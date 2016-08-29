ÇOCUĞUMUN ANAOKULUNA HAZIR OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala anne-babaların en merak ettiği konulardan bir tanesi çocuklarının anaokuluna gitmek için hazır olup olmadığıdır. Evin en küçüğü artık büyümüş ve okula gitme çağına gelmiştir. Peki, çocuğunuzun anaokuluna hazır olduğunu nasıl anlarsınız? Bu yazıda hep beraber bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım.

Anaokuluna Hazır Olmak Ne Demektir?

Çocuğunuzun anaokulu için hazır olup olmadığını belirleyen tek bir faktör yoktur. Aksine çocuğun gelişiminin pek çok alanda incelenmesi gerekir. Örneğin 5 yaşına gelmiş bir çocuğun mantıklı düşünebilme becerisi, net bir şekilde kendini ifade edebilmesi, fiziksel gelişimi ve diğer çocuklarla ve yetişkinlerle iletişime geçebiliyor olması anaokuluna başlayabilmesi için önemli faktörlerdendir.

Bunların yanı sıra, 5 yaşına gelmiş bütün çocukların yukarıda sayılan alanların hepsinde başarılı olmasını beklemek pek de gerçekçi değildir. Bütün çocukların gelişim basamaklarını aynı anda tamamlamasını bekleyemeyiz. Kimi çocuklar fiziksel açıdan çok gelişkin değilken, kendini harika bir biçimde ifade ediyor olabilir; kimi çocuklar ise yaşından daha gelişkin kaba motor becerilerine sahip olmasına rağmen dil becerisi konusunda geriden geliyor olabilir. Bu değişkenlik gayet normaldir.

Peki, bu durumda hazır olduğunu nasıl anlayacağız?

· Çocuğunuz anaokulu öncesi bir kreşe gidiyorsa mutlaka öğretmenine danışın. Çocuğunuzun gelişimi hakkında en doğru bilgiyi verecek kişilerden birisi onu her gün gören ve çocuk gelişimi hakkında eğitimi olan öğretmenidir. Çocuğunuzun yaşıtlarına kıyasla becerilerinin nerede olduğunun bilgisini de alabilirsiniz.

· Çocuğunuz kreşe veya bir oyun grubuna gitmiyorsa bir çocuk psikoloğuna veya psikiyatristine danışabilirsiniz. Konunun uzmanları çocuğunuzun gelişimini değerlendirip size anaokuluna başlangıç için uygun zaman olup olmadığını söyleyeceklerdir.

· Bir anaokulu sınıfını ziyarete gidebilirsiniz. Bir derse misafir olarak katılarak diğer çocukların gelişim düzeyini, nasıl davrandıklarını ve kendi aralarında nasıl oynadıklarını inceleyip görme imkânınız olur. Böylelikle kendi çocuğunuzun bir sınıf ortamı içerisinde bu tip aktiviteleri yapmak için hazır olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Son olarak kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

1- Çocuğum kendisine verilen yönergeleri algılayıp uygulayabiliyor mu? Unutmayalım ki, çocuğunuzun sınıf içerisinde yönerge takibine ihtiyacı olacak.

2- Yardımsız bir şekilde ayakkabısını ve paltosunu giyebiliyor mu? Tuvalete yardımsız gidebiliyor mu?

3- Sayıları ve harfleri az da olsa tanıyabiliyor mu?

4- Kalem tutabiliyor mu? Makasla gazeteden dergiden parça kesebiliyor mu?

5- Renkli ve bol resimli kitaplara karşı ilgisi var mı? Hikâye kitabından okuduğunuz öyküyü ve karakterleri daha sonra hatırlayıp size anlatabiliyor mu?

6- Yeni şeyler anlattığınız zaman ilgili bir biçimde sizi dinleyebiliyor mu?

7- Yaşıtlarıyla oyun oynamaktan hoşlanır mı? Yaşıtlarıyla iyi anlaşır mı?

8- Ezbere şarkı, şiir söyleyebiliyor mu?

Bu soruların pek çoğuna yanıtınız “Evet” ise çocuğunuz anaokuluna hazır demektir. Ancak çocuğunuz 5 yaşında olmasına rağmen yukarıdaki soruların pek çoğuna olumsuz yanıt veriyorsanız bir uzmanla görüşmenizde fayda vardır.

Yazar : Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com

instagram:psikologipekgokozan