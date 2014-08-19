Diş hekiminizden sırlar

Ağız ve diş sağlığı konusunda etrafımızdan duyduğumuz bazı şeyleri doğru kabul etmek gibi bir eğilim içerisindeyiz. Dilerseniz bir de diş hekimleri neler söylüyor, bunlara kulak verelim.

“Diş hekimlerine yılda iki kere periyodik kontrole gidilmeli” tavsiyesi eğer sağlıklı diş ve diş etleriniz varsa geçerlidir. Çoğu kimse için durumun böyle olmadığını biliyoruz.

Çoğumuz dişlerimizle ilgili bir problem yaşamıyorsak diş hekimine gitmeyi gereksiz görürüz. Bir de şöyle düşünün; yüksek kolesterolde de bir sorun hissetmezsiniz ancak aslında büyük bir problemdir.

Soğuk yiyecekler sonrası keskin ve kısa süreli ağrı size verilen ilk ihtardır. Buna kulak verin. Sıcak besinlerle gelen ağrılar, büyük ihtimalle bir şeyler için geç kalındığının göstergesidir, hala diş hekiminize görünmeyecekseniz bir acil eylem planı yapmanız yerinde olacaktır. Gece uykunuzdan uyandıran ağrılarınız içinse… Acil eylem planı yapmıştınız değil mi?

Dişlerle ilgili pek çok problem arka dişlerle ilgilidir. Bu kulağa, sanki diş bakımı biraz göstermelik yapılıyormuş gibi gelmiyor mu?

İlerlemiş diş eti rahatsızlığınız varsa yapmanız gereken daha sık diş ipi kullanmak değildir. Bu noktada durum diş ipi ile çözülecek boyutu aşmış demektir. Bu çay kaşığı ile tünel kazmaya benzer. En kısa zamanda diş hekiminize görünmelisiniz. Diş hekimlerinin elinde, sizin 1 ayda yapabileceğiniz temizliği, 15 dakikada yapabilecek teçhizatları vardır.

Sizinle ilk kez karşılaşan birisi (eğer bir diş hekimi değilse elbette, bu durumda sıralama daha farklı olacaktır), öncelikle gözlerinizi fark ediyor. İkinci olarak dişleriniz ve üçüncü olarak da saçlarınız dikkat çekiyor. Ama insanlar dişlerine harcadıklarından daha fazla zamanı saçlarına harcıyorlar.

Kötü ağız kokusuna neden olan diş plakları, diş fırçalarıyla ulaşılamayacak bölgelerde bulunur. Bu nedenle daha sık diş ipi kullanmalı ve birkaç ayda bir diş hekimine giderek rutin diş temizliği yaptırmalısınız. Tüm bunlara rağmen koku devam ediyorsa diyetinizi gözden geçirmeli ve genel bir check-up yaptırmalısınız.

Eğer ağız kokusu probleminiz varsa, kimse size, siz onlara sormadan bu probleminizden bahsetmez. Eğer ağız kokunuz sizin bile fark edeceğiniz boyuttaysa zaten, en kısa zamanda ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz diye düşünüyorum.

Dr. Atakan Elter

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