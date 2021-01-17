Hangi bitkiler alerjendir?

Hangi bitkiler alerjik reaksiyonlara sebep olur?

Bugünkü makalede size hangi bitkilerin alerjen olduğundan bahsedeceğim.

Öncelikle alerji nedir?

Alerjiler, vücudun bağışıklık sisteminin normalde vücuda zararsız olan maddelere karşı aşırı reaksiyon göstermesinden kaynaklanır. Bizim bildiğimiz alerjenler genelde ev tozu, küfler, hayvanlar vs.

Kimlerde en sık görülür?

Hassas ve alerjik bünyeye sahip kişiler alerjik reaksiyonlara daha çok yatkındır.

Neden oluşur?

Bitkilerin içerdikleri etken maddelerden dolayı alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

Nasıl oluşur?

Temas yoluyla, o havayı solumakla, çay tüketerek, preparat kullanarak, deriye sürerek (genelde kozmetik ürünlerinde bazı bitkiler kullanılır).

Peki, kontakt dermatit nedir?

Vücudumuzun dış yüzeyine (cilt, ağız veya genital bölgeyle) temas eden bazı maddelere karşı istenmeyen reaksiyonlar gelişebilir. Bu temas sonucunda ürtiker veya dermatit gelişebilir.

Alerji yapan bitkiler hangileridir?

Meryemana dikeni: halk arasındaki ismi deve dikenidir. Genelde karaciğer için kullanılan bir bitkisel takviyedir. Kullanıldığında kızarıklık yapabilir.

Huş ağacı: temas halinde ciltte kızarıklar meydana gelebilir.

At kestanesi: cildiniz ile temas sonrasında kontakt dermatit oluşabilir. Alerjik reaksiyonlara neden olabildiğinden küçük bir yere sürülüp gözlemlenmelidir.

Sarısabır/ aloe vera: birçoğumuzun evinde mutlaka bulundurduğu ve aloe vera’nın olumlu etkilerinden haberdar olduğunu düşünüyorum. Aloe vera kozmetikte de çok kullanılır fakat cildiniz hassas ise alerjik durumların ortaya çıkması mümkündür.

Kırmızı biber: bronşiyal inhalasyonun kısa süreli astmatik reaksiyona yol açtığı görülmüştür. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir bitkidir.

Havuç: cildimizde dermatozlara neden olabilmektedir.

Rezene: yapılan çalışmalarda ciltte ve solunum sistemimizde alerjik reaksiyonlara neden olabileceği bildirilmiştir.

Cadı fındığı: Hamamelis virginiana kozmetikte karşımıza çok çıkar. Buna karşı aşırı hassasiyet ve alerjik kontakt dermatit görülebilmektedir.

Defne: mutfaklarımızda çok kullandığımız bir baharattır. Farkında olmadan kontakt dermatit’e neden olabilir. Yaprağındaki uçucu yağı deride kızarıklık meydana getirebilir.

Lavanta: birçoğumuzun evinde mutlaka bulunur ve çok amaçlı olduğundan severek kullanırız. Lavantanın alerjilere neden olduğu gözlemlenmiştir.

Papatya: papatyanın birçok türü mevcuttur. Papatya kontakt dermatit’e neden olduğu gibi alerjik konjonktivit de görülebilir. Farkında olmadığımız bir durum olabilir fakat oldukça yaygındır.

Japon nanesi: içerdiği uçucu yağından dolayı ciltte kızarıklık ve kontakt dermatit’e yol açabilir ve cildinizin hassaslaşmasına neden olabilir.

Kekik: Origanum vulgare türü (Mercanköşk) deride depigmentasyona sebep olabilir. Birde mutfaklarımızda sık sık kullandığımız kekik var Thymus vulgaris, kullanıldığı bazı preparatlarda alerjik kontakt dermatit’e yol açabilir.

Ginseng: farkında olmadan ciltte döküntüler meydana getirebilir.

Anason: yine hassas kişilerde kontakt dermatit reaksiyonlara yol açabilir.

Karnıyarık: Mesleki açıdan maruz kalan kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir. Örneğin ürtiker gibi. Burada karnıyarık otu tohumu alerjen olandır.

Nar: kış ayların vazgeçilmez meyvesi olan nar, bir alerjendir ve dikkatli tüketilmelidir.

Mürver: bitkinin polen, çiçek ve meyveleri alerjenik potansiyele sahiptir. Bu yüzden bulunduğu preparatları ve ürünleri tüketirken alerjik şikayetleriniz oluştuğunda takviyeyi bırakmakta yarar var.

Biberiye: gıda endüstrisinde çalışanlarda astım çok sık rastlanılır. Kontakt dermatit’e sebebiyet verebilir.

Karanfil: bir alerjendir ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Isırgan otu: her ne kadar ısırgan otunu alerjen olarak düşünsekte, nadiren alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Ökse otu: yine bir alerjendir ve alerjik durumlar söz konusu olabilir.

Hayıt: geçici alerjik deri reaksiyonlarına neden olabilir ve akne gibi durumlara yol açabilir.

Zencefil: rinit ve kontakt dermatit yine yol açtığı alerjik durumlardır.

Kereviz: kontakt dermatit söz konusudur.

Civanperçemi, Ayçiçeği ve Papaya: ürtiker gibi alerjik durumlara neden olabilir. Dikkatle gözlemlemek çok önemlidir.

Enginar: Dermatit’e neden olabilir. Aklınızda bulunmasında fayda var.

Tüm bu alerjenler her kişide alerjik reaksiyonlara yol açmaz. Hassas ve alerjik bünyeye sahip olan kişiler dikkat etmelidir. İlk etapta kendi başınıza alerjinin neden kaynaklandığını bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden dermatolog yardımı ile sorunu daha kolay ortadan kaldırabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileği…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz