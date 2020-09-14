Hyalüronik asidin cilde faydaları

Hyaluronan olarak da bilinen hyaluronik asit, vücudunuz tarafından doğal olarak üretilen berrak, yapışkan bir maddedir. En büyük miktarları cildinizde, bağ dokunuzda ve gözlerinizde bulunur. Ana işlevi, dokularınızın yağını ve nemini korumak için suyu tutmaktır.

Hyaluronik asidin çeşitli kullanımları vardır. Pek çok insan bunu takviye olarak alır, ancak aynı zamanda topikal serumlarda, göz damlalarında ve enjeksiyonlarda da kullanılır.

Daha sağlıklı, daha esnek bir cilt sağlar. Hyaluronik asit takviyeleri cildinizin daha esnek görünmesine ve hissetmesine yardımcı olabilir. Vücudunuzdaki hyaluronik asidin kabaca yarısı cildinizde bulunur ve nemi korumaya yardımcı olmak için suya bağlanır.

Bununla birlikte, doğal yaşlanma süreci ve güneşten gelen ultraviyole radyasyon, is ve kirlilik gibi etmenlere maruz kalma, cildin doğal yapısında bulunan miktarın azalmasına neden olabilir.

Hyaluronik asit takviyeleri almak, vücudunuza cilde eklenmesi için ekstra miktarlar vererek bu düşüşü önleyebilir. En az bir ay boyunca günde cildinize en uygun doz kullanımının yetişkinlerde cilt nemini önemli ölçüde artırdığını ve ciltteki kurulu azalttığını göstermiştir.

Nemli cilt aynı zamanda kırışıklıkların görünümünü de azaltır, bu da enjeksiyon tekniği ile cilt tedavilerinde yaygın olarak kullanılma sebebini açıklayabilir. Cilt yüzeyine uygulandığında, hyaluronik asit serumları kırışıklıkları, kızarıklıkları ve dermatiti azaltabilir. Cildin sıkı ve genç görünmesini sağlamak için hyaluronik asit dolguları enjekte edilebilir.

Topikal olarak uygulanan serum ve kremlerdeki Hyaluronik asitin cilt altına nüfus edebilmesi için gözeneklerden içeri girebilecek kadar küçük olması önemlidir ve her üründe bu şekilde düşük moleküler ağırlıklı hyalüronik asit kullanılmamaktadır. Cilt altına da emilebilen düşük moleküler ağırlıklı hyalüronik asit içeren ürünleri kullanmanızı özellikle öneririm.

Hyaluronik asit ayrıca yara iyileşmesinde önemli bir rol oynar. Deride doğal olarak bulunur, ancak onarılması gereken bir hasar olduğunda konsantrasyonları artar. Hyaluronik asit, iltihaplanma seviyelerini düzenleyerek ve hasarlı bölgede daha fazla kan damarı oluşturması için vücuda sinyal göndererek yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Hyaluronik asit ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle doğrudan açık yaralara uygulandığında enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Hyaluronik asit, dermatolog tarafından uygun dozlarda ve doğru alanlarda uygulandığında cilt için mucizevi sonuçlar sağlayabiliyor. Cildinize en faydalı ve en etkili sonuçları sağlayabilmek için dermatologlardan cilt tipinize ve cildinizin ihtiyacına özel bilgiler alabilirsiniz.