ÇOCUKLAR VE CİNSELLİK

Çocukların herhangi bir yaşta cinsel organlarına ilgisinin artması, mastürbasyon veya sürtünme gibi davranışların aileleri bir hayli telaşlandırdığı gözlemlenmektedir. “Anne ben nasıl oldum, kardeşim senin karnına nasıl girdi?” gibi soruların cevaplarını vermek aileleri zorlayan bir konudur.

Bebeklerde ilk cinsel duygular 1 yaşından itibaren başlar. Yıkanma ve altının değiştirilmesi sırasında genital bölgeye yapılan baskılar çocuğa haz verir ve bebek- penise dokunmak daha kolay olduğu için özellikle erkek çocukları- yeniden cinsel organına dokunmaya çalışabilir. Bebeklerin bu davranışları gayet normal ve sağlıklıdır; bebek yalnızca kendine haz veren duygunun yaşanmasını yeniden istemektedir. Ailelerin bu noktada verdiği sert ve korkutucu tepkiler yanlıştır. “Yapma oğlum, pipin düşer, yara olur, oraya kesinlikle dokunulmaz” vb. cümleler çocuğun genital bölgesinin korkulacak bir bölge olduğu mesajını verir ve ilerleyen yaşlarda sağlıklı cinsel gelişimi engelleyebilir. Kız çocuklarda ise sürtünme, bacakları sıkıştırarak genital bölgeyi uyarma davranışları gözükebilir; bu da gelişimin olağan bir parçasıdır ve kesinlikle tepki gösterilmemelidir.

Mastürbasyon davranışı, çocukların rahatlamak için yaptıkları davranışlardır. Aileler, herkesin arasında ve çok sıkça mastürbasyon yapan çocuğa sakince ve anlayışlı bir dille bunun herkesin arasında yapılmaması gereken bir davranış olduğunu, yalnızken odasında yapmasının daha uygun olacağı şeklinde bir açıklama yapabilir.

Ailelerin cevaplamakta zorlandığı bir diğer soru ise çocuğun nasıl dünyaya geldiği konusudur. Çocuklar doğumla ilgili soruları 3-4 yaşlarında sormaya başlarlar. 11-13 yaşları arasında ise cinsel ilişkiye girme hakkında sorular başlayabilir. Anne babalar çocuğa bazen nereden geldiği sorusuna susarak veya konuyu değiştirerek yanıt verirler; ancak bu durumda çocuk “Bu konu yasak bir konu” mesajını alır ve yasaklanan her şey gibi bu konuya da ek bir ilgi duymaya başlar. Cinsel ilişkiye dair sorular karşısında anne babanın değişen olumsuz yüz ifadesini ve tepkilerini takip eden genç bu konunun günah, tehlikeli, uzak durulması gereken bir konu olduğunu zanneder. Ergenlik sürecinde de mastürbasyon yaparken yakalanan çocuk azarlanır, cezalanır veya “ahlaksız” olarak etiketlenirse gelişimi süresince cinsellik bir tabu olarak kalır ve yetişkilikte yaşanabilecek cinsel sorunların –kadınlarda yaşanan vajinismus gibi- temeli atılır.

Erken çocukluk döneminde bebeklerin nasıl dünyaya geldiklerine dair sorulara verebileceğiniz cevaplar basit ve sade bir dille olsun. Örneğin anne ve babanın birbirlerini sevdikleri ve bebekleri olması için özel zaman geçirdikleri gibi basit cümlelerle açıklamaya başlayabilirsiniz. 11 yaş ve sonrasında ise arkadaş sohbetleri, okuldaki cinsellik dersleri, sosyal medya, hayvanlardaki cinsellik gibi çevresel uyaranlar gencin cinsellik hakkında yavaş yavaş bilgi edinmesine katkıda bulunur. Ancak, ergenlerin cinsellikle ilgili kafalarına takılan soruların cevabını ilk etapta ailelerinden duyması onlar için daha rahatlatıcıdır.

Çocukların hayatlarındaki bütün “ilk”lerde olduğu gibi cinsellik konusunda da şeffaf olmak, duyguları ve düşünceleri açıkça paylaşmak sağlıklı gelişim için çok önemlidir.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com

https://www.facebook.com/klinikpsikologipekgokozan