbreklere göndermek için çalışır. veya vücut ısısını ayarlamak için uğraşır.Aynı bir laptop gibi şarjı yani enerjisi bitene kadar çalışır, bitmeden önce de sinyaller gönderir.

Ortalama sağlıklı bireyin en az 1 ay yetecek kadar enerjisi bulunur. Kıtlıktaki bir birey birkaç ay yaşayabilir. Buna rağmen öğün atladığınızda kendinizi çok acıkmış hissedebilirsiniz. Vücudumuz enerji depolarına çok bağımlıdır bu yüzden kilolu olmamıza rağmen öğün atladığımızda çok aç hissederiz.

Bana sağlıklı beslenmeyi ve kilo vermeyi öğrenmeye gelen pek çok insan metabolizmasının nasıl çalıştığını bilmek ister. Metabolizmamız ve vücudumuz o kadar karmaşık ve mükemmel ki metabolizmayı ve metabolizma hızını anlatmak ve öğretmek biraz zaman alır. Görüldüğü gibi arkadaşımızla hatta ikiz kardeşimizle bile metabolizma hızlarımız farklıdır. Vücut kompozisyonu, boyu ve beslenme durumu birçok insanın kendine özgüdür. Sağlıklı kilo vermek isteyen her insanın öncelikle bir uzmana gidip bazal metabolizma hızına uygun beslenme önerileri alması gerekir.

Peki bazal metabolizma hızımızı ölçmeden diyet yaparsak ne olur? Bir gün bir arkadaşınız size bir diyet listesi verdi ve bununla ayda 7 kg verdiğini söyledi siz de bu diyeti yaptınız ve 1,5 kg verdiniz.Bu durumun açıklaması yine metabolizma hızıdır iki farklı insanın metabolizması da farklı çalışır.Bu yüzden size ayda kesin 7 kg garanti verileceğini söyleyen diyetlere ve desteklere asla inanmayın.Ne kadar kilo vereceğinizi sadece metabolizmanız belirleyecektir.Ya da tam tersi olabilir yaptığınız program BMH ınızın altında kalori içerir, kilo verirsiniz ama aynı zamanda kas da verirsiniz.Bunun sonucu olarak metabolizmanız yavaşlar ve hızla verdiğiniz kiloyu geri alırsınız.

Metabolizmanızı ölçmenin birçok yöntemi vardır. Bunlar bazı BMH formülleri, vücut analizi yöntemleri ve oksijen tüketimini gösteren makinalardır. Metabolizmanızın bir kez ölçülmesi de hep aynı kalacağını göstermez. BMH; yaşlandıkça, kilo aldıkça veya verdikçe stres altında değişecektir. Şişmanlık sorununuz varsa üzülmeyin çünkü kilo almayan insanların sayısı çok azdır ve İnsanların % 99,9 u kilo almaya yatkındır.