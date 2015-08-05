ÇOCUĞUM İÇİN EN İYİ ANAOKULUNU NASIL SEÇERİM?

Çocuğunuz büyüdü ve onu anaokuluna yazdırmak istiyorsunuz. Şüphesiz ki aklınızda en doğru seçeneğin ne olduğuna dair pek çok soru işareti var. Çünkü biliyoruz ki; okul öncesi eğitim çocukların gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor. Hem okula hazırlık, hem de bebeklikten çıkıp çocukluğa adım atmalarına vesile olan kurallı ve disiplinli bir ortamı sağlayacak olan doğru anaokulu tıpkı anne babaların doğru işi seçmeleri gibi zor bir karardır. Gelin hep birlikte çocuğunuzun ve sizin anaokulu seçiminize yardımcı olabilecek faktörlere bir bakalım.

• Öncelikle internetten, dergilerden, iş arkadaşlarınızdan, komşularınızdan eminiz ki çevredeki iyi anaokullarını araştırmaya başladınız bile. Bu seçeneklerin arasından belki de en çok kulak vermeniz gereken nokta diğer anne-babaların tavsiye ettikleridir. Çünkü çocukları için kötü olan bir okula kimse referans olmaz. Pek çok okulun internet sitesi kendileri hakkında harika şeyler söyleyebiliyor, ama bunlar karar vermenize yardımcı olan tek nokta olmasın. Diğer anne babaları mutlaka dinleyin.

• Evinize veya iş yerinize yakın okulları listeledikten ve bütçenize uygunluğuna baktıktan sonra mutlaka okulu ziyaret edin. Okul müdürüne soracağınız birkaç temel soru belirleyin. Bu sorulardan bir tanesi okulun akredite olup olmadığı ile ilgili olabilir. Yani o okulun birden fazla şubesi varsa bütün okullarda ortak kalite standartlarının olup olmadığını ve okulun kurallarını sorgulayın. Sınırları net çizilmiş bir okulda ilerleyen zamanlarda ne ile karşılacağınızı bilmek sizi de rahatlatır. Ayrıca bir sınıfta öğretmen başına düşen öğrenci sayısını mutlaka sormanızı tavsiye ederim. Bir öğretmen ne kadar iyi olursa olsun 10'dan fazla ilgilenmesi gereken öğrencisi olduğunda verim düşmeye başlar. Bu sebeple sınıfta yardımcı öğretmen olup olmadığı önemli bir faktördür. Bunlara ek olarak, öğretmenlerin ne kadar süredir o okulda çalıştığı da önemlidir. Sıklıkla öğretmen değiştiren bir okul kafalarda soru işareti yaratabilir. Çalışanların memnun ve mutlu olması işlerinde daha verimli olacakları anlamına gelir ve mutlu bir öğretmen, mutlu çocuklar yetişmesinde önemli bir vesiledir.

• Okulun bir eğitim felsefesi olup olmadığını sorun. Günümüzde pek çok farklı sistem uygulayan anaokulu vardır (Montessori, Jean Piaget sistemi gibi). Okulun öğrenci yetiştirmedeki felsefesinin detaylarını öğrenin.

• Sınıfları gezin ve inceleyin. Hatta okulu gezerken karşılaştığınız bir veli olursa kısaca okul hakkındaki görüşlerini sorun. En doğru bilgiyi onlar aktaracaktır.

• Çocuğunuzun da okulu görmesini sağlayın. Onu okula ziyaretçi olarak götürün, öğretmenle tanıştırın ve hatta misafir olarak derse girip giremeyeceğini sorun. Sonrasında okulu sevip sevmediği hakkında mutlaka çocuğunuzun fikrini alın.

• Son olarak; belki de en önemlisi iç güdülerinize güvenin. Eğer hiç bir olumsuz özelliği olmamasına rağmen o okul içinize sinmiyorsa o okulu listenizin alt basamaklarına koyabilirsiniz. Görüntüsünden ziyade samimiyetine ve profesyonelliğine güvendiğiniz öğretmeni ve müdürü olan okulu daha üst sıralara almanızı tavsiye ederim.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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