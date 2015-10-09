MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan HAMİLELİK SONRASI DEPRESYON
Yazarlar
08.10.2015
Son Güncelleme:

HAMİLELİK SONRASI DEPRESYON

Uzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan
Uzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan
ipek.gokozan@gmail.com

Aileye yeni bir bebek gelmesi hem anne hem de baba için pek çok farklı duygu yaşanmasına vesile olur. Heyecan, sevinç, kaygı veya korkular olağan duygulardır; ancak çiçeği burnunda annenin ciddi bir mutsuzluk hissetmesini, hatta depresyona benzer belirtiler göstermesini aile üyeleri anlamlandıramaz. Hatta çoğu zaman annenin yaşadığı bu mutsuzluk göz ardı edilir.

Yeni doğum yapmış annelerin pek çoğunda doğum sonrası görülebilen “postpartum duygu dalgalanmaları” adı verilen bir duygusal süreç görülebilir. Yeni annede duygusal iniş çıkışlar, öfke patlamaları, ani ağlamalar, kaygılar ve uyku bozuklukları görülebilir. Bu süreç genellikle doğumdan 2-3 gün sonra başlar ve iki hafta boyunca devam edebilir.

Ancak bazı annelerde bu depresif süreç daha yoğun ve uzun sürebilir. Bu depresif döneme ise “postpartum depresyon” adı verilir. Postpartum depresyon, annenin bir karakteristik özelliği veya gelip geçici duygusal iniş çıkışlar değildir. Doğum sonrası depresyonun belirtileri şöyledir:

Depresif ruh hali veya ciddi duygusal iniş çıkışlar

Ciddi ağlama krizleri

Bebekle bağ kurmada güçlük

Aile ve arkadaşlardan kendini geri çekme

İştah kaybı veya her zamankinden çok yeme hali

Uykusuzluk veya çok uyuma isteği

Eskiden zevk alınan aktivitelerden zevk alamama

Yoğun sinir ve öfke hali

İyi bir anne olamama korkusu yaşama

Değersizlik, yetersizlik düşünceleri

Konsantrasyon güçlükleri

Ciddi kaygı durumu veya panik atak geçirme

Bebeğe veya kendine zarar verme isteği

Sıklıkla ölümü düşünme veya planlama

Tedavi edilmeyen hamilelik sonrası depresyonları aylar sürebilir. Eğer yeni anne olduysanız ve yukarıdaki maddeleri yaşıyorsanız en yakın zamanda bir uzmandan randevu almanızı tavsiye ederim.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com , twitter: @ipekgokozan

Uzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan
Uzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan
ipek.gokozan@gmail.com
YAZARIN DİĞER YAZILARI