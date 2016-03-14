Çouklarda konuşmanın gecikmesi Otizme işaret mi?

Anne ve babalar çocuklarının gelişim basamaklarında bir sorun veya gecikme olduğunu hissetiklerinde haklı olarak kaygılanırlar ve çocuklarını kocaman bir mercek altına alıp, her hareketlerini dikkatlice izlerler.

Çocuklarda konuşmanın gecikmesi ebeveyleri en çok kaygılandıran alanların başında gelir. Normal gelişim seyrinde, çocuklar 12-18 ay aralıklarında birkaç kelime söyleyebilme (anne, dede, baba gibi) becerilerine sahip olurlar. Konuşma; kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla daha erken gelişir. Ancak yaşını doldurduğu halde konuşmanın gecikmesi, anne ve babaların aklına sıklıkla hemen otizm şüphesini getirir.

Otizm nedir?

Otizm, sıklıkla belirtileri üç yaşından önce gözlemlenebilen; sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, tekrarlanan ve kısıtlı davranışlara yol açan ve beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Otizmin belirtileri arasında göz kontağı kuramama, ismi seslenildiğinde tepki vermeme, sosyal iletişim kuramama, yaşıtlarıyla oyun kuramama, empati becerilerinde eksiklik, konuşmada gecikme, aşırı haraketlilik, kalıplaşmış ve rutin davranışlarda bulunma, dönen objelerler ilgilenme yer alır.(1)

Konuşmanın gecikmesi otizm tanısını koymaya yeter mi?

Bu sorunun yanıtı elbette ki hayır. Eğer çocuğunuzun konuşmasında gecikme olduğunu düşünüyorsanız öncelikle bir çocuk psikiyatristinden veya uzman psikologtan randevu alarak durumun detaylı bir değerlendirmesini yapın. Çocuğunuzun konuşmasındaki gecikmelerin farklı nedenleri olabilir. İşitmeyle ilgili sorunlar, genetik faktörler, uyaran azlığı, ebeveyn veya bakım veren kişilerin tutumları, kaygılı ve çocuğunun kendisini ifade etmesine izin vermeden her istediğini yapan anne/baba tutumları, zeka geriliği, ev içerisinde çift dil konuşulması gibi faktörler konuşmanın gecikmesine neden olabilir.

Referanslar:

1- Paul, R (1993). Patterns of development in late talkers: Preschool years. Journal-of-Childhood-Communication-Disorders, 15: 7-14

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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