Çene dolgusu ile çene hattı keskinleştirme

Estetik müdahaleler kadın – erkek herkesin yaptırmak istediği dokunuşlar haline geldi. Son zamanlar popüleritesi artan çene dolgusu sıkça tercih edilen estetik uygulamalardan biri oldu.

Ameliyat işlemine gerek kalmadan gerçekleştirilen çene dolgusu, çene ve çene hattının keskinleşmesi amacıyla yapılır. İşlem sonrası yüzde gençleşme ve canlanma gözlenir. Yüzde altın oran yakalanarak estetik görünüm elde edilir.

Çene ve çene hattı yüzün ana şeklini oluşturmaktadır. Ön ve yandan görünümü tamamlar. Yanlardan keskin olarak inen çene hattı estetik açıdan istenen bir görüntüdür.

Yaş ilerlemesi, kilo alımı gibi faktörler ile bu kesinlik zamanla silinmeye başlayabilir. Böyle durumlarda en sık tercih edilen işlem çene dolgusudur.

Çene dolgusunun yapılma amacı nedir?

Kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre değişmekle beraber şu şekilde sıralayabiliriz;

-Yuvarlak yüz hatlarını keskinleştirmek.

-Üçgen görünüm elde etmek.

-Gıdı bölgesini toparlamaya katkı sağlamak.

-Dudak ve çene arasındaki uyumu sağlamak.

-Yanaklardaki sarkmayı gidermek.

Çene dolgusu işlemi nasıl yapılır?

Dolgu işlemi uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Yanlış yapılan işlemler geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratabilir. Oldukça basit olan bu işlem adımları şu şekildedir;

-Dolgu yapılacak bölgeler belirlenir.

-Kişinin ihtiyacına göre lokal anestezi ya da krem uygulanabilir.

-Dolgu enjekte edildikten sonra işlem yapılan bölgeye masaj yapılır.

-15 gün sonra kişi tekrar çağırılır ve kontrol yapılır.

Çene dolgusu işlemi kimler için uygundur?

Estetik açıdan dengeli ve simetrik yüz hatlarına sahip olmak isteyen kişiler tarafından yapılabilir. Bunların haricinde çene şekil bozuklarını gidermek isteyen kişilerde bu çene dolgusu yöntemini tercih edebilirler.

Çene dolgusu işleminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

-İlk 24 saat cilde asitli ürünler kullanılmamalıdır.

-Morluk ve şişliklerin görülmesi oldukça normaldir.

-Ağrı ve diğer yan etki durumlarında işlemi gerçekleştiren uzman hekimle iletişime geçilmeden ilaç kullanılmamalıdır.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

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