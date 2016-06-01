İlkokul çağlarından ergenliğe: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun belirtileri her ne kadar bebeklik ve ilk çocukluk çağlarından itibaren kendini göstermeye başlasa da, doğru tanı ve teşhis çocuk ilkokula başladıktan sonra konabilir.

İlkokul 1'e başlayan her çocuk biraz uyum sorunu yaşayabilir. Kurallı ve disiplinli bir ortam, uzun süre aynı sırada oturmak zorunda olmak, dikkatini dersi anlatan öğretmene uzun süre vermek gibi faktörler her çocuğu bir miktar zorlayabilir. Ancak alışma süresi kısadır. Eğer okula alışma ve uyum dönemi atlatılmasına rağmen aşağıdaki belirtiler devam ediyorsa Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğundan şüphelenilebilir.

İlkokul çağında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri:

* Çocuğun var olan potansiyelinin ve zekasının akademik başarıyla orantılı olmaması(akademik başarı düşükken, algının ve öğrenme potansiyelinin yüksek olması)

* Derste anlatılanları dinleyememe, etrafı ile ilgilenme, yanındaki arkadaşını konuşturma

* Sırada sakince oturamama, devamlı kıpırdanma veya bahanelerle sırasından kalkma

*Öğretmenin sorduğu sorulara sırasını beklemeden cevap verme, arkadaşlarının soruları yanıtlamasına izin vermeme

* Sınavlarda dikkat hataları yapma

* Arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşama, diğer velilerden yaramazlığı için şikayet alma

* Okuldan verilen ödevlerin ve kağıtların kaybolması, ev ödevlerinin eksik alınması

*Defter düzeninin bozuk olması, "bakkal defteri" gibi bir görüntü

*Evde ev ödevini yapmak istememe, 15 dakikalık bir ödevin 1 saatte bitmesi, ödev yaparken su içme veya tuvalete gitme bahaneleriyle ayağa kalkma

Ergenlik döneminde Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun belirtileri:

* Aşırı hareketliliğin yerini ellerin ve ayakların kıpırdanması veya devamlı bir obje ile oynanmasına bırakması

* Kızlarda dalıp gitme

* Ders başarısında sorunların ciddi düzeye ulaşması

* Uzun süreli ödev ve proje gibi işlerden kaçınma, bahaneler üretme

* Evde ders çalışma süresinin çok kısa olması, ders çalışmaya oturduğunda baheneler ile kalkması veya telefonla/bilgisayarla fazla zaman geçirmesi

* Öğretmenleri ve otorite figürleri ile sorunlar yaşama, ilgisiz davranma, karşılık verme, disipline gitme gibi davranışsal problemler

*Depresif belirtiler, özgüvende azalma

*Aniden öfkelenme veya neşelenme gibi duygu durumundaki sık değişiklikler

*Aile ilişkilerinde sorunlar yaşama

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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Referans: Sürücü, Özlem.(2003).Anababa-Öğretmen Elkitabı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, YA-PA Yayın Pazarlama, s 46.