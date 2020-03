Metabolizmanızı ateşlemenin yolları

Pek çok kişinin hayali yiyip yiyip kilo almamak ; genetik olarak yatkınlığınız yoksa sadece birkaç alışkanlık değişimi ile bunu başarabilirsiniz. Hızlı çalışan bir metabolizmaya sahipseniz kilo sorunu çok fazla yaşamayacaksınız demektir.İyi çalışan metabolizma iyi yağ yakar.

Buna göre yağ yakan iyi çalışan metabolizmaya sahip olmak için;

1.Vücut kompozisyonu: Sağlıklı bir metabolizma için öncelikle yağ kaybetmeli, kas arttırmalıyız. Yağsız dokumuz ne kadar artarsa aynı zamanda hastalıklara da o kadar zor yakalanırız.

2.Yeterli enerji: İdeal kiloda kalmak için akıllı beslenmeliyiz. İyi bir metabolizmaya sahip olmak için asla aç kalmamalıyız. Aç kaldığımızda yağ hücreleri isyan bayraklarını çeker. İştahımız açılır, metabolizmamız yavaşlar ve kas kaybederiz.Kas kaybı yaşamamak için minimum 1000 kkal almalıyız.

3.Hormonal Denge: Hormonlarımız ve yağlarımız birbirleriyle etkileşim halindedir. Şişmanlayınca hem hormonlarımız hem metabolizmamız değişir.Hormonlarımızın dengeli çalışması için İyi yağlarla beslenmek,Glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmek,Kahvaltıyı atlamamak,Sık sık beslenmek gerekli

4.Bol sıvı içmek: Yapılan çalışmalarda Günde 500 ml fazla su içmek metabolizmayı %20 hızlandırdığı bulunmuş. Bu % 20 lik fark bile haftada 400 gr kaybetmenize sebep olur. Vücudumuz en az 2 litre suya ihtiyaç duyar. Su dışında Bitki çayları, limonata, greyfurt suyu, ev yapımı Ice Tea metabolizmayı hızlandıran sağlıklı içeceklerdir. Alkol, kola, gazlı içecekler, çay, kahve acıktırır, stresi arttırır, yağlandırır, karaciğeri yorar

5.Yeterli protein almak: Protein, kaslarımızı oluşturur. Yetersiz protein alımı metabolizmamızı yavaşlatır. Her öğünde protein almaya çalışın.Böylelikle kan şekeri dengelenir ve tokluk hissi artar. Fazla protein de yağ olarak depolanır, böbrek, karaciğer ve kalpte problem oluşturur. Günümüzde karbonhidratı düşük ve protein oranı yüksek olan Low-carb diyetleri ise sağlıklı değildir sadece kısa süreli kilo kaybı sağlar, daha sonra kilo kaybı durur.

6.Yeterli lif almak: Lifler , vücudumuzun süpürgesidir.Toksinleri atar, tok tutar,yağların emilimini azaltır.Kan şekerini dengeler.Ayrıca fazla lif almaktan korkmayın kalorisi yoktur, çünkü sindirilmez. Sebze, meyve,rafine edilmemiş tahıllar lif içerir.

7.Düzenli egzersiz yapmak: Egzersiz esnasında ilk 20 dakikada karbonhidratlar, sonra proteinler ve en son yağlar enerji olarak harcanır. Bu yüzden 15 dakika koşmaktansa 35 dakika yürümek BMH ı hızlandırır ve yağ yakar. Düzenli yürümeye karar verdiyseniz ,gün içinde ne kadar hareketli olduğunuzu pedometre ile öğrenebilirsiniz. Ortalama hareketli olmak için günde 10000 adım gereklidir. Nabzınızın çalışması içinse dakikada 140 adım atmaya çalışın

8.İnsülin Dengesi: İnsülinin dengeli çalışması da vücudun enerji harcamasını ve iştahı etkiler. İnsülin dengesizse sürekli acıkır ve karbonhidrat yemek istersiniz. Gıdalarınızda glisemik indeksi düşük gıdaları tercih edin. Omega 3 Yağ Asitleri ise insulin Hassasiyetini Arttırır bu yüzden haftada 2-3 gün balık tüketin. Zeytinyağı, Keten Tohumu Yağı, Somon Balığı yararlı yağ asitleri içerir. Bununla beraber asla aç kalmayın. Krom minerali almak ta insuline hassasiyeti arttırır.

9. CVitamini alın: Turunçgiller , Portakal, Greyfurt, Limon Yüksek Oranda C Vitamini İçerir. C vitamini ; detoksifiye edici, diüretik ve kolesterol düşürücüdür.

Vitamin C ayrıca yağın Kullanımını Azaltır, Yağı Dilue Eder. Kolesterol Depolarının Kullanılmasını Sağlar. Günü Canlı Ve Enerjik Geçirmemizi Sağlar. Her Öğünde C Vitamini İçeren Yiyeceklere Yer Verin Ki, Metabolizmanız Hızlansın. Fakat fazla C vitamini böbrekleri yorar.

10. Pektin lifi zayıflatır: Elma, Böğürtlen, Greyfurt Ve Bazı Meyvelerde Pektin Adında Lif Bulunur. Hücrelerin Yağ Emilimini Azaltır.Bir Elma ve bir greyfurt Yerseniz, Kalp Ve Dolaşım Sorunlarına Karşı Korunmuş Olursunuz. Kolesterolü Yok Eder Ve Kabızlığı Önler. Kan Basıncını Düşürür. Artrit, Romatizma Ve Guta Karşı Yararlıdır Günde 1 Elma Hem Doktoru Hem Diyetisyeni Evinizden Uzak Tutar

11. Sarımsak ve soğan:Hücrelerin Yağ Depolarını Azaltmasına Yardım Eder.

Ayrıca Sarımsak İçeren Her Besin Maddesinin Antibiyotik Ve Bağışıklık Yükseltici Etkisi Vardır.Yüksek Tansiyon Ve Kalp Hastalığı Tehlikesini Azaltırlar. Soğan, Mide Kanserine Yakalanma Riskini; Sarımsak Da Bağırsak Kanserine Yakalanma Riskini Azaltır. Kalp Ve Alerjik Hastalıklara Karşı Etkili

12. Baharatlar: Metabolizmayı hızlandıran baharatlar zencefil, acı biber ve köridir. Tarçın, kan şekerini dengeler.Zencefil metabolizmayı hızlandırır, şişkinliği azaltır.Rezene, fazla suyu atar.Kekik, kolesterol düşürücü , yağ yakıcıdır

Biberiye dolaşım sistemini uyarır

13. Metabolizmaya uygun Dengeli Beslenme Programı: Bu saydıklarımızın arasında en önemlisi vücudun dönemsel ihtiyaçlarını karşılayacak, metabolizma hızına uygun, dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı oluşturmaktır.

Yağ ağırlıklı kilo vermek için danışanlarımın metabolizma hızına, hayat tarzına, tahlillerine ve tercihlerine göre beslenme programları hazırlamaktayım. Bu şekilde doyarak ve yağ ağırlıklı kilo vererek zayıflayan danışanlarımda 3-6 ay sonunda hem kilo verdiklerini, hem metabolizma hızlarını yavaşlatmadan aksine yükselterek kilo verdiklerini ve verdikleri kilonun ortalama %70 inin yağ ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde zayıflayıp koruma programına geçenler ise metabolizma hızlarını koruma programında da yükseltmeye devam edip, kilolarını kolaylıkla korumakta ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam etmektedirler.