Ebeveynlerin de Oyuna İhtiyacı Vardır

Çocuklar için oyunun önemi inkâr edilemez. Oyun, çocukların beyin gelişimini, iletişim becerilerini destekler ve empati becerisi gibi sosyal iletişimin temel taşlarının oturmasına yardımcı olur. Oyun, aynı zamanda çocuklardaki yaratıcılığın gelişmesi için çok büyük bir katkıda bulunur. Yapılan araştırmalar bizlere gösteriyor ki; çocuklar 1 yaş civarında ne kadar çok oyun oynarlarsa, 2 yaşına geldiklerinde dil becerileri ve ince motor becerileri de o kadar gelişmiş oluyor. Hatta bir adım daha ileri gidersek, araştırmacılar oyun oynamayan çocukların zekâ gelişiminin oyun oynayan diğer çocuklara oranla daha yavaş olduğunu bizlere gösteriyor.

Bu satırları okurken aslında tüm yetişkinler için çok önemli bir noktayı atladığımızı fark ettiniz mi? İnsanoğlu aslında sadece çocuklukta değil, hayat boyu oyun oynamaya – legolarla veya bebeklerle olmak zorunda değil- ihtiyaç duyar.

Dr. Stuart Brown, yetişkinlerin de oyuna ihtiyaç duyduğunu araştırmalarında gösteren bir bilim adamı. Oyun oynamayan yetişkinlerin hayatlarında psikolojik problemleri diğer insanlara kıyasla daha sıklıkla yaşadıklarını bizlere araştırmalarında gösteriyor. Dr. Brown, oyun oynamanın yemek yemek, cinsel ilişkiye girmek ve uyumak gibi hayatın temel parçalarından birisi olduğunu savunuyor. Hatta 6 ay boyunca hiç oyun oynamayan bir yetişkinin hayata çok daha olumsuz bakmaya başladığını ve ilerleyen zamanlarda depresyona çok daha kolay girdiğini bizlere gösteriyor.

Bunlara ek olarak, suçlularla yürütülen bir çalışma, ciddi suçlar işlemiş kişilerin büyük bir kısmının çocukluklarını çok az oyun oynayarak geçirdiğini anlatıyor. Ayrıca, antisosyal davranış (genellikle çocukluk veya ilk ergenlik çağında başlayıp, yetişkinlik çağında da devam eden, diğer insanların hakları ile ilgili daimî bir umursamazlık ve ihlâl seyri) eğilimi olan pek çok kişinin oyun terapisi ile ileride olumsuz davranış sergileme eğilimini azalttığı görülüyor.

Hem çocuklar, hem de yetişkinler için oyun oynamanın pek çok faydası vardır. Örneğin;

• Oyun, yaşamdaki deneyimleri yeniden canlandırır.

• Kişide umut yaratır, stresi azaltır.

• Empati becerisini güçlendirir.

• Oyunda oyuncu hata yapma endişesi taşımaz, olumsuz sonuçlardan korkmaz.

Pekâlâ, son olarak yetişkinler için “oyun”dan tam olarak kastedilen nedir? Aslında cevap çok basit: Kişi ne yaparken kendini iyi hissediyorsa, o aktivite onun için bir oyundur. Bu; kutu oyunu oynamak da olabilir, rengârenk boyalarla resim yapmak da, bilgisayarda ya da telefonda oyun oynamak da, karaoke yapmak da olabilir. Önemli olan, içimizdeki çocuğu kaybetmemek…

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

Kaynak:

http://www.babble.com/parenting/parents-need-to-play-too/