HAMİLELİK SONRASI DEPRESYON

Aileye yeni bir bebek gelmesi hem anne hem de baba için pek çok farklı duygu yaşanmasına vesile olur. Heyecan, sevinç, kaygı veya korkular olağan duygulardır; ancak çiçeği burnunda annenin ciddi bir mutsuzluk hissetmesini, hatta depresyona benzer belirtiler göstermesini aile üyeleri anlamlandıramaz. Hatta çoğu zaman annenin yaşadığı bu mutsuzluk göz ardı edilir.

Yeni doğum yapmış annelerin pek çoğunda doğum sonrası görülebilen “postpartum duygu dalgalanmaları” adı verilen bir duygusal süreç görülebilir. Yeni annede duygusal iniş çıkışlar, öfke patlamaları, ani ağlamalar, kaygılar ve uyku bozuklukları görülebilir. Bu süreç genellikle doğumdan 2-3 gün sonra başlar ve iki hafta boyunca devam edebilir.

Ancak bazı annelerde bu depresif süreç daha yoğun ve uzun sürebilir. Bu depresif döneme ise “postpartum depresyon” adı verilir. Postpartum depresyon, annenin bir karakteristik özelliği veya gelip geçici duygusal iniş çıkışlar değildir. Doğum sonrası depresyonun belirtileri şöyledir:

• Depresif ruh hali veya ciddi duygusal iniş çıkışlar

• Ciddi ağlama krizleri

• Bebekle bağ kurmada güçlük

• Aile ve arkadaşlardan kendini geri çekme

• İştah kaybı veya her zamankinden çok yeme hali

• Uykusuzluk veya çok uyuma isteği

• Eskiden zevk alınan aktivitelerden zevk alamama

• Yoğun sinir ve öfke hali

• İyi bir anne olamama korkusu yaşama

• Değersizlik, yetersizlik düşünceleri

• Konsantrasyon güçlükleri

• Ciddi kaygı durumu veya panik atak geçirme

• Bebeğe veya kendine zarar verme isteği

• Sıklıkla ölümü düşünme veya planlama

Tedavi edilmeyen hamilelik sonrası depresyonları aylar sürebilir. Eğer yeni anne olduysanız ve yukarıdaki maddeleri yaşıyorsanız en yakın zamanda bir uzmandan randevu almanızı tavsiye ederim.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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