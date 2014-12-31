2015 beyaz gülüşlerle geçsin

Yeni yıl yaklaşıyor. Yılbaşı hazırlıklarına yakında başlayacağız. Bu sene yılbaşı hazırlığına dişlerinizden başlamaya ne dersiniz? Yılbaşı akşamı bembeyaz dişlerinizle gülümsediğiniz selfilerinize seneler sonra dönüp baktığınızda “ne güzel gülmüşüm bu resimde” demek hoş olmaz mı?

Eğer dişlerinizin görünümünden memnunsanız ama biraz daha beyaz görünseler çok daha mutlu olacağınızı düşünüyorsanız, yapmanız gereken diş hekiminizi arayıp bir randevu istemek olmalıdır.

Diş hekiminiz sizin için dişlerinizi birkaç ton açacak beyazlatma işlemi için gerekeni yapacaktır.

Diş Estetiği Uzmanı Dr. Atakan Elter; diş beyazlatma ile detartraj ve polisaj işlemlerini içeren diş temizliği işlemlerinin bazen birbiriyle karıştırıldığını söyledi. “Diş temizliği her bireyin rutin olarak belli periyotlarda yaptırması gereken bir tedavi şeklidir diye tanımlayan Dr. Atakan Elter, diş temizliğinin ana hedefinin dişlerin rengini açmak değil, dişlerin tartarlardan temizlenmesi suretiyle diş ve diş etlerinin sağlığını optimum seviyede tutmaktır.” dedi. Dr. Atakan Elter sözlerine şöyle devam etti; “diş beyazlatma ise, diş hekimliğinin kozmetik unsurlarından birisidir, ana hedefi dişlerin var olan rengini daha parlak, daha beyaz bir duruma getirmektir. Diş temizliği yapılmamış dişlere beyazlatma işlemi yapılmamalıdır. Dişleri beyazlatmanın iki yöntemi vardır. Bunları “ofiste beyazlatma” ve “evde beyazlatma” olarak isimlendiriyoruz.

Ofis tipi beyazlatmada, dişlerin rengini, muayenehane ortamında kuvvetli kimyasallar ile yaklaşık 45 dakika sürecek bir işlemle açıyoruz. Bu işlemde kullanılan kimyasallar ev tipi beyazlatmaya göre daha agresif olduklarından diş etleri ile temas etmeleri istenmez. Bu nedenle hastaların diş etleri özel materyallerle maskelenir ve kimyasalın diş etlerine teması engellenir. Diş etleri maskelendikten sonra beyazlatıcı ajanlar dişlerin üzerine uygulanır ve 20 dakika kadar beklenir. Bundan sonra beyazlatıcı jel dişlerin üzerinden yıkanır ve yeni jel uygulaması tekrar edilerek bir 20 dakika daha beklenir. Bazı sistemlerde özel ışık kaynakları kullanılarak dişlerin üzerine sürülen beyazlatıcı jelin aktive olması sağlanır. Işık kaynağına gerek duymayan sistemler de mevcuttur. Bu işlemler sonrasında dişlerin rengi, hastaların diş yapılarına göre 1-3 ton arası açılmış olur.

Ev tipi beyazlatma dediğimiz uygulamada hastalarımız beyazlatma işlemini, kendileri, evlerinde yaparlar. Bunun için hastalarımızdan alınan ölçülerden faydalanarak hastalarımıza özel diş plakları hazırlanır. Hastalarımıza vereceğimiz özel beyazlatıcı jelleri hastalar evde bu plakların içerisine uygularlar ve sonrasında dişlerinin üzerine takarlar. Bu şekilde, kullanılan beyazlatıcı jelin konsantrasyonuna göre yarım saatten, 4 saate kadar değişen sürelerde bu plakları dişlerinin üzerinde tutarlar. Bu işlemi 1-2 hafta süresince her gün tekrar ederler. Bu zaman zarfında diş renkleri istenen seviyede beyazlatılmış olacaktır. Bu sistemde uygulanan beyazlatıcı jeller özel formülasyonda üretilmiş jellerdir ve marketlerde bulunan sistemlerden daha etkilidirler. Hatta son zamanlarda dişlerin çürümelerine karşı etkili olan beyazlatıcı jeller de kullanıma sunulmuştur. Bunlar hem ofis hem de ev tipi beyazlatıcı sistemlerde kullanılır.

Eğer diş hekiminiz uygun görürse bu iki sistem birlikte de kullanabilir. Kombine beyazlatma dediğimiz bu sistem ile öncelikle ofis tipi beyazlatma işlemi uygulanır ve pekiştirme amaçlı ev tipi beyazlatma ile işlemlere devam edilebilir.

Diş beyazlatmada hangi sistem kullanılırsa kullanılsın elde edilecek beyazlığın geçici olacağı bilinmelidir. Dişlerin tekrar eski rengine ne zaman döneceği ise tamamen, sizin ağız bakımınıza verdiğiniz önem ve beslenme şekliniz ile ilgilidir. Sigara içiyorsanız ya da çay, kahve, kırmızı şarap gibi boyayıcı gıdaları sık tüketiyorsanız elde edilecek beyazlığın daha çabuk geri döneceğini bilmeniz gerekir. Bunun nedeni, diş minesinin geçirgen yapısından kaynaklanmaktadır ve normal olarak görülmelidir. Dişlerin, elde edilen beyazlığını, 1 sene kadar muhafaza etmesi başarı olarak nitelenmelidir.

Dişlerinizin rengi normalden çok daha koyu renkteyse, beyazlatma ile istenen seviyelerde beyazlık elde edilemiyorsa, diş renginde geri dönüşler istenmiyorsa, estetik bölgede bulunan ön grup dişlerde fazlaca dolgu bulunuyorsa (var olan dolguların rengi beyazlatma ile değişmeyecektir) yapılacak en doğru işlem, dişlerin ön yüzeylerinin porselenler ile yer değiştirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz laminalar ile tedavi yoluna gitmek olacaktır. Porselen laminalar da 7-10 gün sürede tamamlanabilecek tedavilerdir. Bu şekilde bir tedavi yolu seçilirse dişlerin renginden bağımsız olarak istenen seviyede beyaz dişlere, renkte geriye dönüşün olmayacağını bilmenin rahatlığı ile sahip olabilirsiniz.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, yılbaşı akşamı çevrenize bembeyaz gülücükler saçmak için önünüzde yeterli zamanınız var. Şunu unutmayın; gülümseyebilmek için tam 17 adet mimik kasınız kasılıyor. Dişlerinizin görünümünün, bu kadar çabaya değdiğine emin olun.”

YENİ YILDA GÜZEL GÜLÜŞLER YÜZÜNÜZDEN EKSİK OLMASIN.

