ÇOCUKLARDA MOLA YÖNTEMİ

Çocuklar kabul edilemez bir davranış sergilediklerinde bu davranışlarının yanlış olduğunu anlatmak için uygulanan en sık yöntemlerden bir tanesi mola yöntemidir. Mola yönteminde çocuk olumsuz bir davranış sergiledikten sonra yanlış davranışının bedeli olarak bir süreliğine tek başına kalabileceği bir odada/mekânda herhangi bir aktivite yapmadan bekler. Böylece, yaptığı davranışın kabul edilemez olduğu mesajı çocuğa verilir.

Mola yöntemini uygularken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

• Öncelikle çocuğunuzla mola yönteminin ne olduğunu konuşun. Mola yönteminin bir cezadan ziyade yanlış davranışın ardından çocuğa hatalı davranışını düşünme fırsatı tanıyan ve sakinleşip, yeni bir davranış geliştirme fırsatı tanıyan bir süreç olduğunu anlatın. Ne kadar süreliğine nerede bekleyecek, hangi davranışlardan sonra mola alacak bu tip kuralları önceden belirleyip onunla paylaşın.

• Çocuğunuz moladayken tek başına kalmalıdır, bu sebeple onu odasında her iki dakikada bir ziyaret etmeyin veya gözyaşlarını silmesi için yardımcı olmayın. Unutmayalım ki, çocuğun kendini sakinleştirebilme becerisini öğrenmesi temel amaçlarımızdan bir tanesidir.

• Yanlış davranışın ardından molaya gönderirken mümkün olduğunca sakin kalmak önemlidir. Çocuğa bağırmadan, vurmadan, hakaret etmeden daha önceden konuştuğunuz gibi istenmeyen davranışın ardından molaya gitmesi gerektiğini söyleyin ve odasına götürmek için ona eşlik edin. Çocukların sorun çözümünde anne-babalarını model aldıklarını düşünürsek; ona bağırıp hakaret ederek verdiğimiz mesaj sorunların bağıra çağıra çözülebilecek olduğudur.

• Molanın süresini önceden belirlemek ve bunu çocuğuna söylemeniz önemlidir. Her yaş için ortalama bir dakika mola süresi uygun olabilir. Örneğin 7 yaşındaki oğlunuz için 7 dakika mola süresi idealdir. Eğer süreyi uzatırsanız, çocuğunuz aranızda yapılan anlaşmaya uymadığınız için öfkelenmeye başlayabilir. Bu da, mola yönteminin çocuğun sakinleşmesine yardımcı olacağına tam tersine bir etki yaratır.

• Mola yöntemi için doğru mekânı seçmek önemlidir. Mola zamanında çocuğun kendini eğlendirebileceği televizyon, oyuncak, ipad gibi araçlara ulaşamaması gerekir. Çünkü amacımız çocuğun kendini oyalamadan yaptığını düşünmesi ve kendini sakinleştirerek alternatif davranış üretmesini sağlamaktır. Bu sebeple kendi odasında bu tip eğlence araçları varsa mola için uygun bir mekân olmayabilir. Evdeki herhangi başka bir oda, ufak bir sandalye mola yöntemi için yeterli olacaktır. Korkutucu, karanlık bir oda, evin bodrum katı veya çatısı kesinlikle seçilmemelidir. Çocuğunuz çok fazla bağırıp, öfkesini fiziksel olarak gösteriyorsa kapısını kapatabiliriz, ancak kilitlemek pek de doğru bir seçenek değildir. Unutmayalım ki amacımız onu sakinleştirmek, iyice öfkelenmesine ve korkmasına vesile olmak değil.

• Çocuğun her olumsuz davranışından sonra mola yöntemi kullanmak bir süre sonra molanın etkinliğinin yitirilmesine neden olabilir. Bu sebeple mola yöntemini sizi daha zorlayacak durumlar için saklayabilirsiniz.

• Mola süresi bittikten sonra çocuğunuz sakinleştiyse onunla yaptığı davranış hakkında konuşun. Neden molaya ihtiyaç duyduğunu, kendini nasıl sakinleştirmeyi başardığını, bir daha benzer bir durumla karşılaşırsa ne yapabileceği gibi durumları konuşun. Sakin bir şekilde mola süresince beklediği ve yaptığı davranış hakkında düşündüğü için ona teşekkür edin.

• Mola yöntemi her ne kadar istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için sık kullanılan bir yöntem olsa da, çocukları olumlu davranışları için ödüllendirmek ve takdir etmek çok güzel bir pekiştireçtir. Olumlu davranışların sayısını arttırmak için bunları fark edip, “Kardeşinle ne kadar güzel oynuyorsunuz, bravo size” gibi cümleler söylemek de çok etkilidir.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com