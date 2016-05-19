ERGENLİK: FRENİ TUTMAYAN ARABA

Ergen bir çocuğu olan anne babalar ile çalışırken en sık duyduğum cümleler gencin bir anının bir anına tutmadığı, eskiden kızmadığı şeylere şimdi bir anda sinirlenebildiği veya çok ani duygu değişimleri yaşadıklarıdır.

Ergenlik süreci anlaşılması zor ve karmaşık bir süreçtir. Genç hem beden hem de zihinsel olarak muazzam değişimler yaşamaktadır. Gözle göremediğimiz zihinsel ve biyolojik değişimler ise ergenlik sürecinin olmazsa olmazıdır. Bu dönemde genç, bir konu hakkında doğru karar verme ve tercih yapma gibi zorlu bir becerinin gelişimini yaşar. Bu değişim kimi bireylerde çok kısa sürerken kimilerinde uzun sürebilmektedir. Eğer gencin vücudu yetişkinliğe doğru ilerlerken zihin gelişimi geriden gelirse; iyi bir model arabanın freninin tutmamasına benzer bir durum yaşanabilir.

Anne babalara öneriler:

-Ergen bir çocuğunuz varsa lütfen onu dinleyin. Ondan bir yetişkin gibi sağlıklı kararlar almasını beklemeyin (hoş; çoğu yetişkin gelişkin bir zihin seviyesine ulaştığı halde ne yazık ki sağlıklı kararlar alamıyor). Unutmayın, karşınızda henüz freni tutmayan çok iyi bir model araba var. Frenin tutması için sabırlı olun.

- Çocuğunuzun sadece dersleri ve notları ile değil; zevkleri, arkadaşlıkları, ilk aşkı, düşünceleri ile de ilgilenin.

- Bir hata yaptığında ilk tepkiniz öğüt vermek olmasın. Ne hissettiğini anlamaya çalışın, empati yapın. “Canın çok sıkkın galiba” gibi basit bir cümle bile onun kendisini anlaşılır hissetmesine yeter.

- Çocuğunuzun bir görevi beceremediğini fark ettiğiniz zamanlarda o işi hemen elinden almayın. Yapmasına fırsat tanıyın, aceleci olmayın. Sorunu çözemediğini fark ederseniz yargılayıcı olmadan alternatifler sunmayı deneyin.

- Odasında tek başına zaman geçirmek isterse telaşlanmayın. Bu sizi istemediği anlamına gelmiyor. Ergenlik döneminde gençler kendisini dinlemeyi ve hayal kurmayı severler.

- Ergenlik arkadaşlık demektir. Sizden çok arkadaşlarını tercih etmeye başlar, hafta sonlarını onlarla geçirmek isterse şaşırmayın. Akran ilişkilerinin en çok önem kazandığı dönem bu yaşlardır. Anne babanın söylediklerinden çok, arkadaşlarının söyledikleri onlar için daha kıymetlidir. Bu nedenle doğru arkadaş seçimi yapıp yapmadığını ona belli etmeden kontrol edin.

- Dersleri, ödevleri ne kadar çok olursa olsun ergen çocuğunuzu mutlaka bir spor veya sanat dalına yönelmesi için teşvik edin. Beden, zihin ve ruhsal gelişim için spor ve sanat olmazsa olmazlardandır.

- En önemlisi ergen çocuğunuza sevginizi hem sözel hem de davranışsal olarak gösterin. Sarılın, öpün, hatta bazen hiç konuşmadan sadece saçını okşayın. Sevgi göstermenin sihirli bir sakinleştirici etkisi vardır.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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