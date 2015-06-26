ÇOCUKLAR VE BİLGİSAYAR

Günümüzde yadsınamayacak öneme sahip olan bilgisayar ve internetin, çocuklarımızın gündelik hayatında ne kadar yer kaplaması gerektiği önemli bir tartışma konusudur. Bilgisayar ve internet kullanımı çocuğun yaşamında doğru değerlendirilirse, teknolojinin eğitim ve gelişim için olumlu katkıları kaçınılmaz bir gerçektir.

Bilgisayar kullanımı; çocuktaki merak ve araştırma duygusunu tetikler. Çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunur, sorun çözme becerisinin gelişmesini sağlar. Klavye kullanımı sayesinde çocuğun iletişim ve yazma becerisini geliştirir. Okulda anlayamadığı veya kendini eksik hissettiği konuları bilgisayar aracılığıyla kendi kendine öğrenebilmesini sağlar ve başarma hissine katkıda bulunur. Bunlara ek olarak, bilgisayar temelli okul öncesi eğitim programları 4-6 yaş arasındaki çocukların el-göz motor koordinasyonun gelişmesine yardımcı olur.

Ancak; çocukların bilgisayar, play station ve internet kullanımının aileler tarafından çok iyi denetlenmesi gerekmektedir. Bilgisayar oyunlarının en sık oynandığı yaş aralığının 11-14 olduğu ve en sık oynanan oyunların %80’nin şiddet içerdiği belirlenmiştir . Bombalama, silahla adam öldürme, adam kaçırma, dövme gibi şiddet unsurlarının görüldüğü bu tip oyunlar çocukların ve gençlerin şiddete karşı duyarsızlaşmasına ve kendi yaşamlarındaki sorunları çözerken de şiddete başvurmalarına vesile olabilmektedir. Sürekli şiddet içerikli oyunlara maruz kalan çocuk ve gençlerin daha kolay öfkelendiği ve duygusal kontrollerinin zayıf olduğu görülmektedir 1.

Şiddetin yanı sıra, pornografik içeriklerin de son zamanlardaki bilgisayar ve play station oyunlarında yer aldığını görmekteyiz. Bu oyunlar aracılığıyla çok erken yaşlarda cinsellikle tanışan çocukların öğrendikleri bu tür bilgilerin gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini bilmekteyiz.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, limitli ve kontrollü kullanıldığı takdirde çocukların bilgisayar ve internet kullanımının tamamıyla yasaklanmasının doğru olmadığını görmekteyiz. Ancak şiddet ve pornografik içerikli oyunların çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz etkilediğini de unutmamalıyız.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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Referanslar:

1- Yavuzer, H., Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitapevi, 2012.