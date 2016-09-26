Lise Öğrencileri ve Depresyon

Ergenlik başlı başına zor bir dönemken, liseye gitmenin vermiş olduğu pek çok sorumluluğun ve üniversite sınavına hazırlanıyor olmanın getirdiği zorluklar; gençlerde depresyonu tetikleyici faktörlerden olabiliyor.

Ergenlik sürecinde depresyonu nasıl anlayacağız?

Ergenlikte depresyon tanısı koymak zordur; çünkü 12-20 yaş aralıklarında birey yaşadığı hormonal ve fiziksel değişimlerden ötürü ruhsal dalgalanmalar yaşayabilir. Bir gün eve çok mutlu olarak gelen genç, ertesi sabah evden dünya başına yıkılmışçasına mutsuz çıkabilir. Bir ergen danışanımın annesi, çocuğunun yaşadığı süreçleri şu şekilde ifade etmişti : “Oğlum her an patlayacak bir saatli bomba gibi. Ne zaman sinirlenebileceğini veya mutlu olabileceğini ön görmem mümkün değil. Bir anı diğer anına uymuyor. Odasına çok mutsuz giren çocuk bir saat sonra çok neşeli bir şekilde yanımıza gelebiliyor.”

Ergenlikte duygusal iniş çıkışların olduğu bir gerçek. Peki, genç ya depresyon süreci yaşıyorsa bunu nasıl anlayacağız? Aşağıdaki belirtiler 15 günden fazla sürerse, mutlaka bir uzmandan destek almanızı tavsiye ederim:

-İsteksizlik, okul başarısının düşmesi, dersler ve okula karşı ilginin azalması, konsantrasyon güçlükleri, unutkanlık

-Üzüntülü ve umutsuz ruh hali, ağlama krizleri.

-İntihar düşünceleri

- Keyifsizlik, arkadaşlardan ve sosyal etkinliklerden uzak durmak, eskiden zevk aldığı spor veya müzik gibi aktivitelerden uzak durma, enerjide azalma,

-Öfke patlamaları, kavgaya karışma veya içine kapanma, tartışmalara girme

- Geleceğe dair umutsuzluk, özgüvende azalmalar,

-Beceriksiz olduğunu düşünme,

-İştahta artış veya azalmalar,

-Uykuya dalmakta güçlük, erken uyanma veya gece boyunca sıkça uyanma

-Alkol veya madde kullanımı

Yazar:Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan,

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