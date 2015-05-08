Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Ebeveynlere Öneriler

Çocuğunuza bir uzman tarafından Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu teşhisi konduysa aşağıdaki önerilerden faydalanabilirsiniz:

-Dikkat eksikliği olan çocuğunuzla iletişim kurarken bir hayli sabırlı olmanız ve çocuğunuza yeni bir şey öğretirken defalarca tekrarlamanız gerekebilir.

-Çocuğunuzun bir konuya dikkatini ne kadar süre verebileceğine dair gerçekçi hedefler koymak önemlidir. Bir çocuğun dikkat genişliği genellikle onun yaşına bağlıdır. Ortalama olarak, çocuğun her yeni yaşında dikkat genişliği iki ila beş dakika artar. Örneğin, on yaşındaki bir çocuğun normalde herhangi bir işe veya konuya odaklanması otuz dakika ila bir saat arası değişebilir. Bu sebeple örneğin 9-10 yaşlarındaki bir çocuğun masan hiç kalkmadan ya da mola vermeden 1,5-2 saat ders çalışmasını beklemek hiç gerçekçi değildir. Ders çalışırken doğru mola sistemi ayarlamak çok önemlidir. Ayrıca, ders çalışırken sırtı dik bir sandalye ile çalışma masası konsantrasyonu yükselmek adına, kanepede yaslanarak veya yatakta uzanarak çalışmaktan daha faydalıdır çünkü rahat bir kanepe ve yatak uyku çağrıştırmaya muhtemeldir.

- Çocuğunuzun problemlerini çözmesi için (sadece okuldaki akademik problemler olarak düşünmeyelim, sosyal ilişkilerde ya da aile içi problemler de olabilir) ona destek ve kolaylık sağlamak önemlidir; böylece problemlerle daha kolay baş edebilir. Problemlerle baş etme becerisi artan çocuğun kendine güveni gelişir ve bu da onun bir sonraki problemi çözmek için daha motive ve cesaretli olmasını sağlar. Ancak, unutulmamalıdır ki; çocuğunuza sürekli destek sağlamak ve onu özgür bırakmak arasında çok ince bir çizgi vardır ve ikisinin de birbiriyle dengeli yapılması gerekir.

- Dikkat eksikliği olan çocuklar diğer çocuklara nazaran daha fazla gözetime ve yardıma ihtiyaç duyarlar. Örneğin, sizler anne baba olarak çocuğunuzun ders çalışma ortamını gözden geçirin; dikkatini dağıtacak sesleri engelleyin (ders çalışma saatlerinde TV, radyo bilgisayar açık olmasın), etrafı dağınıksa veya çok fazla eşya varsa tekrar düzenleyin. Masasının üzerinde dersiyle ilgili olmayan hiçbir eşya olmasın.

- Dikkat eksikliği yaşayan çocuklar aynı anda birden fazla komut aldıklarında hepsini yerine getirmekte zorlanırlar. Birden fazla şey istediğinizde hepsini unutabilir ve siz de onun sözünüzü dinlemediğini düşünebilirsiniz. Hâlbuki bu çocuklar çok sık unutkanlık yaşayabilir, bu gayet doğaldır. Bu sebeple, komutları sırayla ve tane tane verin. Gerçek problemin sizi dinlemiyor olduğu değil, unutkanlık olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Kasten yapmadığını hatırlayarak unutmaması için stratejiler geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. - İşitsel dikkatte sorun yaşayan çocuklara arka odadan seslendiğinizde ya da taleplerde bulunduğunuzda sizi hiç duymamış gibi yapabilir. Bu sebeple, çocuğunuzdan bir şey isteyecekseniz taleplerinizi iletirken göz göze olmaya gayret edin. Çok uzun konuşursanız ve arka arkaya pek çok şey isterseniz dikkati dağılır ve söylediklerinizin yarısını hatırlamayabilir. Ona söylemek istediklerinizi kısa cümleler halinde söyleyin ve sözünüz bittiğinde ona ne söylediğinizi tekrar ettirin.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com