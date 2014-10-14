Hamilelikte diş estetiği

Cep telefonlarımız, akıllı telefonlara evrilince internetimiz de bilgisayarlarımızdan ceplerimize giriverdi. Bu da kaçınılmaz olarak emekleme aşamasındaki “sosyal medya” olgusunun ayakları üzerine dikilmesine neden oldu. Sosyal medya yürümeye başlamıştı.

Artık, bazı anlamalarda bizi kısıtlayan fiziksel çevremizi, rahatlıkla by-pass ederek bambaşka bir çevrenin içerisinde etkileşime geçebiliyoruz. Normalde birbirleriyle tanışma imkanı olmayacak insanlar, sosyal medyayı kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabiliyorlar. Bu, yaşadığımız gelişmelerin en önemli sonucu olarak değerlendirilebilir. Bugüne kadar ki yaşantı tarzımızdaki bu tür hızlı ve büyük değişimin kimi çevreler tarafından kaygıyla değerlendirilmesi normal karşılanmalı. Ancak şu gerçekliğin de kabul edilmesi gerekir. Bu noktadan sonra artık geriye dönüş olmayacak. Bu yeni yaşam tarzımıza adapte olacağız. Bu adaptasyonun olumlu ve olumsuz yönlerini iyi değerlendirmek ve en faydalı şekilde bu gelişmelerden faydalanmak bizlerin elinde.

Klavyemin başına oturduğumda başlıktaki konumuz hakkında yazmaya başlayacaktım ancak bu konuyu seçerken ki gelişmelere değinmeden geçmek istemedim. Dün akşama kadar bu haftaki yazımın konusunu belirlememiştim. Instagram’da bir takipçimin bana özelden göndermiş olduğu bir mesajı okuduktan sonra artık yazmak için konu arayışına girmeme gerek kalmamıştı. Mesajında, 30’lu yaşlarında hamilelik düşünen bir bayan olarak yaptırmak istediği diş tedavileri ile ilgili nasıl bir yol izlemesi gerektiğini soruyordu kendisi. Son derece güzel bir soru. İşin bana ilginç gelen yanı, sorusunun cevabını özel bir mesaj olarak değil de bir makale şeklinde yazmamı istemiş olması. Bu şekilde kendisi ile aynı durumda olan anne adayları da aydınlanmış olacaktı. Ben de kendisine, bu güzel sorusu ve takdire şayan düşüncesinden dolayı bir sürpriz yapmak istedim ve bu hafta onun sorusuna cevaben bu yazımı hazırladım.

Takipçimiz özelinde konuya giriş yapacak olursak, dişlerinin görünümünden memnun olmayan bir anne adayı iseniz, porselen laminalar gibi estetik işlemleri hamilelik sonrasına ertelemek doğru bir karar olacaktır. Hamilelik sırasında dişetlerinde bazı değişiklikler yaşanabilir. Bunların birincil nedeni hormonal sistemdeki yaşanacak – özellikle östrojen ve progesteron seviyelerindeki artışlar – değişikliklere karşı diş eti dokusunun, dental plaklara karşı gereğinden fazla tepki vermesiyle alakalıdır. Hamilelik gingivitisi dediğimiz durum genellikle hamileliğin ikinci ayından sonra ortaya çıkmaktadır. Eğer anne adayının dişetlerinde dişeti iltihabının hafif şekli olan gingivitis durumu mevcutsa, hamilelik ile birlikte bu durumun kötüleşmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle hamile kalmayı düşünen bayanların öncesinde dişeti sağlığına özellikle dikkat etmesi ve diş hekimini ziyaret ederek olası diş taşlarını temizletmesi tavsiye edilir. Hamile bayanların ağız bakımını ekstra önemsemesi ve diş hekiminin kontrolünde tutulması önemlidir.

Elbette yapılması gereken en doğru hareket, hamilelik öncesinde, anne adayının ağız sağlığının en üst seviyeye çıkarılması olacaktır. Ağızdaki tüm çürüklerin tedavi edilmesi, çekilmesi gereken dişlerin çekilmesi, varsa kanal tedavilerinin yapılması, dişetlerinin optimum sağlığına kavuşturulması, sorunlu protezlerin yenilenmesi, kısacası hamilelik döneminde problem çıkması olası tüm sorunların giderilmiş olması gerekmektedir. Ancak planlanmamış hamileliklerde bunları yapma şansına sahip olunamayabilir. Bu gibi durumlarda acil olmayan diş tedavileri hamileliğin herhangi bir döneminde yapılabilir ancak tercihen en uygun dönem hamileliğin dördüncü ve altıncı ayları arasında kalan ikinci trimestredir. Ağrıya veya başka bir acil durumun tedavisine yönelik girişimler hamileliğin herhangi bir zaman diliminde yapılabilir ancak hastanın kadın doğum uzmanının bilgisi dahilinde, hastaya anestezi uygulanmalı ya da ilaç tedavisine başlanmalıdır. Mecbur kalınırsa kurşun önlükler ile bebeği koruma altına aldıktan sonra x-ray filmleri çekilebilir. Bu gibi durumlarda dijital röntgen makinaları daha az radyasyon verdikleri için tercih edilmelidir.

Bunlar dışında diş estetiği, implant uygulamaları gibi ertelenmesi mümkün olan bütün tedaviler yumurcağın doğumundan sonrasına bırakılmalıdır.

Dr. Atakan Elter / Protez Uzmanı

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