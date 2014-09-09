Diş eksikliğinin tedavisinde ilk tercih

Diş Hekimliği alanındaki ilerlemelere rağmen, bugün pek çok insan çürükler, diş eti problemleri ya da travmalar sonucu dişlerini kaybedebilmekteler. Geçmiş yıllarda eksik dişlerin tedavisi için köprü protezlerinden veya halk arasında “damak” dediğimiz protezlerden faydalanıyorduk. Ancak, bugün eksik dişlerin tedavisinde aklımıza ilk gelen implant destekli protezler ile durumu çözüme kavuşturmak.

Dental implantlar nedir?

Dental implantlar basit olarak diş köklerinin yapay halidir. Bir ağızdaki diş eksikliğini protezlerle tedavi ederken artık yapacağımız protezi, kemik içine yerleştireceğimiz yapay köklere diğer adıyla implantlara bağlayarak fonksiyon görmesini tercih ediyoruz. Bu protezler, ister damak şeklinde olsun, isterse porselen kaplamalar şeklinde olsun bizim için fark etmiyor.

Dental implantların avantajları nelerdir?

İmplantların pek çok avantajı var. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

· Dental implantlar, üzerine yapılacak protezi kendi dişiniz gibi görünmesini ve bu şekilde hissetmenizi sağlarlar. Kemikle bağlı oldukları için, daimi olarak kullanabileceğiniz bir köke sahip olursunuz.

· Konuşma sırasında çok daha rahat olursunuz. Ağzınızda hareket eden damaklarla konuşabilmek, oldukça beceri gerektiren bir iş. Bir yandan belirli sesleri çıkarmaya çalışırken diğer yandan da dil ve yanaklarla protezlerinizi yerinde tutabilmek gerçekten bazı durumlarda can sıkıcı olabilmekte. Ne zaman ki bu tip protezlerinizi ağıza yerleştirilecek belirli sayıdaki implanta bağlarız, ancak ondan sonra protezinizi dert etmeden rahatça konuşabilirsiniz.

· İmplant destekli protezler sabit olacaklarından dolayı yaşam konforunuzu da en üst seviyeye çıkaracaktır.

· 15 sene boyunca damak protezi kullanan bir kişi yemekleri çiğnemek için yaklaşık 15 kg’lık bir kuvvet oluşturabilirken, implant destekli protezleri kullanmaya başladıktan sonra bu normal seviyesi olan 200 kg’lık kuvvetlere çok yaklaşır. Bu da dişlerin birinci görevi olan çiğneme fonksiyonunda ne kadar dramatik bir artış gösterdiğinin bir ispatıdır.

· Damak kullanan kişiler yiyecekleri çiğnemek için gereken kuvveti dişetlerine iletmek durumundadırlar. Bu da aslında neden bu tip protezlerin kuvvetsiz olduğunu açıklamakta yeterlidir. Bunun bir getirisi olarak damak protezler çiğneme sırasında ağrıya ya da acıya neden olabilmektedir. İmplant destekli protezler kuvvetleri direkt olarak kemiğe aktardıkları için diş etine bir baskı yapmazlar, dolayısı ile ağrı duymazsınız.

· Köprü protezlerine karşı olan avantajlarından en önemlisi hiç şüphesiz köprü için komşu dişlerin aşındırılması gerekliliğini ortadan kaldırmalarıdır implant destekli protezlerin. Bunun yanında köprü protezleri yaparken sağlam dişler, kesilmekle kalmayıp, aralarındaki eksik dişlerin yüklerini de üstlenmek durumunda kalırlar. Bu da dişlerin ömrünü kısaltan faktörlerden sayılabilir.

· İmplant ömrü diğer tedavilere oranla oldukça fazladır. Hatta iyi ağız bakımı olan bireylerde bir ömür boyu kullanılabilir. Bunun için implantların ve üzerine yapılan protezlerin başarılı yapıldıklarını varsayıyoruz elbette.

· Hareketli protezler adından da anlaşılacağı üzere hareketlidirler. Doğal dişlerimiz ağız içinde hareket etmezler, keza implantlar için de aynı şeyi söylüyoruz.

İmplant ne kadar başarılı bir tedavidir?

İmplantların başarısı kullanılan tekniğe, kullanılan implanta ve üzerine yapılan protezin başarısına göre değerlendirilmelidir. Son bilimsel çalışmalar implant tedavilerinin başarısını %98 olarak göstermektedir. İyi bir ağız bakımının bu başarıda fazlaca payı olduğunu belirtelim.

Herkes implant tedavisi görebilir mi?

Normal olarak diş çektirebilecek ya da cerrahi işlem görebilecek herkes için implant uygulanabilir olarak değerlendirilir. Burada hastamızın iyi bir ağız bakımına sahip olduğuna kanaat getirmemiz ve yeterli hacimde kemiğe sahip olduğunu görmemiz, bizim için implant uygulanabilirliği olarak yeterli görülür. Ağır sigara tiryakileri, kontrol altında olmayan kronik hastalıklara sahip olan bireyler (diyabet, Kalp hastaları vb.) kendi içinde değerlendirilirler. İmplant yaptırmayı düşünüyorsanız gerekli niteliklere sahip olup olmadığınızı diş hekiminizle yapacağınız görüşme neticesinde öğrenebilirsiniz.

Dr. Atakan Elter / Protez Uzmanı

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