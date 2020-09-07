Kırışıklık karşıtı kozmetik ürünlerde ne içerikler aranmalıdır?

Cilt yaşlanmasının iki ana süreci, intrinsik ve ekstrinsiktir. İnstrinsik yaşlanma, sizin zamanla açığa çıkan kişisel genetik programlamanızdır. Kaçınılmazdır ve kontrol edilemezdir. Ekstrinsik yaşlanma -sigara, kirlilik, kötü beslenme ve güneşe maruz kalma gibi- değiştirilebilir çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Güneş koruması kırışık önlemenin anahtarı olmasına rağmen, başka faktörler de vardır. Epidermis, yani ciltteki en üst katman, cildin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Kırışıklıklar ise cildin daha alttaki katmanlarında yani dermiste oluşan değişikler yüzünden oluşur. Ne yazık ki, birçok cilt bakım içeriği kırışıklıklara etki edebilmek için dermise ulaşana kadar cilde nüfuz edemez. Ancak tabii ki istisnalar vardır.

İçeriklerde nelere dikkat edilmelidir?

Reçetesiz retinoller ve (reçete ile alınan) retinoidler gibi içerikler kırışıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ciltte sürekli olarak kullanıldığında, antioksidanlar ekstrinsik yaşlanmanın sebep olduğu bazı sorunları engelleyebilir.

Kırışık önlemenin hedefi, iltihap ve yaşla azalan üç önemli yapısal içerik olan hyalüronik asidi, elastini ve kollajen kaybını durdurmaktır. Bazı yaşlanma karşıtı ürünler bu içeriklere sahiptir ve onları cilde tekrar vermeyi hedefler, ancak molekülleri topikal olarak emilebilmek için çok büyük olduğundan, bu mümkün değildir.

Topikal formüllere eklenen hyalüronik asit cilde su sağlayabilir, fakat cilde nüfuz edemez ve kendiliğinden oluşan hyalüronik asidin yerini alamaz. Keşke ciltteki kollajenin yerini alabileceğini iddia eden her kollajen içerikli cilt kremi ve ciltteki hyalüronik asit miktarını arttırdığını iddia eden her hyalüronik asit ürünü gerçek olsaydı.

Cildin kendi kollajenini, elastinini ve hyalüronik asit üretmesi için cildi harekete geçiren topikal faktörler daha etkilidir. Retinoidlerin, C vitaminin ve bakır peptidlerin kollajen sentezini arttırdığı görülmüştür.

Bu bileşenleri mezoterapi denilen yeni bir yüzeysel enjeksiyon yoluyla ya da dermal dolgu denilen bir kozmetik dermatolojik prosedür ile enjekte etmek çok daha etkilidir.

Kırışıklıkların açılmasında son zamanlarda etkisi bildirilen yeni nesil bazı peptidlerde umut vaad etmektedir.

Cilt tipinizin tam tespiti için uygulanan cilt tipi analizini dermatoloğunuzdan talep edebilirsiniz. Bu sayede cilt tipinize uygun doğru cilt bakımları ile kırışık oluşumunu azaltmanız, hatta durdurmanız mümkün olabilecektir.

Dermatoloji Uzm. Dr. Nezih Karaca

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