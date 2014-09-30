Ferah bir nefes için

Milliyet sağlıktaki bu köşemde ilk yazımda ağız kokusuna değinmiştim. Şimdi dilerseniz ağız kokusunun varlığında neler yapabiliriz bunlara bir göz atalım.

Kötü ağız kokusu ya da diğer adıyla halitosis, sosyal yaşamınızda sizi zor durumlarda bırakabilecek potansiyele sahip bir rahatsızlıktır. Neyse ki bu durumun önüne geçebilmenize olanak sağlayan bazı şeyler yapılabilir.

1. Daha sık fırçalama ve diş ipi kullanımı

Ağız kokusunun en temel nedenlerinden birisi dişlerinizin etrafını saran yapışkan ve bolca bakteri içeren diş plaklarıdır. Yemeklerden sonra dişleriniz arasında sıkışıp kalan yiyecek artıkları da probleme katkı sunan unsurlardır. Ağız bakımınızı aksattığınızda dişleriniz arasındaki kuytu yerlerden başlayan çürükler bir noktadan sonra önüne geçemeyeceğiniz şekilde ağızınızın kokmasına neden olurlar. Hepimiz dişlerimizi günde en az iki kere fırçalamalıyız ve günlük diş ipi kullanımını aksatmamalıyız. Ancak bunda da aşırıya kaçmamak gerekli, çünkü aşırı fırçalama diş minesini aşındırarak daha ciddi problemlere yol açabilir.

2. Dilinizi de ihmal etmeyin

Dilimiz üzerinde normal olarak bulunan tabaka kötü kokuya neden olan bakterilere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu bakterilerden kurtulmak için diş dilinizi de fırçalamanız gerekmektedir. Eğer dil kökünüzü fırçalarken fırçanız büyük geliyorsa bu durumda bu işi için üretilen dil temizleyici apareylerden edinebilirsiniz. Dil temizleyiciler, dil yüzeyindeki, fırça ile temizlemenizin zor olacağı bakteri, yiyecek artıkları ve ölü hücreleri temizlemek için özel olarak tasarlanmış apareylerdir.

3. Koku yapan yiyeceklerden uzak durun.

Soğan ve sarımsak bunların başlıcaları biliyorsunuz. Ne yazık ki bu besinleri tükettikten sonra yapılacak fırçalama kokuların giderilmesine yardımcı olamamakta. Bu besinlerin içeriğindeki uçucu maddeler kan dolaşımı ile akciğerlere taşınır ve buradan nefes vasıtasıyla dışarı atılırlar. Bu nedenle bu tür yiyecekleri iş saatlerinde ya da herhangi bir sosyal aktivite öncesinde tüketmeniz önerilmemektedir.

4. Kötü alışkanlıklarınızı bırakın.

Kötü ağız kokusu, sigarayı bırakmanızı gerektirecek sebeplerden sadece bir tanesi. Sigara dişeti dokusuna hasar verir ve dişlerde renklenmelere neden olur, ağız kanserine yakalanma şansınızı da büyük oranda arttıracaktır. Sigarayı bırakmak için bildiğiniz bütün yöntemleri denemelisiniz.

5. Gargara yapın.

Ağzınızı ferahlatmanın yanında, anti bakteriyel gargaraların, ağız florasındaki plak oluşturan bakterilerin de sayısını azaltacağından ağız kokusunun oluşumunu önleyici etkileri vardır. Yemeklerden sonra normal su ile yapacağınız gargaralar bile yemek artıklarının büyük bölümünü gidererek ağız kokusunu önlemede yardımcıdır.

6. Yemek sonrası kullandığınız çiklet ya da mentollü şekerleri bırakın.

Bunlar muhteviyatlarındaki şeker nedeni ile bakteri üremesine katkıda bulunan alışkanlıklardır. Bunun yerine şekersiz çiklet çiğneyebilirsiniz. Sakız çiğnemek, plak oluşumunu engelleyici doğal bir savunma mekanizması olan tükürük sekresyonunu arttırır. Plak asitlerinin çürük ve ağız kokusu yapma gibi kötü bir huyu vardır. Tükürüğün defansif özelliği plak asitlerini nötralize etmesinden kaynaklanır.

7. Dişeti sağlığınızı muhafaza edin.

Periyodontal hastalıklar, diğer bir deyişle dişeti rahatsızlıkları, ağız kokusunun sık sebeplerinden birisidir. Bakteriler diş işe dişeti arasındaki oluklara, ya da dişler arasındaki kuytu yerlere bayılırlar. Bunun sebebi, bu bölgelerin temizliğinin en zor yapıldığı yerler olmasından kaynaklanır. Etkili diş fırçalamadan kastımız aslında budur. İsterseniz 10 dakika dişlerinizi fırçalayın, etkili teknikleri bilmiyorsanız yukarıda bahsettiğim alanlarda bakteriler her zaman kendilerine yer bulacaklardır. İlerleyen durumlarda dişetinizde oluşacak problemlerin çözümü için artık sizin yapacağınız pek bir şey kalmamıştır ve ivedilikle bir diş hekimine görünmeniz büyük önem taşır.

8. Ağız kuruluğu.

Tükürük miktarındaki azalma diş çürüklerinin artmasına ve kötü ağız kokusuna neden olur. Eğer siz de ağzınızda kuruluk hissediyorsanız, gün içinde sık sık su tüketmelisiniz. Şekersiz sakız çiğnemek tükürük salgılanmasını arttıracaktır. Gece yatarken oda nemlendiricileri kullanabilirsiniz. Eğer bunlar yardımcı olmaz ise doktorunuzla görüşmelisiniz. Bazı ilaçlar ağız kuruluğuna neden olabilmektedir. Bu konuda doktorunuz size yardımcı olacaktır.

9. Doktorunuza görünün.

Bütün bunlara rağmen ağız kokusunun önüne geçemezseniz doktorunuza görünmelisiniz. Ağız kokunuzun sebebi, genel tıbbi bir durumla alakalı olabilir. Eğer dişleriniz üzerinde köprüleriniz varsa bunları yapıştırmak için kullandığımız yapıştırıcılar sızdırma gibi bir problem yaratıyorsa bu da önüne geçemeyeceğiniz ciddi kokulara neden olabilirler. Bu durumda diş hekiminiz köprünüzde başka problemler yoksa bunu söküp tekrar yerine yapıştırabilir ve kokunun oluşması böylece engellenmiş olur.

Ferah bir nefes için ağız sağlığınızı ihmal etmeyin.

Dr. Atakan Elter / Protez Uzmanı

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