Cilt lekelerine ne iyi gelir?

Cildimizdeki melanin denilen pigment maddeleri kişilerin cilt rengini belirler. İçerdiği melanin miktarına göre de cilt rengi koyulaşır. Güneş lekeleri, yaşlanma lekeleri ve gebelik lekeleri (melasma) melanin pigment artışından kaynaklanır. Aynı zamanda uzun süreli güneş ile cilt yaşlanır ve ince kırışıklıklara zemin hazırlar.

Bu lekeler görünür hale geldiği zaman rahatsız edici olabilir. Bunlardan kurtulmak herkesin hayalidir. Peki, cilt lekeleri nasıl tedavi edilir?

Lekelerden kurtulmak ve baskılamak için cilt soyma (peeling) işlemleri, ışık ile enerji terapileri (BBL), lazer (Q-switch) ve kozmetik içeriklerden (serum, krem ve maske) oluşan yöntemleri kullanılabilir.

Soyma işlemleri: Cilt üzerinde bir takım soyma işlemleriyle cilt üst tabakası yenilenerek bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün. Böylece kollajen yapımı artar, hücre bölünmesi hızlanır, ölü deriler yok olur. Kişinin cilt yapısına ve ihtiyacına en uygun yöntem seçilir ve uygulanır. Cilt soyma ve yenileme yöntemleri ise lazer ile cilt soyma, kimyasal ya da fiziksel peeling olarak sıralanabilir.

Fraksiyonel lazer sistemleri: Ablatif CO2 lazerlerle cilt soyma işlemi yaptırmak mümkün. Bu lazerler suya karşı spesifik tutulum gösterir. Böylece cildin en üst tabakasındaki epitel hücre içi suyu hedef alarak hasar meydana getirir. Bu cihazlarla kişinin cilt ve leke yapısına uygun derinlik ve uygulama alanı belirlemek mümkün. Kış mevsiminde yapılması önerilir.

Kozmetik ürünler (serum, krem ve maske): Bu sistemin derideki melanin pigmentini azaltarak leke açıcı ve engelleyici özelliği bulunmaktadır. İçlerinde aynı zamanda deri soyucu olan peeling özelliği taşıyan maddelerde bulunmaktadır. Ancak soyucu etkisi az olmasından dolayı yan etkisi azdır, kabuklanmaya yol açmaz. Her cilt yapısına uygundur ve her mevsim uygulanabilir. Yüz ve vücut uygulamaları yapılabilir. Sadece güneş koruyucu sürülmesi yeterlidir.

Güneş lekelerinin açılmasında ve renk tonu aydınlanmasında etkisi gösterilmiş bu kozmetik içerikler ise değişik oranlarda kullanılabilen alfa arbutin, kojik asit, azelaik asit, retinol ve retinoidler, askorbik asit (C vitamini), bisabolol, salisilik asit, niyasinamid, sitrik asit, rumex occidentalis ekstresi, glabridin, fitik asit gibi maddelerdir.

BBL (IPL sistemleri): Kümülatif etkisiyle gayet başarılı olan bir ışık terapisidir. Kişinin ihtiyacına göre dalga boyu ve özel başlığı uygulanır. Leke için uygulanacak ise özel dalga boyuna uygun başlık ve filtre kullanılır ve leke üzerine çok özel atışlar yapılır. Herhangi bir anestezi gerektirmez. Kişinin ihtiyacına göre gereken bölgelere, gerekli sayıda atışlar yapılır. Özel başlığı sayesinde hem yüzde hem vücutta hem de küçük lezyonlarda çok özel atışlar yapılabilir. İşlem yaklaşık 10 dakika kadar sürer.

Q-switched ND-yağ lazer: Lazer teknolojisinin bir ürünüdür. Q-switch ND-yağ lazer sistemiyle pigmentler parçalanır. Parçalanan melanin pigmentlerinin de hücrelerimiz tarafından zamanla yok edilir. Kişinin cilt rengi ne kadar açıksa o kadar başarılı olur. Aynı zamanda baskılamaya da sebep olduğu için koruyucu tedavi özelliği de vardır. Kabuklanma ve cilt soyulmasına sebep olmaz. Ağrısızdır, anestezi gerektirmez.

Bütün uygulamalar kişiseldir. Uzman doktor muayenesinden sonra size uygun en uygun tedavi planı yapılır. Uygulamalar tek seansta sonuç vermez. Birden fazla seanslar ve kombine yaklaşımlar gerekebilir.