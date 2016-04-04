Çocuğunuza Cinsel İstismardan Korunması İçin Ne Anlatabilirsiniz?

Gündemdeki kan donduran haberlerden sonra anne ve babaların çocuklarını cinsel istismara karşı nasıl koruyacaklarını ve bu konuda onları nasıl bilgilendireceklerine dair kafalarında pek çok soru işareti olduğunu düşünüyorum. Çocuklarınızla kendini güvende hissettiği bir ortamda ve zamanda aşağıdaki konuşmayı yapabilirsiniz:

-Öncelikle çocuğunuzla "tehlike" ve "güven" kavramlarının ne olduğunu konuşun.Küçük çocuklar, gelişimsel açıdan henüz soyut kavramları anlamlandıramadıkları için bu kavramları somut örnekler üzerinden açıklayabilrisiniz. "Issız bir ormanda yürürken kocaman bir ayının bize doğru koşması bir tehlikedir" veya "Yazın denizde yüzerken kolluklarımızın olması kendimizi güvende hissetmemize yardımcı olur." şeklinde örnekler verebilirsiniz. Ardından çocuğunuzun da tehlike ve güven kavramlarına birer örnek vermesini isteyebilirsiniz. Böylelikle bu kavramların netleşmesini sağlamış olursunuz.

-Bir kağıda bir çöp adam çizerek, vücudumuzdaki 3 özel bölgeyi işaretleyin ve isimlendirin. Bu bölgeleri çocuğunuza göğüsleri, bacaklarının arası ve poposu olarak açıklayın ve bedeninde yerlerini gösterin. Bu bölgelere hiç kimsenin dokunmaya izni olmayacağını söyleyin. Amcaların, dedelerin, teyzelerin veya başka büyüklerin sevgilerini sarılarak göstermelerinde bir sakınca olmadığını, ancak ; yukarıda bahsettiğiniz özel bölgelere dokunan birisi olursa "tehlike" alarmının çalmaya başladığını ve tepki vermesi gerektiğini esprili bir dille anlatın. Bazen doktor amcaların/teyzelerin bu noktalara dokunabileceklerini, ancak onların bile sadece sizin yanınızda dokunmaya izni olduğunu anlatın.

-Komşu amcaların, yaşlı dedelerin, akrabaların,arkadaşların, kuzenlerin, kardeşlerin ve hatta anne/babaların bile bu bölgelere dokunmalarına kesinlikle izni olmadığını söyleyin.

-Eğer birisi bu tehlike noktalarına dokunursa çocuğunuza ne yapabileceğini anlatın. O anda hemen "Dokunma!" diye yüksek sesle bağırabileceğini, çığlık atabileceğini, ortamda başka bir büyük varsa onun yanına gidip olan biteni anlatabileceğini veya ortamdan uzaklaşabileceğini söyleyin. Örneğin sokaktaysa eve kaçabileceğini, okul tuvaletindeyse öğretmenin veya müdürün yanına koşabileceğini örnekler üzerinden anlatın. En önemlisi olan biteni anne veya babalarına anlatmaları gerektiğini söyleyin. Anne veya babası yanında yoksa güvendikleri anneanne, dede,öğretmen gibi bir büyüğe bunları anlatabileceklerini belirtin. Cinsel istismar öyküsü anlatan çocuğa asla büyük ve sert tepkiler vermeyin, çocuğunuzun sözünü kesmeyin. Olayı olduğu gibi anlatmasına izin verin. Yaşadıklarını sizinle paylaşma cesaretini gösterdiği için onu takdir edin. Hukuki olarak hakkınızı arayın ve çocuğunuz için mutlaka psikolojik bir destek alın.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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