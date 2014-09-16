YILDIZLARIN GÜLÜMSEMSİNE Mİ SAHİP OLMAK İSTİYORSUNUZ?

Daha önceden kırmızı halıda boy gösteren yıldızları gördüyseniz, büyük ihtimalle kameraya poz verirken etrafı aydınlatan o muhteşem gülümsemelere şahit olmuşsunuzdur. Elbette bunların pek çoğu diş hekimlerinin çalışmalarının bir ürünü.

Bir diş hekiminin pratiğinde estetik elbette her şey demek değil. Kusursuz bir ağız sağlığı, güzel bir gülümseme için olmazsa olmazlardan. Yakın zamanda bir film galasına katılmayı planlamıyorsanız, size vereceğimiz bir A-listesi sağlıklı bir gülümseme için size gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Her şeyi diş hekiminizden beklemeyin

Bazılarımız, konu diş sağlığına gelince bütün sorumluluğu diş hekimlerinin yüklenmesini bekliyorlar ve tek yapmaları gerekenin, dişlerinin temizliği için düzenli olarak diş hekimlerini ziyaret etmeleri olduğunu düşünüyorlar. Kendi diş sağlığınız için yapacağınız günlük bakımlar ile sorumluluk büyük oranda sizin üzerinizde, bunu unutmayın.

Diyetinize dikkat edin

Diyet önemlidir. Bazı yiyecekler dişleri tahrip etmektedir. Yiyeceklerin asiditesi arttıkça dişlerde neden olacağı erozyonda o oranda artacaktır. Rafine besinler diş yüzeyine çok daha iyi yapışırlar, bu nedenle tam buğdaylı ekmekler beyaz unlu ekmeklerden diş sağlığı açısından daha iyidir.

İçmeden önce bir kere daha düşünün.

Alkol vücuda girdikten sonra şekere dönüştürülür. İnsanlar genelde pek düşünmeden içerler ancak, alkol diş minesinde erozyona neden olarak diş yapısını bozarlar.

Floridi yakınınızda bulundurun

Floridin diş minesini güçlendirdiğini biliyoruz. Doktorunuza floridi nasıl kullanmanız gerektiği hakkında danışabilirsiniz. Floride alternatif olarak kalsiyum fosfatı da kullanabilirsiniz. Anlaşılacağı üzere alacağınız diş bakımı ürünlerinin içeriğine göz atmanız gerekiyor.

Dişlerinizi bir alet olarak kullanmayın

Diş kazalarına rastlıyoruz. Ön dişlerinizi bir alet olarak kullanmaktan kaçının, bırakın güzellikleri ile gülümsemenize katkıda bulunsunlar. Bayanların sıkışmış oje kapaklarını dişleri ile açmak gibi enteresan huyları var. Dişlerimiz bir grup olarak işlev görürler, eğer siz büyük bir işi sadece iki dişiniz ile yapmaya kalkarsanız, oluşabilecek bir kazaya davetiye çıkarmış olursunuz. En nihayetinde dişlerimiz elmastan yapılmamıştır, onları dikkatli kullanmalıyız.

Temelleri öğrenmek için diş hekiminize danışın.

Bazı hastalarımız var ki, haftada bir dişlerini fırçalıyorlar. Kimse onlara hangi sıklıkta fırçalamaları gerektiğini söylememiş. Sıklık önemli elbette ancak bunun yanında etkili fırçalama bunun kadar belki de daha fazla önemli. Etkili fırçalama teknikleri için mutlaka diş hekiminizden bilgi alın. Belki de farkında değilsiniz ama eğer doğru tekniği kullanmadan etkili bir fırçalama yapmıyorsanız, harcadığınız süre büyük ihtimalle zaman kaybından başka bir şey olmayacaktır. Bunu tecrübe ederek öğrenmektense doktorunuza bir an önce danışıp neyi doğru neyi yanlış yapıyorsunuz, bir an önce öğrenmelisiniz.

Bir diş hekimi olarak dişlerime ben nasıl mı bakıyorum?

Benim dişetlerim için kullandığım çok ince ve sık, yumuşak kıllı bir fırçam var, dişlerim için ise normal sertlikte fırça kullanıyorum. Bunun yanında arka dişlerim için bulantı yapmadığından elektrikli fırçamı tercih ediyorum. Gün içinde yemeklerden sonra diş aralarında kalan yemek artıklarını temizlemek için diş ipimi kullanırım. Akşamları yatmadan önce dişlerimi fırçaladıktan sonra ağız duşum ile de tüm ağzımı basınçlı suyla durularım. Geceleri uyurken tükürük akışımız azalacağından akşamki ağız bakımımı asla ihmal etmem. Temiz bir ağızla yatağa girmek çok önemli.