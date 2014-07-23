Ağız bakımı diş fırçalamaktan ibaret değil

Geçen hafta ağız ve diş bakımında yetersiz kaldığımızdan bahsetmiştim. Çoğumuz dişlerimizi sadece fırçalamanın yeterli olduğunu düşünüyor, ancak durum ne yazık ki böyle değil. Kimileri gerçekten ağız bakımına yeterli özeni göstermiyor ancak büyük bir çoğunluk var ki, dişlerine baktığını düşünüyor ancak doğru teknikleri ve/veya gerekli enstrümanları kullanmadıkları için bizim istediğimiz seviyede bir temizlik yapamıyorlar. Günde 3 kere diş fırçalayan bir hastama, diş köklerinde ciddi miktarda taş biriktiğini söylediğimde, yüzünde belirecek şaşkınlık ifadesini tahmin edebilirsiniz.

Ağız ve diş bakımı ne yazık ki sadece diş fırçalamakla geçiştirilecek bir olay değil. Bu yazımda etkili bir bakım için kullanabileceğiniz yöntemleri ve nasıl kullanabileceğinizi özetlemek istiyorum.

Diş fırçaları

Diş bakımının baş aktörü diş fırçalarıdır. Diş fırçaları ile dişlerimizin görünen yüzeylerine ulaşabiliriz. Hatta yemek sonrası yapılacak etkili bir fırçalama ile dişlerimizin üzerindeki artıkların çok büyük bir kısmını temizleriz.

Diş fırçaları çok çeşitli ve reklamlarda pek çok farklı özellik ön plana çıkarılıyor. Ben sizin için durumu daha basite indirgemek istiyorum. Benim için ideal diş fırçasında olması gereken özellikler, fırça kılları açılı olmayacak, kılların ucu yuvarlatılmış olacak ve fırça yüzeyi de düz olacak. Bundan sonrası uygun tekniğin kullanılması ki, işin esas önemli kısmı da bu. Bunun için diş hekiminizden bir 10 dakika ayırıp uygun tekniği öğretmesini rica edebilirsiniz. Fırça kıllarının sertliği de kullanım amacına göre farklılıklar gösterir. Ben şahsen sabahları normal sertlikteki diş fırçamı kullanıyorum, akşamları ise ultra yumuşak kıllara sahip bir fırçayla dişetlerine yönelik bir temizlik yapıyorum. Fırçanın kılları sert olursa diş ile dişetinin birleştiği bölgede temizlik yaparken dişetinizi acıtabilirsiniz, ya da acıtmamak için bu bölgede etkili bir temizlik yapamayabilirsiniz.

Elektrikli diş fırçaları da etkili diş temizliği için kullanılabilecek araçlar. Doğru kullanıldığı sürece ben kullanılmasında bir sakınca görmüyorum. Son geliştirilen bazı elektrikli fırçalar size ne kadar süre ile hangi bölgeleri fırçalamanız gerektiğini bile söylüyor artık.

Son olarak da asla ve asla bastırarak fırçalama yapmıyoruz. Bastırmak esas temizliği yapacak fırça uçlarının eğilerek fonksiyon görmesini engeller. Kuvvetimizi ayarlamak için size basit bir tüyo vereyim. Sanki domatesin kabuğunu fırçalıyormuş gibi bir kuvvetten bahsediyoruz, daha fazla değil.

Diş ipi

Diş fırçaları, dişlerimizin arasında biriken artıkları temizlemek için pek de uygun aletler sayılmazlar, çünkü bu alanlara ulaşamazlar. Bu bölgelerin temizliğini diş ipleriyle yapmalıyız.

Diş ipleri, diş fırçalarının bir numaralı tamamlayıcısı. İkisinden birinin eksik olması ağız bakımının da eksik olması anlamına gelir. Diş fırçasının ulaşamadığı diş aralarını temizleme görevi diş iplerinindir. Unutmayın ki en sinsi çürükler dişlerin aralarında olan çürüklerdir. Bunları ancak belirli bir hacime ulaştıklarında farkedebilirsiniz. Eğer düzenli diş hekimi ziyareti yapıyorsanız bu tip çürükleri çekeceğimiz röntgenlerde yakalayabiliyoruz. Ancak istenen elbette çürüğün hiç olmaması. İşte diş iplerinin esas görevi de bu. Diş aralarındaki artıkları temizleyerek, bu bölgelerde oluşabilecek çürüklerin önüne geçmek. Diş ipini kullanmanın da bir tekniği var elbette. Bunları da öğrenmeniz önemli.

Diş macunları

Diş macunları, fırçalama sırasında dişlerin üzerindeki plağı daha rahat ve etkili temizlemenize olanak sağlayan aşındırıcı partiküller içerirler. Bunun yanında diş yapısını asitlere karşı güçlendiren flor gibi kimyasallar da içerirler. Kullanım alanına bağlı farklı kimyasallar da içeriklerine eklenir. Diş macunlarını fırçalamaya yardımcı bir unsur olarak görebilirsiniz. Hangi macunun sizin için uygun olacağına karar veremiyorsanız hekiminiz size uygun bir macun önerecektir.

Ağız duşları

Ağız duşlarını, garagaralar ile karıştırmamak lazım. Pek çok kimsenin ağız duşlarını bildiğinden bile şüphem var aslında. Bunlar temel olarak elektrikle çalışan cihazlar. Bir nevi diş iplerine alternatif gibi düşünülebilirler. Bu cihazlar belli ayarda basınçlı suyla dişleri temizlemeye yarayan aletlerdir. Üzerinde bulunan hazneye su doldurup istediğiniz basıncı yakaladıktan sonra ucundan çıkan basınçlı suyun kuvveti ile diş aralarında biriken artıkları temizliyorsunuz.

Dil temizleyicileri

Dilimizin üzeri de aslında yemek artıklarını tutabilecek bir yapıya sahip. Dilimizin üzerini de düzenli olarak temizlemek, ağız kokusunun önüne geçmek için etkili yöntemlerden birisi. Dil temizleyicilerinin kullanımı da oldukça kolay. Özel tasarlanmış ucu ile dilinizin üstünü sıyırmanız yeterli.

Gargaralar

Ağız ortamında her daim mevcut olan bakterilere karşı kullanılan gargaralar kimyasal ürünler olduğundan biraz daha dikkatli kullanılması gereken ağız bakımı ürünlerindendir. Bu nedenle gargaraları kullanmadan önce hekiminize danışmanızı tavsiye ediyorum.

Düzenli diş hekimi ziyaretleri

Bütün bu anlattıklarımın yanında düzgün bir ağız bakımının en önemli elemanlarından birisi de düzenli diş hekimi ziyaretleridir. Bu şekilde hem ağız bakımını ne etkinlikte yaptığınız gözetim altında olur, hem de sizin fark etmenizin mümkün olmayacağı bazı problemler başınıza daha büyük sorunlar açmadan erkenden teşhis edilebilir.

Diş hekiminizin yapacağı profesyonel temizliği sizin evde yapabilmeniz olanaksız. Ayrıca röntgen cihazlarının yardımı ile dişleriniz ve çevre dokuları hakkında çok kıymetli bilgiler ediniyoruz. Çürük belirleyici solüsyonlar ya da ışık cihazları ile gözle görülemeyecek çürükleri ya da bakteri plaklarını ayırt edebiliyoruz. Çeşitli yöntemler ile çürük riskiniz belirlenebiliyor. Bütün bunlar erken teşhis ya da koruyucu yaklaşımlar için çok güçlü unsurlar. Bu olanaklardan faydalanabilmeniz ancak diş hekiminizi ziyaret etmenizle mümkün. Bunu alışkanlık haline getirin.

Bu arada, kürdanları ağız bakımı ürünü olarak saymadığımı farketmişsinizdir umarım...

Hepinize sağlıklı gülüşler...

www.disestetigiuzmani.com

www.atakanelter.com